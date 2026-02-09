Ft
02. 09.
hétfő
sajtó orbán viktor baloldal

Egyenesen Orbán Viktortól érkezett a sistergős pofon: ebbe nagyon csúnyán beleszaladt a baloldali sajtó (VIDEÓ)

2026. február 09. 19:19

Nem kegyelmezett a miniszterelnök a hétvégi Fidesz-győzelem után.

2026. február 09. 19:19
null

Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor azt írta, hogy vasárnap azért győztek, amiért kilenc hét múlva is győzni fognak: 

„mert mi az emberek oldalán állunk”.

„Ez egy óriási teljesítmény. Ezt onnan lehet tudni, hogy az egész baloldali sajtó, amely elvesztette már a sajtó jellegét – mint önök is bizonyára észrevették –, tehát a baloldalon nincsen már újságírás, hanem politikai aktivisták vannak. Már nem is tudom, hogy ki az igazi kihívónk: a Tisza, a DK vagy a sajtó. Tehát ők mondták még vasárnap reggel is, hogy ez az igazi lakmuszpapír, mert a felmérésekben nem lehet bízni, összevissza van itt minden” – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

„De most itt lesz egy választás, az emberek elmennek, lehet látni, hogy mi az igazság”

– vélekedett Orbán Viktor. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Palatin
2026. február 09. 20:24
Ha Magyar Péter gyözne, - minden kamu igérgetése, kamu programja ellenére -, a teljes kormányzati periódus alatt 100%-ig azzal lenne elfoglalva, hogy a Fidesz késöbbi, újabb gyözelmét lehetetlenné tegye. A pereskedéseken, a börtönnel való fenyegetéseken, az ellenségeskedésen kívül, nemigen történne semmi pozitiv elmozdulás. Eleve azt kellene látni a választóknak, hogy MP egyetlen motivációja az, hogy a Fideszen megbosszúlja a saját képzelt sérelmeit, mert "öt nem vették komolyan" és nem léphetett úgy elöre a Fideszen belül, ahogy szeretett volna. "No most majd meglátjátok, hogy ki vagyok én.." Egy ilyen cezaromániás útravaló egy miniszterelnökjelölt számára katasztrofális már önmagában is. Ehhez jön még a vezetöi, politikai alkalmatlansága. Nem véletlen az, hogy a Fideszben nem jutott elöbbre. Aki politikuskánt 44 éves koráig, sehol nincs, az ezt a vonatot már lekéste. Minél elöbb megbukik MP, az országnak annál jobb.
Válasz erre
2
0
Palatin
•••
2026. február 09. 20:23 Szerkesztve
Hiába balhézik a Tisza-mob az utcán, hiába kóvályog MP a magyar zászlóval a vállán, holdkórosként az országban, hiába kívánja Brüsszel a magyarok bukását, hiába kárognak a tudálékos libsi kányák a stúdiók foteljeiben, hiába acsrkodik Jámbor Bandi Orbánra, hiába hamisitja a Tisza lakájmédiája a statisztikákat, hiába bölcselkedik Kéri Laci bácsi és hiába csipkednek bennünket a poloskák, nekünk egy normális miniszterelnökre van szükségünk továbbra is! Ezért kell támogatnunk a Fideszt. 2026-ban lerázzuk magunkról a poloskákat a petékkel és lárvákkal együtt Ha a szívós munkabírását tekintjük: ORBÁN 1 GIGÁSZ Ha a politikai kreativitását tekintjük: ORBÁN 1 GÉNIUSZ Ha mint nemzetösszetartót tekintjük: ORBÁN 1 GARIBALDI Ha karizmáját, látnoki képességét tekintjük: ORBÁN 1 GURU Ha a békéért való bölcs kiállását tekintjük: ORBÁN 1 GHANDI MP-nek a legnagyobb csapás az, ha hátat fordítasz neki, nem látogatod az apokaliptikus szeánszait, hazugság-orgiáit, felejtsd el azt az akarnok sunyi árulót.
Válasz erre
3
0
Palatin
2026. február 09. 20:22
Nem a kormánnyal, és föleg nem Orbánnal van itt a hiba. Csak a lúzerek mutogatnak mindig másokra, ök azok, akik soha nem megukban keresik a hibát. És ök azok, akiket minden szélsöséges jobb vagy baloldali bandita-szervezet az igájába tud fogni. A magyarok tudása, szorgalma, mentalitása és földrajzi-gazdasági adottságai erre az életszinvonalra predesztinálja öket. Orbán megtette, amit lehetett, nála jobb politikai vezetö ebben az évszázadben ebben az országban nem lesz, ez biztosra vehetö. Csodát tenni senki nem fog, a legkevésbé Magyar Péter. Ahhoz, hogy javulás legyen, a magyarok mentalitásának, az élethez, a jövöhöz való hozzáállásának, összefogásának, kultúrájának, képzettségének kell pozitív irányban minöségileg javulnia. De ezeket a gondolatokat már a Reformkor idején, 200 évvel ezelött Széchenyi István is megfogalmazta. Ám ezt azóta sem értette meg senki, pedig a dolog nyítja pontosan ebben rejlik.
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2026. február 09. 20:05
csulak 2026. február 09. 13:29 "»mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya." Valóban, és abszolút igazad van! A legtöbb szavazó azonban nem igazán figyeli a kampányt egészen a célegyenesig, legfeljebb lát 1-2 hirdetést a TV-ben. Meg persze ott van az 'egy újszülöttnek minden vicc új' igen nagy igazsága. Vagyis a fiatal generációnak, ami most szavaz először, már nincs emléke az ocsmány Qurcsány korszakról. Meg persze minden országban van éppen elég ostoba, megvezethető ember - és Magyarország sem kivétel!
Válasz erre
1
0
