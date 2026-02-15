Ez izgalmas lesz: Somogyországban is összecsap a Fidesz és a Tisza

Somogyország kitüntetett helyet foglal el a politikatörténeti feldolgozásokban, hiszen a Független Kisgazdapárt szülőföldjeként tartják számon, innen indult a pártot megalapító Nagyatádi Szabó István. Számos más fontos közéleti személyiség pályája is a vármegyében kezdődött.

A térséghez kötődnek Nagy Imre, Horn Gyula és Suchman Tamás kommunista, illetve szocialista politikusok, itt tűnt fel Lamperth Mónika, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány belügy-, majd önkormányzati minisztere, Gyenesei István, a Gyurcsány-­kabinet önkormányzati minisztere,

valamint Herényi Károly, az MDF későbbi frakcióvezetője és Szászfalvi László, a második Orbán-kormány államtitkára is. Somogy szimbolikus jelentőségét növeli, hogy Balatonőszöd, Balatonszárszó és Kötcse is itt található, egymástól mindössze néhány kilo-­ méteres távolságra. Az év meghatározott időszakaiban a politikai élet irányítói itt gyűltek, illetve gyűlnek össze, hogy kijelöljék az irányvonalakat, amelyek mentén szeptemberben visszatérhetnek a politika körforgásába.