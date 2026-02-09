Nem finomkodott a szakértő: komoly arcvesztés Magyar Péternek a Fidesz győzelme

A szakértő felidézte, hogy Balmazújvárosban patthelyzet alakult ki a 2024-es önkormányzati választás után. Ennek az ingatag, destruktív helyzetnek a feloldását vették most saját kezükbe a helyiek a vasárnapi választáson.

A fideszes győzelem egyben a politikai stabilitás melletti egyértelmű kiállás is volt

– húzta alá Tóth, aki azt is megjegyezte, a Tisza de jure ugyan nem, de facto azonban részt vett a kampányban, és ezt „a meccset csúnyán elvesztette”.

A kutatási igazgató a lapnak felidézte, hogy az Alapjogokért Központ legutóbbi pártpreferencia adatai szerint – amelyek még januárban jelentek meg –