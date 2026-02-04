Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Kovács Bendegúz mesterhármas ifjúsági BL Dortmund AZ Alkmaar

Eljött az idő, muszáj beszélni Kovács Bendegúzról

2026. február 04. 07:55

Folytatja elképesztő idényét a tehetséges fiatal magyar labdarúgó. A Juventus által is figyelt 18 éves Kovács Bendegúz ezúttal a német Borussia Dortmund ellen szerzett mesterhármast az ifjúsági Bajnokok Ligájában.

2026. február 04. 07:55
null

Nem lassít Kovács Bendegúz: a holland AZ Alkmaar U19-es csapatában szereplő fiatal magyar futballista mesterhármast szerzett a német Borussia Dortmund ellen az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A 2007-es születésű támadó az ősszel 18 tétmeccsen lépett pályára együttesében, melyeken 18 gólt szerzett és 1 gólpasszt is kiosztott. Ezzel a legeredményesebb játékosa az Alkmaarnak, amely a korosztályos bajnokság első helyén töltötte a téli szünetet, miközben holtversenyben honfitársunk vezeti a góllövőlistát.

A 18 éves csatár már a 7. percben betalált a dortmundiak kapujába, miután a középpályán megnyert egy párharcot, majd előbb csúnyán átverte a védőjét, utána pedig 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot – számolt be róla a Csakfoci. Második gólját egy centerezést követően szerezte a szünet után, míg a harmadik a ráadásban jött, ekkor ballal köszönt be. 

Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt találkozón hét találatnál jár, de már a felnőttek között a másodosztályban is eredményes volt. Nem véletlen, hogy a Debrecenből már több mint öt éve Hollandiába igazolt tehetség teljesítményére az európai topbajnokságokból is felfigyeltek. Korábban a Mandiner is megírta, hogy

Olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.

A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, onnan az Ajaxhoz került, tavaly nyáron pedig jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt. Célja, hogy egyszer Spanyolországban futballozzon. 

Kovács Bendegúz, Hollandia, AZ Alkmaar
A 2021 óta Hollandiában élő Kovács Bendegúznak meg sem fordult a fejében, hogy más országot képviseljen / Fotó: mlsz.hu

A magyar U19-es válogatottban már rendszeresen játszik, s mint egy holland lapnak adott interjúban elmondta, esze ágában sincs, hogy a felnőttek között más országot képviseljen.

Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik

– fogalmazott, hozzátéve, el sem tudja képzelni, milyen lehet a Puskás Aréna belülről. 

Nyitókép: Ron Hoenson / Algemeen Dagblad

