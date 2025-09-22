Ft
09. 22.
hétfő
fényshow Egy rossz választás Magyarország migráció Alapjogokért Központ Keleti pályaudvar

A Keleti pályaudvar fényshow-ja mindenkit figyelmeztetett: Egy rossz választás és mi is bevándorlóország leszünk (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 21:17

A Keleti pályaudvarnál megemlékezést tartottak a 10 évvel ezelőtti migránstámadásról és a még hazánk előtt álló kihívásokra is figyelmeztet.

2025. szeptember 22. 21:17
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk” kampányt indított, amelynek célja, hogy bemutassa, milyen is lehetne ma Magyarország, ha 10 évvel ezelőtt a kormány nem áll ellen a migrációs nyomásnak.

A kampány keretein belül hétfő este nyolc órától egy fényshow keretein belül emlékezhettünk meg a Keleti pályaudvarnál történtekről. Az eseményről Bohár Dániel elemző videót is közzétett Facebook-oldalán.

„10 éve a Keleti tele volt migránsokkal. Ha akkor rossz döntést hozunk, akkor ma Budapest nem lenne biztonságos főváros” – fogalmaz az elemző a videó leírásában.

A felvételen jól látszik, hogy a bevándorlók 10 évvel ezelőtt erőszakkal, a törvényeinkre fittyet hányva próbáltak bejutni Magyarországra. 

A harc nem ért véget. Brüsszel naponta 400 millió forintra büntetne minket, mert nem akarunk idegeneket beengedni”

– figyelmeztet a videó a még Magyarország előtt álló kihívásokra. 

A show során rávilágítottak arra is, hogy vannak azonban olyanok Magyarországon, akik behódolnának Brüsszel akaratának – utalva ezzel Magyar Péterre és a Tisza Pártra – és beengednék hazánkba a bevándorlókat.

Nyitókép: Hatházi Tamás / MTI

akitiosz
2025. szeptember 22. 21:57
10 évvel ezelőtt is ugyanez a kormány importálta a keletihez a migránsokat. Magyarország 2007. óta lett volna köteles megvédeni a schengeni határokat. 2015-ig ezt nem tette meg.
fortissima
2025. szeptember 22. 21:53
Vasalofortissima 2025. szeptember 22. 21:48 Minek neked más szociál politika amikor aki csak akar, dolgozhat. Már ne legyen az élet célja a stemplizés. --- Egyetértünk; aki nem dolgozik, ne is egyék!
fortissima
2025. szeptember 22. 21:52
billysparks 2025. szeptember 22. 21:22 Ezt minden nap kéne nyomtatni. A kezdő képsorok mindent elmondanak. -- Kinek? Minek? Tisztelt polgártársam, miért hallgatnánk lakodalmas rockot, amikor hallgathatunk progresszív rockot is? Győzike vagy Steven Wilson?
SzaboGeza
2025. szeptember 22. 21:26
Mi többet nem leszünk bevándorló ország!!!! Akik hozzánk jönnek, mindegyikűjükről tudjuk, hogy honnan jöttek, és mit szeretnének!!!! És szépen dolgoznak!!! Köszönjük Nekik!!!:)
