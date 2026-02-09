Történelmet írt egy magyar Párizsban – a világ egyik legjobbjaként emlegetik

Micsoda nap! A kontinenst végig verve magyar lány ült fel Európa trónjára!
Özbasz Szofi aranyérmes lett a cselgáncsozók kontinenstornáján.
Aranyérmet nyert Párizsban, ezzel ő lett az első magyar cselgáncsozó, aki 4 Grand Slamen is a dobogó tetejére állhatott. Özbas Szofi várhatóan a világranglista második helyére ugrik előre.
Özbas Szofi aranyérmet nyert vasárnap a párizsi cselgáncs Grand Slamen a 70 kilogrammos súlycsoportban – számolt be róla az MTI.
A tavaly Európa-bajnok, 2023-ban vb-bronzérmes magyar versenyző a holland Margit de Voogd, a brit Katie-Jemima Yeats-Brown legyőzése után a negyeddöntőben vazaarival verte a japán Maeda Rint, majd az elődöntőben ugyanígy múlta felül az olasz Irene Pedrottit.
A BHSE 24 éves cselgáncsozója a fináléban irányította a küzdelmet April Lynn Fohouóval szemben. A svájcit kétszer is intették, de értékelhető akció nem volt a négy perc során. Az aranypontig tartó ráadásban Özbas már fáradni látszott, másfél perc elteltével azonban le tudta szorítani ellenfelét, így ipponnal nyert.
Özbas Szofi egyesületének, a Budapesti Honvéd Sportegyesület Judo Szakosztályának beszámolója szerint a magyar versenyző súlycsoportváltása óta már a negyedik Grand Slam-aranyát szerezte meg, ezúttal a sportág egyik legnevesebb viadalán állhatott a dobogó legfelső fokára!
Ezzel ő lett az első magyar női judós, aki aranyérmet nyert a párizsi Grand Slamen, és az első magyar versenyző, akinek négy GS-győzelem szerepel a neve mellett, és várhatóan a világranglista második helyére ugrik előre.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor