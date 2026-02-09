Történelmet írt egy magyar Párizsban – a világ egyik legjobbjaként emlegetik

A BHSE 24 éves cselgáncsozója a fináléban irányította a küzdelmet April Lynn Fohouóval szemben. A svájcit kétszer is intették, de értékelhető akció nem volt a négy perc során. Az aranypontig tartó ráadásban Özbas már fáradni látszott, másfél perc elteltével azonban le tudta szorítani ellenfelét, így ipponnal nyert.