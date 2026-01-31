Kiderült a magyar jobboldal legfőbb stratégiai célja!

Orbán Viktor: Itt olyan dolgok készülnek a Tisza programja alapján, hogy bele fognak gebedni a magyar emberek! (VIDEÓ)
Ha nincs olcsó orosz energia, nincs rezsicsökkentés.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője értékelte a hatvani háborúellenes gyűlést.
A nemzeti petíció a jobboldal új eszköze: megerősíti a kormány demokratikus felhatalmazását, és társadalmi szintű békeüzenetet küld Brüsszel háborúpárti nyomásával szemben – írta legújabb Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért központ főigazgatója a hatvani háborúellenes gyűlésről.
Ukrajna gyorsított csatlakozása és a rezsicsökkentés sorsa összefügg: az orosz energiáról való leválás a rezsicsökkentés végét jelentené, miközben a terheket az európai – köztük a magyar – adófizetők viselnék – tette hozzá. Szánthó szerint a jobboldal célja a magyar jövő védelme: kimaradni a háborúból, megőrizni a rezsicsökkentést, és megakadályozni, hogy idegen érdekek veszélybe sodorják a magyar családok biztonságát.
