A Keleti pályaudvar fényshow-ja mindenkit figyelmeztetett: Egy rossz választás és mi is bevándorlóország leszünk (VIDEÓ)

A kampány keretein belül hétfő este nyolc órától egy fényshow keretein belül emlékezhettünk meg a Keleti pályaudvarnál történtekről. Az eseményről Bohár Dániel elemző videót is közzétett Facebook-oldalán.

„10 éve a Keleti tele volt migránsokkal. Ha akkor rossz döntést hozunk, akkor ma Budapest nem lenne biztonságos főváros” – fogalmaz az elemző a videó leírásában.