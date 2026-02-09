Egyenesen Orbán Viktortól érkezett a sistergős pofon: ebbe nagyon csúnyán beleszaladt a baloldali sajtó (VIDEÓ)

Orbán Viktor is reagált a balmazújvárosi győzelemre: „Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások"
Az emberek átlátnak a szitán.
Nem kegyelmezett a miniszterelnök a hétvégi Fidesz-győzelem után.
Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor azt írta, hogy vasárnap azért győztek, amiért kilenc hét múlva is győzni fognak:
„mert mi az emberek oldalán állunk”.
„Ez egy óriási teljesítmény. Ezt onnan lehet tudni, hogy az egész baloldali sajtó, amely elvesztette már a sajtó jellegét – mint önök is bizonyára észrevették –, tehát a baloldalon nincsen már újságírás, hanem politikai aktivisták vannak. Már nem is tudom, hogy ki az igazi kihívónk: a Tisza, a DK vagy a sajtó. Tehát ők mondták még vasárnap reggel is, hogy ez az igazi lakmuszpapír, mert a felmérésekben nem lehet bízni, összevissza van itt minden” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
„De most itt lesz egy választás, az emberek elmennek, lehet látni, hogy mi az igazság”
– vélekedett Orbán Viktor.
