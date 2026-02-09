Itt van minden, amit a német nemzetiségi voksolásról tudni kell

Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye
Gallai Gergely listavezető lapunk megkeresésére azt is elárulta, hogy február 10-én országjárásra indulnak, melynek első állomása Szekszárd lesz.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata még novemberben döntött a 2026-os országgyűlési választásokra állítandó nemzetiségi listáról. A hivatalos Facebook-oldalukról kiderült, hogy új listavezetőt választottak – a fiatalítás és a megújulás jegyében – Gallai Gergely személyében.
Mint írták, a fiatalítás célja az, hogy
Ezzel kapcsolatban megkerestük Gallai Gergelyt, és rákérdeztünk többek között arra is, hogy miként tudnak a hazánkban élő németek felkerülni a nemzetiségi névjegyzékre.
„Az országgyűlési képviselők választása egy választási eljárás. Ezen belül azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, akik valamely őshonos, Magyarországon élő nemzetiséghez tartoznak, a magyarorszag.hu-n is elérhető regisztrációt követően felkerülhetnek saját nemzetiségük listájára. A lista jelölő szervezete ebben az esetben nem egy párt, hanem az országos nemzetiségi önkormányzat.
A listára idén április 2-án 16 óráig lehet feliratkozni.
Míg az idősebbek, illetve a digitális világban kevésbé járatosak papíralapon is jelezhetik ez irányú szándékukat. Ebben a települési nemzetiségi önkormányzatok tudnak segíteni – magyarázta Gallai Gergely.
A listavezető arra is kitért, hogy törvény biztosítja az őshonos magyarországi nemzetiségek országgyűlési képviseletét:
egy kedvezményes kvóta elérése esetén teljes jogú képviselőt küldhetnek az Országgyűlésbe. Amennyiben ezt a kvótát nem érik el, egy nemzetiségi szószóló foglalhat helyet a parlamentben.
Arra a kérdésünkre, hogy 2022-ben hányan éltek ezzel a szavazati lehetőséggel, Gallai elmondta: a szavazás napján több mint 32 ezer fő szerepelt a német nemzetiségi választói névjegyzékben, és végül 24 630 érvényes szavazatot kapott a lista. Ennek eredményeként a jelenlegi ciklusban egy teljes jogú képviselőt tudtak delegálni a parlamentbe.
A létszámokból adódóan a magyarországi romák és a németek tudnak egy teljes jogú képviselőt bejuttatni a parlamenti patkóba. A magyarországi nemzetiségi képviselő a nemzetiséget képviseli, tehát pártoktól függetlenül végzi munkáját. Ugyanúgy szavaz és hozzászól a napirendi pontokhoz, mint bármely független politikus. Ezzel szemben a nemzetiségi szószóló csak azokhoz a napirendi pontokhoz szólhat hozzá, amelyeket a házbizottság korábban nemzetiségi pontokká nyilvánított – magyarázta.
Gallai Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy február 10-én országjáró körútra indulnak Englenderné Hock Ibolya elnökkel. Első alkalommal Szekszárdon szerveznek beszélgetést, felhívva a figyelmet arra, hogy miért fontos, hogy minél több magyarországi német részt vegyen a nemzetiségi szavazáson. Az eseményen a regisztráció lépéseit is részletesen elmagyarázzák.
A választásokig pedig az ország több pontján is szerveznek hasonló rendezvényeket.
„Ezeken az alkalmakon a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának céljai és tervei mellett engem is megismerhetnek az érdeklődők, és feltehetik kérdéseiket is” – zárta gondolatait a német nemzetiségi listavezető.
