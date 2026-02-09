Orbán Viktor is reagált a balmazújvárosi győzelemre: „Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások"

„Balfaszújváros vessen magára” – elszabadult a pokol a tiszás kommentelők között, miután a Fidesz rommá verte őket
Totális összeomlás a Redditen: „idióták országa” – így gyalázzák a balmazújvárosiakat a Tisza-hívek a vereség után.
Az emberek átlátnak a szitán.
Hétfő reggel új Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, amelyben reflektált a friss balmazújvárosi győzelemre. Mint megjegyezte, „hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya,
a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.”
Ezt is ajánljuk a témában
Totális összeomlás a Redditen: „idióták országa” – így gyalázzák a balmazújvárosiakat a Tisza-hívek a vereség után.
Elmondta azt is a miniszterelnök, hogy a vasárnapi választáson azért győzött a Fidesz-KDNP, amiért kilenc hét múlva is győzni fog: „mert mi az emberek oldalán állunk.”
„Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!” – zárta a posztját.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala