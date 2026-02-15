Ez izgalmas lesz: Somogyországban is összecsap a Fidesz és a Tisza

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
A baloldal több mint húsz éve labdába sem rúg Somogyban, a kormánypárti dominancia megkérdőjelezhetetlen a térségben. A Fidesz jelöltje szerint a kaposvár–zselici küzdelemben tapasztalat vagy kísérletezés, munka vagy hangzatos ígéretek, helyismeret vagy kívülről jövő megmondások között kell választaniuk a helyieknek.
Somogyország kitüntetett helyet foglal el a politikatörténeti feldolgozásokban, hiszen a Független Kisgazdapárt szülőföldjeként tartják számon, innen indult a pártot megalapító Nagyatádi Szabó István. Számos más fontos közéleti személyiség pályája is a vármegyében kezdődött.
A térséghez kötődnek Nagy Imre, Horn Gyula és Suchman Tamás kommunista, illetve szocialista politikusok, itt tűnt fel Lamperth Mónika, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány belügy-, majd önkormányzati minisztere, Gyenesei István, a Gyurcsány-kabinet önkormányzati minisztere,
valamint Herényi Károly, az MDF későbbi frakcióvezetője és Szászfalvi László, a második Orbán-kormány államtitkára is. Somogy szimbolikus jelentőségét növeli, hogy Balatonőszöd, Balatonszárszó és Kötcse is itt található, egymástól mindössze néhány kilo- méteres távolságra. Az év meghatározott időszakaiban a politikai élet irányítói itt gyűltek, illetve gyűlnek össze, hogy kijelöljék az irányvonalakat, amelyek mentén szeptemberben visszatérhetnek a politika körforgásába.
2002-ig lényegében a Magyar Szocialista Párt számított Somogy meghatározó politikai tömörülésének. Mögötte és a jobboldal mindenkori vezető ereje mögött harmadik szereplőként ott sorakozott a hozzávetőleg 20 százalékos támogatottságú kisgazdapárt. Az első szabad választáson a megye hat egyéni választókerületéből három mandátumot is megszerzett az FKGP. Az első polgári kormány vereségét követően aztán a pártlistás voksok tekintetében a Fidesz vált meghatározóvá. A korábban sikeres baloldali politikusok támogatottsága – a mögöttük álló pártok népszerűségével együtt – 2010-et követően drámai mértékben visszaesett. Abban az évben Lamperth 26, Gyenesei pedig 22 százalékos eredménnyel szenvedett vereséget, a Fidesz–KDNP pedig valamennyi választókerületben fölényesen győzött.
Azóta a kormánypárton kívüli politikai szereplőknek nem volt reális esélyük arra, hogy elnyerjék a megye országgyűlési mandátumait.
Beszédes adat, hogy a 2018-as választáson a momentumos Berg Dániel és a Demokratikus Koalíció színeiben induló László Imre a kaposvári egyéni választókerületben együttesen sem érte el a 15 százalékot. László a következő évben Újbuda polgármestere lett.