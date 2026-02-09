Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz – kdnp balmazújvárosban választás

Porrá zúzta a legdurvább tiszás konteókat a Fidesz sorsdöntő győzelme

2026. február 09. 15:43

Fordított Balmazújvárosban a kormánypárt: Nagy Zoltán nyerte az időközi választást a 7. körzetben, megszüntetve a patthelyzetet. A Fidesz támogatottsága nőtt 2024-hez képest, ami megkérdőjelezi az ellenzéki fölényt jelző felméréseket és több politikai tévhitet is cáfol.

2026. február 09. 15:43
null
Kovács András
Kovács András

A 2026 április 12-i parlamenti választás előtti legfontosabb időközi választás a Fidesz győzelmével végződött Balmazújvárosban. A voksolás tétje az volt, hogy a városban kormánypárti többség lesz-e, vagy pedig marad-e a patthelyzet. A hetes számú körzetben tartották a választást, ahol 2024. június 9-én még négy szavazattal kikapott a Fidesz jelöltje. 

Fidesz
Óriási volt a tét Balmazújvárosban, de a Fidesz még erősödött is 2024-hez képest

Ezt is ajánljuk a témában

Fordított a Fidesz

Most Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje 397 szavazattal megnyerte a balmazújvárosi 7. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzati választást. A Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter 369 voksot kapott, míg a függetlenként induló Béresné Lőrincz Erzsébetre 77-en szavaztak. Az alulmaradt jelölt ugyan „civilként” indult, ám valójában a Tisza támogatta, maga is bevallotta nyilvánosan, hogy a Tiszával szimpatizál. A Fidesz-győzelem abból a szempontból is nagy dobás, hogy ahol vasárnap időközit tartottak, ott utoljára 2014-ben nyert a Fidesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A mostani iőközi választás rengeteg tanulsággal szolgál, ezért érdemes most ezeket részletesen számbavenni. 2024. június 9-én Balmazújvárosban a Fidesz-KDNP nyerte meg az EP-választást 46,78 százalékkal, a Tisza csupán 32,1 százalékot ért el. Mindkát párt jobban szerepelt a városban, mint az országos átlaga! Akkor országos 15 százalékpontos különbség volt a két párt között, Balmazújvárosban egy kicsit kevesebb. Miért is fontos ez? Abban az esetben, ha baloldal által készített felmérésekre hagyatkozunk, akkor 2024 nyara óta ez a jelentős különbség a Fidesz javára nemcsak, hogy beszűkült, hanem jelentős Tisza előnnyé fordult át. 

Ha ez a jelentős Tisza párti fölény reális lenne, akkor ennek valamilyen szinten meg kellett volna jelennie legalább a Fidesz támogatottsági adataiban.

Ezzel szemben mi történt? Nagy Zoltán 45,99 százalékot szerzett 2024-ben, míg most több mint 47 százalékra nőtt a támogatottsága! Ha igaz lenne, hogy a Tisza Párt akár 16 százalékponttal vezet országosan, akkor a minimum, hogy azt kellett volna látnunk, hogy a Fidesz jelöltjének valamilyen mértékben csökken a támogatottsága.

Komoly tévhitek dőltek meg

A hatalmas tét miatt lényegesen magasabb volt ezen az odőközi választáson a részvétel, mint a megszokott. Az egyik ellenzéki állítás hosszú ideje, hogy minél magasabb a részvétel, annál rosszabb a Fidesznek. Ezzel szemben ezen a voksoláson azt láttuk, hogy a részvétel növekedésével nemhogy csökkent volna a Fidesz támogatottsága, hanem még emelkedett is a korábbi választáshoz képest is. 

A voksolás rácáfolt a baloldal „sztárelemzőjének” korábbi jóslatára is. A Gulyás Márton nevével fémjelzett Partizán-csatorna elemzője, Ruff Bálint egy évvel ezelőtt azt fejtegette, hogy Balmazújvárosban, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben fordulat ment végbe. Mint mondta, „azért lett billegő ez a körzet, mert ha ez a három város masszívan ellenzéki szavazó lesz, van, még jobban az lesz, akkor lényegében

egy nagyon pici szavazatnöveléssel, városonként 1000-1200 ellenzéki szavazó beépítésével ez a körzet megfordul, megfordulhat”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az időközi választások eddig sem igazolták vissza a Tisza fölényét

A balmazújvárosi időközi választás beleillett abba a sorba, amiről a Mandiner folyamatosan írt, miszerint az időközi választások egyáltalán nem igazolják vissza, hogy olyan földrengésszerű változások történtek volna a pártok támogatottsyágában, mint azt egyes intézetek mérik. Bár függetlenként indult a február 1-i kalaznói időközi választáson a korábbi fideszes polgármester, de meg tudta tartani a pozícióját. A Tolna vármegyei kistelepülésen a legtöbb szavazattal mandátumot szerzett Hafenscher Károly is, aki korábban a Reformáció 500 Emlékbizottság kormánybiztosa volt, így őt sem lehet jelentős ellenzékiséggel vádolni. 

Mint arról a Mandiner tavaly év végi elemzésében beszámolt, a 2024-es júniusi választásokhoz képest az azóta tartott időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott. A Kutyapárt több mint 8 százalékos eredménye az óbudai és józsefvárosi időközi választásnak köszönhető, mivel ők voltak az úgymond baloldali ellenzék abban a körzetben. 

Érdekes, hogy a parlamenti ellenzéki pártok közül egyetlen alakulat sem lépte át az 5 százalékos küszöböt, sőt többségük el sem indult az időközi voksolásokon.

Ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok közel 50 százalékát. 

  • A kormánypártok támogatottsága 42,74 százalékról 40,22 százalékra csökkent. 
  • Ez a változás elhanyagolható mértékű, mivel részben inkább az ellenzéki által 2024. júniusában megnyert körzetekben volt választás. 

Másrészt a csökkenés annak is köszönhető, hogy ezek a voksolások kisebb téttel bírtak a kormánypártok számára, 

de a politikai erők között a Fidesz-KDNP így is mindenkit messze vert. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a fenti elemzésben csak azokat az időközi választásokat vettük számításba, ahol 2024. június 9-én, majd pedig az időközi választáson is volt fideszes jelölt. Így kimaradt az elemzésből a gyömrői időközi polgármester-választás, ahol Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk jelöltje végzett az első helyen. Az utóbbi eredmény sem az ellenzkhez köthető intézetek számait támasztották alá. 

Az országos felméréseket szintén nem igazolta vissza a 2025 elején tartott két időközi parlamenti választás (Újpest-Angyalföld és Tolna vármegye Dombóvár-körzet).

 A Tolna vármegyei voksolsát jelentő fölénnyel nyerte a Fideszt, és támogatottsága egyáltalán nem csökkent 2022-höz képest. A kormánypártok számára nehéz terepnek számító újpesti választáson bár vereséget szenvedtek, de a Fidesz jelöltjének támogatottsága nagyjából megegyezett a 2022-es eredménnyel, sőt a 2024-es európai parlamenti eredményhez képest még növekedett is. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. február 09. 16:52
Az úgy volt, hogy Balmazújváros messze van Vietnámtól.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 09. 16:32
Tisza indult? Ja, nem. Áprilisban viszont indul. :)
Válasz erre
3
4
Szerintem
2026. február 09. 16:26
"the-ugly-truth-10 2026. február 09. 15:53 1. A TISZA NEM INDULT !!!! 2. FÜGGETLEN JELÖLT ELLEN 28 DB SZAVAZATTAL NYERNI NAGYON SOVÁNY :)" Dehogynem volt tiszaros, megírta még a 444 is hogy a tiszarsziget tolta és tiszaros aktivisták segítették, ahogy elmondta azt az ott korábban volt, a tiszarral szimpatizáló polgármester is. Csak függetlennek próbálták meg beállítani, biztos ami biztos, mert blama ha elbukik. Hiába is, mert tudták ott a helyiek is, ahol ismer mindenki mindenkit. Drukkoltatok neki, aztán most meg már büdös, mert elbukott és letagadjátok. 397 db az a 28 szavazat, balfasz hazug. KariGay is csak 300 valahány szavazattal győzött Budapesten, akkor az mennyire sovány egy 1,8 milliós városban?
Válasz erre
6
0
states-2
2026. február 09. 16:25
Pszichopetinél csak a komcsi közvélemény kutatók buktak nagyobbat.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!