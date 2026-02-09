Ft
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz - kdnp balmazújváros brüsszel orbán viktor

Orbán Viktor is reagált a balmazújvárosi győzelemre: „Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások"

2026. február 09. 07:48

Az emberek átlátnak a szitán.

2026. február 09. 07:48
null

Hétfő reggel új Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, amelyben reflektált a friss balmazújvárosi győzelemre. Mint megjegyezte, „hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya,

a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.” 

Elmondta azt is a miniszterelnök, hogy a vasárnapi választáson azért győzött a Fidesz-KDNP, amiért kilenc hét múlva is győzni fog: „mert mi az emberek oldalán állunk.”

„Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!” – zárta a posztját.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 65 komment

wadcutter
2026. február 09. 09:53
a temus messiás szombati POGROMJA észhez térítette az ellenzéki szavazókat is, mert eddig Balmazújváros ellenzéki fellegvár volt
Válasz erre
3
0
Ati Papa
2026. február 09. 09:48
Azok után amit a Tisza "szakértői " egymást is túllicitálva előadtak az eddigiek során ne csodálkozzanak a legújabb fejleményen: Blama Balmazújvárosban.
Válasz erre
4
0
Fer70
•••
2026. február 09. 09:17 Szerkesztve
Na, pont ezért NEM indult sehol Petike és csapata, hiszen tudták, hogy bármelyik vereség lerombolja a szépen felépített álomvárat, a reményt. Sumákolnak mindenben - akárcsak a főnökük ! -, de most kaptak egy ezer fős valódi kutatást, ami arról szól, hogy vidéken bukta van, bukta lesz a Tiszának! - nem kicsit nagyon! 😉🫡👍✌🏻 MZP, Hadházy és rengeteg tiszás segítette az ellenzéki jelöltet, és így is a fideszes nyert!☝️😉. Tanulság? Akinek ilyen támogatói vannak, annak ellenfél sem kell! 😉😂👍
Válasz erre
7
0
Ekrü123
•••
2026. február 09. 09:06 Szerkesztve
rasputin 2026. február 09. 08:52 "Ki volt a TISZÁs jelölt? Molnár Péter? Béresné Lőrincz Erzsébet"- Olvasgasd: "Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs INFOSTART - 2026. február 8. 06:11 Hegedüs Péter, a helyi ellenzéket vezető volt polgármester kérdésünkre elmondta: „Civilek vagyunk, nem vagyunk Tisza-tagok, de az más kérdés, hogy aki Magyarországon jelenleg változást szeretne, mindenként Tisza-szimpatizáns. Segítőink között is vannak olyanok, akik tagjai valamelyik Tisza-szigetnek.” "Ami az országos politikai hatást illeti, Molnár Pétert egy olyan helyi egyesület támogatta, amelynek számos aktivistája kötődik a Tisza Párthoz." Telex: "A helyi baloldali egyesület vezetője pedig nyíltan elmondta, hogy a jelöltjük ugyan hivatalosan nem Tisza-színekben indult, de a kampányban a helyi tiszások dolgoztak neki, és ők is a baloldali párt szimpatizánsai. "
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!