Fontos üzenetet kapott Marco Rossi Hollandiából – ez minden kétséget eloszlat

A tehetséges futballista a magyar U19-es válogatottban már rendszeresen játszik, s mint az interjúban elmondta, esze ágában sincs, hogy a felnőttek között más országot képviseljen.

Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik

– mondta Kovács, akinek az édesanyja jelenleg is Magyarországon él, de azt azért megjegyezte, fantasztikus lenne, ha egyszer ő is kiköltözne Hollandiába. Elárulta azt is, sosem járt még a Puskás Arénában – ha egyszer hazai környezetben játszhatna a Marco Rossi által irányított magyar válogatottban, akkor ez az álma biztosan teljesülne.

„Mindenképp el akarok jutni egyszer a budapesti Puskás Arénába. Ez minden magyar focista álma. Gyönyörű stadion, mindig tele van, nem számít, milyen meccs van. El sem tudom képzelni még, milyen lesz élőben. Ez még hátravan…” – ábrándozott Kovács, akinek a Transfermarkt adatbázisa szerint 2028 nyaráig szól a szerződése az AZ Alkmaarnál.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert