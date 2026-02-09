Ft
Németország sör eladás német gazdaság

A németeknek már inni sincs kedvük: több mint harminc éve nem fogyasztottak ilyen kevés sört

2026. február 09. 19:27

Ez az első alkalom, hogy az eladások a nyolcmilliárd literes küszöb alá estek.

2026. február 09. 19:27
null

A német szövetségi statisztikai hivatal ( Destatis ) adatai szerint a német sörfőzdék és sörforgalmazók 1993 óta nem látott mértékű visszaesést értek el tavaly - írja az ESM Magazine. A söreladások 6,0%-kal, 497,1 millió literrel esett vissza, így az összesített mennyiség körülbelül 7,8 milliárd literre csökkent. Ez az első alkalom, hogy az eladások a nyolcmilliárd literes küszöb alá estek.

A hosszú távú csökkenő tendencia azonban továbbra is fennállt, mivel a 2025-ös eladások 18,9%-kal (1,8 milliárd literes csökkenés) alacsonyabbak voltak 2015-höz képest.

Belföldi és exportteljesítmények

  • A belföldi értékesítés a teljes mennyiség 82,5%-át tette ki: az eladások 5,8%-kal csökkentek az előző évhez képest, 6,4 milliárd literre esve vissza.
  • Az adómentes értékesítés – amely magában foglalja az exportot és a „céges sört” is – a fennmaradó 17,5%-ot, azaz 1,4 milliárd litert tette ki, ami 7,0%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.
  • Az exporton belül az EU tagállamaiba irányuló értékesítés 1,3%-kal, 798,5 millió literre csökkent, míg az EU-n kívüli országokba irányuló értékesítés 14,2%-kal, 552,8 millió literre esett vissza.
  • A sörfőzdék és a forgalmazók a sörkeverékek (limonádéval, kólával vagy gyümölcslével kevert sör) értékesítésének visszaesését is regisztrálták. Ezen italok eladásai 5,2%-kal csökkentek 2024-hez képest, összesen 402,0 millió litert tettek ki, ami a teljes söreladás 5,2%-át jelentette

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
allen9
2026. február 09. 20:38
Mert soha nem voltak ilyen kevesen. A muszlimok nem piáznak.
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2026. február 09. 20:28
Gondolom, hogy nem csak nekem, hanem más kommentelőknek is néha felmerül egy igen fontos kérdés az agyában... Ez pedig: vajon a legtöbb germán, franc, dígó balga belga, stb. észrevette-e, hogy az elitjeik kihalásra ítélték őket? Hiszen páran a nyugati neobolsevik politikusok/ aktivisták közül már egyenesen elárulták, hogy népesség- csere zajlik arrafelé!
Válasz erre
2
0
Fck fcbk
•••
2026. február 09. 20:26 Szerkesztve
Pedig egy kiváló minőségű német sör és a lóhúgy Dreher egy árban van Amúgy vannak nagyon jó magyar kézműves sörök,de azok háromszor annyiba kerülnek.kb.
Válasz erre
1
0
palicsi-2
2026. február 09. 20:11
A németek elfogytak, a hithű müzülök meg, nem isznak alkoholt!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!