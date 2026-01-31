Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
alapjogokért központ szánthó miklós jobboldal ukrajna

Kiderült a magyar jobboldal legfőbb stratégiai célja!

2026. január 31. 15:40

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője értékelte a hatvani háborúellenes gyűlést.

2026. január 31. 15:40
null

A nemzeti petíció a jobboldal új eszköze: megerősíti a kormány demokratikus felhatalmazását, és társadalmi szintű békeüzenetet küld Brüsszel háborúpárti nyomásával szemben – írta legújabb Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért központ főigazgatója a hatvani háborúellenes gyűlésről. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna gyorsított csatlakozása és a rezsicsökkentés sorsa összefügg: az orosz energiáról való leválás a rezsicsökkentés végét jelentené, miközben a terheket az európai – köztük a magyar – adófizetők viselnék – tette hozzá. Szánthó szerint a jobboldal célja a magyar jövő védelme: kimaradni a háborúból, megőrizni a rezsicsökkentést, és megakadályozni, hogy idegen érdekek veszélybe sodorják a magyar családok biztonságát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 31. 16:35
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. január 31. 16:35
A nagyvárosokban is a Fidesz fog győzni. Az ellenzék ugyanazzal a programmal állt elő amivel 4 éve megbuktak. 2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul, akkor Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. január 31. 16:34
Hány ember lesz földönfutó, munkanélküli, vagy hal éhen, az EU-ban amiatt, hogy ukrán fegyverekbe áramlik a pénz?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 31. 16:30
csulak 2026. január 31. 16:29 Szavazz a NYOMORRA ! A te nyomorodra fogok szavazni április 12.én.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!