Nem nyugszanak Magyar Péterék: újabb megszorításpárti szakértő tűnt fel a Tisza Párt körül

2026. február 09. 19:11

Mihályi Péter közgazdász korábban azt nyilatkozta, elkerülhetetlennek tartja a reálbérek növekedésének megállítását és az állami ellátórendszerek átalakítását – írta az Ellenpont.

Az Ellenpont egyik legfrissebb összeállításában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt közelében megjelent Mihályi Péter közgazdász, aki korábbi nyilatkozatai szerint elkerülhetetlennek tartja a reálbérek növekedésének megállítását és az állami ellátórendszerek átalakítását.

Mint írták, a CEU vendégprofesszora

korábban az SZDSZ-hez kötődött, és számos, vitát kiváltó gazdaság- és társadalompolitikai nézetet képviselt.

Az oknyomozó portál cikkében arra is emlékeztettek, hogy Mihályi a falvakat középkori örökségnek nevezte, amelyek hosszú távon nem tarthatók fenn, valamint azt is kijelentette, hogy a magyar gazdaság működéséhez bevándorló munkaerőre van szükség.

A közgazdász azt is kijelentette, hogy véleménye szerint fenntarthatatlan, hogy a bérek az inflációt meghaladó ütemben emelkedjenek egy stagnáló gazdaságban, 

ezért egy esetleges kormányváltás után elkerülhetetlennek tartja a szigorú költségvetési megszorításokat.

„Itt nincs alternatívája a legszigorúbb megszorításoknak, nem költhet a kormány 5 százalékkal többet, ha a gazdaság nem nő. Erre a következő kormány rá lesz kényszerítve” – idézte a szakértőt az Ellenpont.

A portál itt rámutatott, hogy ezek az elképzelések összhangban állnak a Tisza Párthoz is köthető gazdaság csomag több elemével, különösen a progresszív adózás kiterjesztésével, amely az átlag- és mediánbérek adóterheit is növelné. Az összeállítás szerint egy ilyen lépés közvetlen reálbércsökkenést eredményezne.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egészségügyet is átalakítaná

De a cikkben arra is felhívták a figyelmet, Mihályi Péter az egészségügyben is radikális átalakítást sürget. Egy podcast beszélgetésben többek között amellett érvelt, hogy 

az állami kórházak jelentős részét be kellene zárni, mivel a jelenlegi kapacitásokhoz nem biztosítható elegendő orvos és ápoló. 

A közgazdász szerint a betegek ellátását  kevesebb, központi intézményben kellene megoldani, miközben a fizetős egészségügyi szolgáltatások szerepe nőne.

Az Ellenpont ezek után úgy összegzett, hogy a Tisza Párt környezetében több, a korábbi baloldali kormányzati időszakokból ismert szakértő is megjelent, akik hasonló megszorító intézkedéseket sürgetnek. Ezek az elképzelések pedig egy átfogó konvergenciaprogram részét képezhetik, amely jelentős társadalmi áldozatokkal járna egy esetleges kormányváltás után.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

