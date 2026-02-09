Nem finomkodott a szakértő: komoly arcvesztés Magyar Péternek a Fidesz győzelme

Porrá zúzta a legdurvább tiszás konteókat a Fidesz sorsdöntő győzelme
Balmazújvárosban kiderült, mi a valóság.
„Nincs kormányváltó hangulat, sőt az ellenzéki alternatíva népszerűtlenebbnek bizonyult egy közepes nagyságú településen” – jelentette ki Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.
Rég vetetett egy időközi választás akkora hullámokat, mint a most vasárnapi balmazújvárosi, amely fideszes győzelemmel végződött.
Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója , Tóth Erik a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta,
a balmazújvárosi időközi választási eredménye a Tisza számára rövidtávon arcvesztést és az eddig hangoztatott kormányváltó hangulatba vetett baloldali hit gyengülését eredményezi,
míg hosszú távon egy kiszámíthatóbb, stabilabb működést eredményezhet, ami a jobboldali pártszövetség számára kedvező fordulat a választási kampányban.
A szakértő felidézte, hogy Balmazújvárosban patthelyzet alakult ki a 2024-es önkormányzati választás után. Ennek az ingatag, destruktív helyzetnek a feloldását vették most saját kezükbe a helyiek a vasárnapi választáson.
A fideszes győzelem egyben a politikai stabilitás melletti egyértelmű kiállás is volt
– húzta alá Tóth, aki azt is megjegyezte, a Tisza de jure ugyan nem, de facto azonban részt vett a kampányban, és ezt „a meccset csúnyán elvesztette”.
A kutatási igazgató a lapnak felidézte, hogy az Alapjogokért Központ legutóbbi pártpreferencia adatai szerint – amelyek még januárban jelentek meg –
a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP stabil előnnyel vezet.
Tóth arra is kitért, hogy április 12-ig még több mint 60 nap van hátra, „a pártpreferencia-számok akár a fejük tetejére is állhatnak”, de az utóbbi hónapokban látott trendek változatlanok:
stabil, erős, egyre aktívabb jobboldali szavazótábor rajzolódik ki a kutatásokból,
miközben néhol irreálisan magas részvételi becslés melletti, komolyan nem vehető Tisza-fölényt mérnek azok, akik 2022-ben az ellenzéki összefogást látták sokáig befutónak – fogalmazott.
Tóth Erik a lapnak jelezte azt is, hogy egy időközi önkormányzati választásból országos konzekvenciákat csak óvatosan érdemes levonni. „Erősíti és erősítette a választás országos jelentőségét a baloldali média szenzációhajhászása: »életbevágó lenne a Fidesznek nyerni«” – írták több véleménycikkben.
„Valóban, az április 12-i választás közelsége miatt minden eseménynek önmagán túlmutató jelentősége van, melyek együttese a választói magatartást is befolyásolja: egy jobboldali vereség esetén önbeteljesítő jóslatként hivatkoztak volna az országosan alaptalan, 10-16 százalékpontos előnyt becslő ellenzéki közvélemény-kutatásokra” – mutatott rá az Alapjogokért Központ munkatársa.
Tóth Erik hozzátette, így azonban ennek ellenkezője igazolódott be,
nincs kormányváltó hangulat, sőt az ellenzéki alternatíva népszerűtlenebbnek bizonyult egy közepes nagyságú településen”.
A kutatási igazgató arról is beszélt, hogy a balos elemzőcégek számára mit jelent ez az eredmény. Tóth Erik szerint azt, amit eddig is látni lehetett: a sokak számára túlzó ellenzéki előnyt bemutató kutatások utókommunikációját érdemes figyelni.
„Amikor a személyes presztízsről van szó, minden kutatócég vezetője óvatosabban fogalmaz, mint amit az adataik indokolnának: a Fidesz végső győzelmét nem tartják kizártnak, sőt” – zárta gondolatait a szakértő.
