Hírek
Vélemények
Hetilap
alapjogokért központ Tisza Párt magyar péter balmazújvárosi önkormányzat fidesz szakértő választás

Nem finomkodott a szakértő: komoly arcvesztés Magyar Péternek a Fidesz győzelme

2026. február 09. 20:48

„Nincs kormányváltó hangulat, sőt az ellenzéki alternatíva népszerűtlenebbnek bizonyult egy közepes nagyságú településen” – jelentette ki Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

2026. február 09. 20:48
null

Rég vetetett egy időközi választás akkora hullámokat, mint a most vasárnapi balmazújvárosi, amely fideszes győzelemmel végződött. 

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója , Tóth Erik a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, 

a balmazújvárosi időközi választási eredménye a Tisza számára rövidtávon arcvesztést és az eddig hangoztatott kormányváltó hangulatba vetett baloldali hit gyengülését eredményezi,

míg hosszú távon egy kiszámíthatóbb, stabilabb működést eredményezhet, ami a jobboldali pártszövetség számára kedvező fordulat a választási kampányban.

A szakértő felidézte, hogy Balmazújvárosban patthelyzet alakult ki a 2024-es önkormányzati választás után. Ennek az ingatag, destruktív helyzetnek a feloldását vették most saját kezükbe a helyiek a vasárnapi választáson. 

A fideszes győzelem egyben a politikai stabilitás melletti egyértelmű kiállás is volt

– húzta alá Tóth, aki azt is megjegyezte, a Tisza de jure ugyan nem, de facto azonban részt vett a kampányban, és ezt „a meccset csúnyán elvesztette”.

A kutatási igazgató a lapnak felidézte, hogy az Alapjogokért Központ legutóbbi pártpreferencia adatai szerint – amelyek még januárban jelentek meg –

a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP stabil előnnyel vezet.

Tóth arra is kitért, hogy április 12-ig még több mint 60 nap van hátra, „a pártpreferencia-számok akár a fejük tetejére is állhatnak”, de az utóbbi hónapokban látott trendek változatlanok: 

stabil, erős, egyre aktívabb jobboldali szavazótábor rajzolódik ki a kutatásokból, 

miközben néhol irreálisan magas részvételi becslés melletti, komolyan nem vehető Tisza-fölényt mérnek azok, akik 2022-ben az ellenzéki összefogást látták sokáig befutónak – fogalmazott.

Tóth Erik a lapnak jelezte azt is, hogy egy időközi önkormányzati választásból országos konzekvenciákat csak óvatosan érdemes levonni. „Erősíti és erősítette a választás országos jelentőségét a baloldali média szenzációhajhászása: »életbevágó lenne a Fidesznek nyerni«” – írták több véleménycikkben. 

„Valóban, az április 12-i választás közelsége miatt minden eseménynek önmagán túlmutató jelentősége van, melyek együttese a választói magatartást is befolyásolja: egy jobboldali vereség esetén önbeteljesítő jóslatként hivatkoztak volna az országosan alaptalan, 10-16 százalékpontos előnyt becslő ellenzéki közvélemény-kutatásokra” – mutatott rá az Alapjogokért Központ munkatársa.

Tóth Erik hozzátette, így azonban ennek ellenkezője igazolódott be, 

nincs kormányváltó hangulat, sőt az ellenzéki alternatíva népszerűtlenebbnek bizonyult egy közepes nagyságú településen”.

A kutatási igazgató arról is beszélt, hogy a balos elemzőcégek számára mit jelent ez az eredmény. Tóth Erik szerint azt, amit eddig is látni lehetett: a sokak számára túlzó ellenzéki előnyt bemutató kutatások utókommunikációját érdemes figyelni.

„Amikor a személyes presztízsről van szó, minden kutatócég vezetője óvatosabban fogalmaz, mint amit az adataik indokolnának: a Fidesz végső győzelmét nem tartják kizártnak, sőt” – zárta gondolatait a szakértő. 

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

cukigomboc
2026. február 09. 21:12
tapir32 2026. február 09. 20:51 "Ukrajna nem való az EU-ba. Szavaztunk. 95% Nem. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk!" Figyelj, ha meggondolod, hogy az az életed, hogy mandineres b-középnek copyzgatod ezeket a fosokat, amivel egyébként az ő makogásukat is zavarod, akkor meg kéne hoznod egy döntést. Ez nem egy élet. Fogj egy szöget és egy jó erős kötelet...
Válasz erre
0
0
cukigomboc
2026. február 09. 21:11
"a szakértő" :DDDDDD vagyis a fidesz egyik kitartott végbélnyílása, ahol kifossa magából ugyanazt a központi mantrát. kb arra lenne alkalmas közpénz nélkül, hogy a blahán szomorúan üljön egy kalap mögött, és motyogja, hogy kérem segítsenek. és reméljük, hamar eljut oda :DDD
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2026. február 09. 21:05 Szerkesztve
Az NVI szerint nem indult Tiszás jelölt a balmazújvárosi ... Valami nem stimmel Kubatov posztjával, két Tiszás jelölt is szerepel rajta. Ennyire hülyék nem lehettek, h Kubatov átbaszott benneteket, és nem jöttök rá :DD Manipulált fényképet rakott ki az a gazember, mert két tiszás egymás ellen biztosan nem indul
Válasz erre
1
0
gyokertiszasok
2026. február 09. 20:56
Álmodjatok Orbán Viki bácsival és a FIDESZ 2/3-dal 2030-ban is kedves ellenzéki gyerekek :-P XD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!