„Egy olyan világban, ahol mindenről, különösen az úgynevezett »forradalmakról« szinte üvölt, hogy »csinálva« vannak, pont erről az egész magyar politikai rendszert, a »rendszerváltás rendszerét« romba dönteni képes történés sorról kellene elhinnünk, hogy senki által nem szándékolt és nem tervezett, »vak véletlenek« végzetes sorozataként »csak úgy« a »semmiből« jött létre? Vajon nem elgondolkodtató-e, hogy igen rövid időn belül minden »érintett«, minden lehetséges »oldal« és a globális média valóságipari műveinek helyi ügynökhálózata is gyorsan »leállított« az üggyel kapcsolatos minden további kutakodást? Nincs itt semmi további látnivaló, az ügyet megnyugtató módon lezártuk, mindenki felejtse el.

Bár a két oldal azóta is gyilkos módon feszül egymásnak az »ügy« gyors lezárásában mégis teljes volt az egyetértés, mi több az ma is, pedig a kampány utolsó szakaszában igen hatásos csúcsfegyver lehetne, ha vagy az egyik, vagy a másik (esetleg mindkét?!) oldal »Magyar atomként« dobná le az addig tartogatott »bombáját« a mit sem sejtő választókra. És ha már a választóknál tartunk érdemes az egész kérdéskör kapcsán azon is elgondolkodni, hogy világrendszerváltás zajlik. Hihető-e komolyan, hogy egy ilyen drámai, az egész globális hatalmi rendszert átalakító folyamat majd pont a magyar társadalmat nem érinti? És ha belátjuk azt az evidenciát, hogy nagyon is érinti, akkor ez az »érintettség« miben és miként nyilvánul meg? Minek és hogyan kell olyan gyökeresen megváltoznia, hogy minden a régiben maradhasson? (Kicsit ügyetlenül parafrazálva Metternich herceget, aki amúgy nagy tisztelője volt az előbb említett Talleyrandnak.) És ha radikálisan megváltozik minden (márpedig meg fog!), akkor ennek előkészítésében vajon milyen szerepe volt a kegyelmi ügynek, mint »detonátornak«, és vajon milyen globális birodalmi erők által van mozgatva és milyen irányba a most (legalább is látszólag!) gyilkosan egymásnak feszülő két erő. Mennyi a »csinált színjáték« és mennyi a valóságos dráma ebben a Mohács öt századik évfordulóján újra két birodalom (és lokális támogatóik) csatamezőjévé tett országban? És mi a biztosíték arra, hogy most nem hullunk a semmibe, mint fél ezer évvel ezelőtt? És miért van e rövid írásban tucatnyi kérdőjel?"