A Keleti pályaudvar fényshow-ja mindenkit figyelmeztetett: Egy rossz választás és mi is bevándorlóország leszünk (VIDEÓ)

Mindenki betekintést nyerhet hétfőn Magyarország jövőjébe: elszabadulna a pokol Magyar Péterék győzelme esetén
A Keleti pályaudvarnál megemlékezést tartottak a 10 évvel ezelőtti migránstámadásról és a még hazánk előtt álló kihívásokra is figyelmeztet.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk” kampányt indított, amelynek célja, hogy bemutassa, milyen is lehetne ma Magyarország, ha 10 évvel ezelőtt a kormány nem áll ellen a migrációs nyomásnak.
Érdemes megtekinteni a Keleti pályaudvart.
A kampány keretein belül hétfő este nyolc órától egy fényshow keretein belül emlékezhettünk meg a Keleti pályaudvarnál történtekről. Az eseményről Bohár Dániel elemző videót is közzétett Facebook-oldalán.
„10 éve a Keleti tele volt migránsokkal. Ha akkor rossz döntést hozunk, akkor ma Budapest nem lenne biztonságos főváros” – fogalmaz az elemző a videó leírásában.
A felvételen jól látszik, hogy a bevándorlók 10 évvel ezelőtt erőszakkal, a törvényeinkre fittyet hányva próbáltak bejutni Magyarországra.
A harc nem ért véget. Brüsszel naponta 400 millió forintra büntetne minket, mert nem akarunk idegeneket beengedni”
– figyelmeztet a videó a még Magyarország előtt álló kihívásokra.
A show során rávilágítottak arra is, hogy vannak azonban olyanok Magyarországon, akik behódolnának Brüsszel akaratának – utalva ezzel Magyar Péterre és a Tisza Pártra – és beengednék hazánkba a bevándorlókat.
Nyitókép: Hatházi Tamás / MTI
