Eljött az idő, muszáj beszélni Kovács Bendegúzról

Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt találkozón hét találatnál jár, de már a felnőttek között a másodosztályban is eredményes volt. Nem véletlen, hogy a Debrecenből már több mint öt éve Hollandiába igazolt tehetség teljesítményére az európai topbajnokságokból is felfigyeltek. Korábban a Mandiner is megírta, hogy

Olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.

A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, onnan az Ajaxhoz került, tavaly nyáron pedig jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt. Célja, hogy egyszer Spanyolországban futballozzon.