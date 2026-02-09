Ft
műemlék tőzsdepalota átépítés

Belevágnak: hamarosan kezdődik az ikonikus budapesti épület átépítése

2026. február 09. 20:57

Közel húsz éve áll üresen.

2026. február 09. 20:57
null

Hamarosan megkezdődhet az egykori Tőzsdepalota átépítése és a kapcsolódó bontási munkálatok. Az emblematikus épület, amely a Magyar Televízió egykori székházaként is ismert, közel húsz éve áll üresen, és jelenlegi állapota miatt életveszélyes rá- és beépítéseket kell megszüntetni a munkálatok első ütemében. A terveket a neves Zoboki Építésziroda készíti, a részleteket azonban titoktartási okok miatt egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja az epiteszforum.hu

A tervezés folyamata már két éve zajlik, és jelenleg az építési engedély előkészítése, a felmérés és az épületdiagnosztika zajlik párhuzamosan. Az átépítés célja nem csupán az épület biztonságossá tétele, hanem a történeti értékek megőrzése és az eredeti építészeti struktúra helyreállítása is, biztosítva a Tőzsdepalota hosszú távú fenntartható hasznosítását a budapesti ingatlanpiacon.

Az ingatlant 2024 végén vásárolta meg a Gránit Alapkezelő egyik befektetési alapja korábbi tulajdonosaitól, a Tippin Corporation-től és az Optimum Asset Managementtől. A tulajdonos hangsúlyozta, hogy a jövőbeni funkció jelenleg tervezési fázisban van, és céljuk, hogy az átépítés teljes körű műemléki felújítással párosuljon, így az épület új életre kelhet, miközben megőrzi történelmi jelentőségét.

Nyitókép: Róka László/MTI

 

bekeev-2025
2026. február 09. 21:20
Ezt is arab befektető vette meg?
