szekszárd magyarországi németek országos önkormányzata magyarorszag. hu gallai gergely névjegyzék önkormányzat szavazás

Itt van minden, amit a német nemzetiségi voksolásról tudni kell

2026. február 09. 19:34

Gallai Gergely listavezető lapunk megkeresésére azt is elárulta, hogy február 10-én országjárásra indulnak, melynek első állomása Szekszárd lesz.

2026. február 09. 19:34
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata még novemberben döntött a 2026-os országgyűlési választásokra állítandó nemzetiségi listáról. A hivatalos Facebook-oldalukról kiderült, hogy új listavezetőt választottak – a fiatalítás és a megújulás jegyében – Gallai Gergely személyében.

Mint írták, a fiatalítás célja az, hogy 

  • a parlamentben olyan képviselő dolgozzon a közösségért, aki jól ismeri a mai fiatal nemzedék szemléletét és elvárásait,
  • képes megszólítani azokat, akik most lépnek be a közéleti aktivitás világába,
  • innovatív megközelítéseket hoz a nemzetiségi érdekképviseletbe,
  • valamint hidat képez a hagyományok és a modern társadalmi kihívások között.

Ezzel kapcsolatban megkerestük Gallai Gergelyt, és rákérdeztünk többek között arra is, hogy miként tudnak a hazánkban élő németek felkerülni a nemzetiségi névjegyzékre.

„Az országgyűlési képviselők választása egy választási eljárás. Ezen belül azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, akik valamely őshonos, Magyarországon élő nemzetiséghez tartoznak, a magyarorszag.hu-n is elérhető regisztrációt követően felkerülhetnek saját nemzetiségük listájára. A lista jelölő szervezete ebben az esetben nem egy párt, hanem az országos nemzetiségi önkormányzat.

A listára idén április 2-án 16 óráig lehet feliratkozni. 

Míg az idősebbek, illetve a digitális világban kevésbé járatosak papíralapon is jelezhetik ez irányú szándékukat. Ebben a települési nemzetiségi önkormányzatok tudnak segíteni – magyarázta Gallai Gergely.

A listavezető arra is kitért, hogy törvény biztosítja az őshonos magyarországi nemzetiségek országgyűlési képviseletét: 

egy kedvezményes kvóta elérése esetén teljes jogú képviselőt küldhetnek az Országgyűlésbe. Amennyiben ezt a kvótát nem érik el, egy nemzetiségi szószóló foglalhat helyet a parlamentben.

Arra a kérdésünkre, hogy 2022-ben hányan éltek ezzel a szavazati lehetőséggel, Gallai elmondta: a szavazás napján több mint 32 ezer fő szerepelt a német nemzetiségi választói névjegyzékben, és végül 24 630 érvényes szavazatot kapott a lista. Ennek eredményeként a jelenlegi ciklusban egy teljes jogú képviselőt tudtak delegálni a parlamentbe.

Országjárásra indulnak

A létszámokból adódóan a magyarországi romák és a németek tudnak egy teljes jogú képviselőt bejuttatni a parlamenti patkóba. A magyarországi nemzetiségi képviselő a nemzetiséget képviseli, tehát pártoktól függetlenül végzi munkáját. Ugyanúgy szavaz és hozzászól a napirendi pontokhoz, mint bármely független politikus. Ezzel szemben a nemzetiségi szószóló csak azokhoz a napirendi pontokhoz szólhat hozzá, amelyeket a házbizottság korábban nemzetiségi pontokká nyilvánított – magyarázta.

Gallai Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy február 10-én országjáró körútra indulnak Englenderné Hock Ibolya elnökkel. Első alkalommal Szekszárdon szerveznek beszélgetést, felhívva a figyelmet arra, hogy miért fontos, hogy minél több magyarországi német részt vegyen a nemzetiségi szavazáson. Az eseményen a regisztráció lépéseit is részletesen elmagyarázzák. 

A választásokig pedig az ország több pontján is szerveznek hasonló rendezvényeket.

„Ezeken az alkalmakon a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának céljai és tervei mellett engem is megismerhetnek az érdeklődők, és feltehetik kérdéseiket is” – zárta gondolatait a német nemzetiségi listavezető.

A nyitóképet Gallai Gergely bocsátotta rendelkezésünkre

