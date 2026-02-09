Ft
gyászmunka németh balázs Tisza Párt magyar péter balmazújvárosi önkormányzat fidesz győzelem

A fideszes politikus szerint olyan gyomrost kaptak a tiszások vasárnap, hogy még mindig nem tértek magukhoz (VIDEÓ)

2026. február 09. 20:12

A balmazújvárosi fideszes győzelem után még mindig tart a gyászmunka Magyar Péter szimpatizánsai körében.

2026. február 09. 20:12
null

Nehezen dolgozzák fel a tiszások a vasárnapi balmazújvárosi fideszes győzelmet. Erre Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezetője is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.

Németh rövid videójában tiszás kommenteket idézett, melyek arról árulkodtak, hogy közülük egyesek

átverve érzik magukat a toronymagas Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások miatt.

„Ilyenkor döbbenek rá, hogy én egy buborékban élek. Lehet, hogy átvágnak minket?” – tette fel az egyik hozzászóló a kérdést az eredmények kihirdetése után.

De mint kiderült, a tiszás „szeretetország” is meg-megvillant. 

Sajnos nem túl okosak a vidéki emberek. Gratula, a durva anyátok, balmazújvárosiak”

– írta egy elkeseredett Magyar Péter-szimpatizáns. Míg egy másikuk azzal próbálta magát és társait vigasztalni, hogy a közvélemény-kutatások zömét az ellenzék nyerte – idézte Német Balázs.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Elszabadult a pokol a tiszások között

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Redditen már beindult a gyászmunka, miután kiderült, hogy a balmazújvárosi időközi választáson a Fidesz–KDNP jelöltje nyert a Tisza által támogatott jelölttel szemben. Az alaphírt közlő posztban azt is megjegyezték, hogy az időközi választásokhoz képest szokatlanul magas volt a részvétel (52,4 százalék), és az egész – ellenzéki szemszögből – azért szomorú, mert „’24-ben ebben a körzetben 1-2 százalékponttal jobban teljesített a Tisza az országos átlagnál”.

Az idézett poszt alatt a legtöbb kedvelést kapott komment nemes egyszerűséggel lehülyézte az összes szavazót: „Hihetetlen, hogy milyen hülyék az emberek. [...] Idióták országa.” A hozzászólással többen is egyetértettek: „Nagyon fáj, hogy sokan ennyire tájékozatlanok.”

De akadt olyan felhasználó is, aki azt írta: „Nekem már a ChatGPT is azt írja, hogy szerinte a Fidesz nyer… pár hónapja még a Tiszát írta. Megkértem, hogy jósoljon a csillagokból is: azt írta, a csillagok állása szerint is Fidesz.”

Nyitókép: Facebook

