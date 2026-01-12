Fontos üzenetet kapott Marco Rossi Hollandiából – ez minden kétséget eloszlat

Ez nagyot szólna: a Juventus és az Aston Villa is szemet vetett a 18 gólos magyar csatárra
Kovács Bendegúz az eddigi 18 mérkőzésén 18 gólt szerzett az AZ Alkmaar korosztályos csapatában. Hosszabb távon akár Marco Rossi számára is opció lehet a szerepeltetése a magyar felnőttválogatottban.
Az Algemeen Dagblad (AD) című holland napilap hosszabb lélegzetvételű anyagot készített Kovács Bendegúzzal, az AZ Alkmaar tizennyolc éves magyar labdarúgójával, aki ebben az idényben az eddigi 18 mérkőzésén 18 gólt szerzett a korosztályos együttesben, az UEFA Ifjúsági Ligában pedig négy meccsen négy találat a mérlege.
A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, aztán az Ajaxhoz került, majd tavaly nyáron jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt.
Az ifjú középcsatár új csapatával megnyerte a holland korosztályos bajnokság őszi szezonját, ő pedig 14 találattal vezeti a góllövőlistát.
Jó és eredményes teljesítményének köszönhetően december 19-én az FC Eindhoven elleni mérkőzésen bemutatkozhatott az AZ második számú együttesében a holland másodosztályban.
„Most valóban minden jól megy, nagyon boldog és hálás vagyok ezért. Nagyon jó csapatunk van, tele minőségi játékosokkal – idézte Kovácsot a csakfoci.hu. – Először az AZ-nél szeretnék érvényesülni. Debütálni az első csapatban, sok gólt elérni és nevet szerezni magamnak. Aztán ki tudja, mit hoz a jövő.”
Bár ő Spanyolországba vágyik.
A tehetséges futballista a magyar U19-es válogatottban már rendszeresen játszik, s mint az interjúban elmondta, esze ágában sincs, hogy a felnőttek között más országot képviseljen.
Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik
– mondta Kovács, akinek az édesanyja jelenleg is Magyarországon él, de azt azért megjegyezte, fantasztikus lenne, ha egyszer ő is kiköltözne Hollandiába. Elárulta azt is, sosem járt még a Puskás Arénában – ha egyszer hazai környezetben játszhatna a Marco Rossi által irányított magyar válogatottban, akkor ez az álma biztosan teljesülne.
„Mindenképp el akarok jutni egyszer a budapesti Puskás Arénába. Ez minden magyar focista álma. Gyönyörű stadion, mindig tele van, nem számít, milyen meccs van. El sem tudom képzelni még, milyen lesz élőben. Ez még hátravan…” – ábrándozott Kovács, akinek a Transfermarkt adatbázisa szerint 2028 nyaráig szól a szerződése az AZ Alkmaarnál.
