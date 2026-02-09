Ft
02. 09.
hétfő
somogy törökkoppány alexandriai szent katalin takács gyula falu magyar

Szakály Sándor: Korosztályom vidéki, falusi gyermekei bizonyára többnyire ugyanezt tapasztalták és élték át. Rég volt, de igaz volt

2026. február 09. 20:42

Ülök a számítógép előtt, és azon gondolkodom, miként is telt el az a hetven esztendő, amely 1955. november 23-án éjjel negyed tizenegykor kezdődött, a világra jöttömmel.

2026. február 09. 20:42
null
Szakály Sándor

Törökkoppány, kis Somogy megyei (ma már vármegyei) falu, akkoriban valamivel több mint ezer lakossal. A gyerekek – bár Somogyban a gyerek a fiút jelentette akkoriban – otthon, a háznál születtek. Hosszan vajúdó édesanyámnak a „bábasszony”, Magyar néni volt segítségére,

de amint később elmesélték nekem, édesapám is segített. Ezek szerint már akkor is volt apás szülés. 

Azoknak az első csoportjába tartoztam, akik már három esztendőt töltöttek el az óvodában. Nem volt nagy a falu, kíséret nélkül bandukoltam a tőlünk úgy egy kilométerre lévő kisdedóvóba. Útközben megálltam a malomnál, és beadtam a tízórait vagy ebédet az ott dolgozó Takács Gyula bácsinak. Szomszédaink voltak, minek ment volna Rózsi néni külön el az ebéddel, amikor otthon és a mezőn is várta őt a munka? 

Fotó: Mandiner-archív

Hétköznapokon reggel hét órakor ministrálás az Alexandriai Szent Katalinról elnevezett római katolikus templomban, Reindl Rafael, majd Illés Béla és Tóth Alajos atyák mellett. Vasárnap ugyanez, csak tizenegy órai kezdéssel. A férfiak a sekrestyében vagy a kórusban, az asszonyok – a nők kifejezés nem igazán volt divatban Törökkoppányban – a padokban. 

A moziban délután kettőkor és este hétkor vetítettek filmet vasárnaponként. Nyaranta Tabról (állami) fagylaltos érkezett a templom melletti kis kertbe, és a miséről ki­jövők fagylaltoztak még ebéd előtt.

Az ebéd – emlékezetem szerint – szinte minden vasárnap ugyanaz volt: húsleves, tyúkpörkölt nokedlival – Törökkoppányban a galuskát nem igazán emlegette senki – és utána rétes vagy valami más sütemény. A rétesek íze még ma is a számban: káposztás, krumplis, túrós, diós és mákos. A nagyanyám nyújtotta a rétestésztát, és néha sírt, ha elszakadt. A liszt már nem a régi, békebeli volt. Természetes volt hetente a kenyérsütés is. Kétkilós, nagy, kerek kenyerek. Semmi gond nem volt velük. Nem morzsálódtak, nem penészesedtek. A kovász természetes volt. 

