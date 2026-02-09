Orbán Viktor is reagált a balmazújvárosi győzelemre: „Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások"

Hétfő reggel új Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, amelyben reflektált a friss balmazújvárosi győzelemre. Mint megjegyezte, „hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya,

a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.”