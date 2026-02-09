Szakály Sándor: Korosztályom vidéki, falusi gyermekei bizonyára többnyire ugyanezt tapasztalták és élték át. Rég volt, de igaz volt

Törökkoppány, kis Somogy megyei (ma már vármegyei) falu, akkoriban valamivel több mint ezer lakossal. A gyerekek – bár Somogyban a gyerek a fiút jelentette akkoriban – otthon, a háznál születtek. Hosszan vajúdó édesanyámnak a „bábasszony”, Magyar néni volt segítségére,

de amint később elmesélték nekem, édesapám is segített. Ezek szerint már akkor is volt apás szülés.

Azoknak az első csoportjába tartoztam, akik már három esztendőt töltöttek el az óvodában. Nem volt nagy a falu, kíséret nélkül bandukoltam a tőlünk úgy egy kilométerre lévő kisdedóvóba. Útközben megálltam a malomnál, és beadtam a tízórait vagy ebédet az ott dolgozó Takács Gyula bácsinak. Szomszédaink voltak, minek ment volna Rózsi néni külön el az ebéddel, amikor otthon és a mezőn is várta őt a munka?