Nem nyugszanak Magyar Péterék: újabb megszorításpárti szakértő tűnt fel a Tisza Párt körül

A közgazdász azt is kijelentette, hogy véleménye szerint fenntarthatatlan, hogy a bérek az inflációt meghaladó ütemben emelkedjenek egy stagnáló gazdaságban,

ezért egy esetleges kormányváltás után elkerülhetetlennek tartja a szigorú költségvetési megszorításokat.

„Itt nincs alternatívája a legszigorúbb megszorításoknak, nem költhet a kormány 5 százalékkal többet, ha a gazdaság nem nő. Erre a következő kormány rá lesz kényszerítve” – idézte a szakértőt az Ellenpont.

A portál itt rámutatott, hogy ezek az elképzelések összhangban állnak a Tisza Párthoz is köthető gazdaság csomag több elemével, különösen a progresszív adózás kiterjesztésével, amely az átlag- és mediánbérek adóterheit is növelné. Az összeállítás szerint egy ilyen lépés közvetlen reálbércsökkenést eredményezne.