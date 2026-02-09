Porrá zúzta a legdurvább tiszás konteókat a Fidesz sorsdöntő győzelme

A mostani iőközi választás rengeteg tanulsággal szolgál, ezért érdemes most ezeket részletesen számbavenni. 2024. június 9-én Balmazújvárosban a Fidesz-KDNP nyerte meg az EP-választást 46,78 százalékkal, a Tisza csupán 32,1 százalékot ért el. Mindkát párt jobban szerepelt a városban, mint az országos átlaga! Akkor országos 15 százalékpontos különbség volt a két párt között, Balmazújvárosban egy kicsit kevesebb. Miért is fontos ez? Abban az esetben, ha baloldal által készített felmérésekre hagyatkozunk, akkor 2024 nyara óta ez a jelentős különbség a Fidesz javára nemcsak, hogy beszűkült, hanem jelentős Tisza előnnyé fordult át.

Ha ez a jelentős Tisza párti fölény reális lenne, akkor ennek valamilyen szinten meg kellett volna jelennie legalább a Fidesz támogatottsági adataiban.

Ezzel szemben mi történt? Nagy Zoltán 45,99 százalékot szerzett 2024-ben, míg most több mint 47 százalékra nőtt a támogatottsága! Ha igaz lenne, hogy a Tisza Párt akár 16 százalékponttal vezet országosan, akkor a minimum, hogy azt kellett volna látnunk, hogy a Fidesz jelöltjének valamilyen mértékben csökken a támogatottsága.

Komoly tévhitek dőltek meg