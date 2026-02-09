Itt van minden, amit a német nemzetiségi voksolásról tudni kell

„Az országgyűlési képviselők választása egy választási eljárás. Ezen belül azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, akik valamely őshonos, Magyarországon élő nemzetiséghez tartoznak, a magyarorszag.hu-n is elérhető regisztrációt követően felkerülhetnek saját nemzetiségük listájára. A lista jelölő szervezete ebben az esetben nem egy párt, hanem az országos nemzetiségi önkormányzat.

A listára idén április 2-án 16 óráig lehet feliratkozni.

Míg az idősebbek, illetve a digitális világban kevésbé járatosak papíralapon is jelezhetik ez irányú szándékukat. Ebben a települési nemzetiségi önkormányzatok tudnak segíteni – magyarázta Gallai Gergely.

A listavezető arra is kitért, hogy törvény biztosítja az őshonos magyarországi nemzetiségek országgyűlési képviseletét: