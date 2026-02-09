A németeknek már inni sincs kedvük: több mint harminc éve nem fogyasztottak ilyen kevés sört

A német szövetségi statisztikai hivatal ( Destatis ) adatai szerint a német sörfőzdék és sörforgalmazók 1993 óta nem látott mértékű visszaesést értek el tavaly - írja az ESM Magazine. A söreladások 6,0%-kal, 497,1 millió literrel esett vissza, így az összesített mennyiség körülbelül 7,8 milliárd literre csökkent. Ez az első alkalom, hogy az eladások a nyolcmilliárd literes küszöb alá estek.

A hosszú távú csökkenő tendencia azonban továbbra is fennállt, mivel a 2025-ös eladások 18,9%-kal (1,8 milliárd literes csökkenés) alacsonyabbak voltak 2015-höz képest.