01. 31.
szombat
01. 31.
szombat
AFC Bournemouth Wolverhampton Wanderers Tóth Alex Wolverhampton Premier League Bournemouth

Egy emberként pattantak fel a magyarok – nem akárhogyan állt be Tóth Alex a Bournemouthban

2026. január 31. 18:31

A magyar válogatott játékos ismét pályára lépett a Bournemouthban. Tóth Alex nagyon közel járt a gólhoz.

2026. január 31. 18:31
null

A Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth 2–0-ra nyert a Wolverhampton Wanderers vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójának szombati játéknapján. A magyar válogatott játékos ismét csereként állt be, és nem is akárhogyan!

A vendégek a 33. percben szerezték meg a vezetést és a 91. percben zárták le a mérkőzést. Ekkor már Tóth Alex is a pályán volt, akit Andoni Iraola vezetőedző a 86. percben küldött be a pályára.

Tóth Alex remekül állt be, a Bournemouth két góllal győzött
Tóth Alex remekül állt be, a Bournemouth két góllal győzött (Fotó: Darren Staples/AFP)

Nagyszerűen szállt be Tóth Alex

A Liverpool elleni beállása a Szoboszlai Dominikkal való pacsija miatt lehetett emlékezetes, a mostani pedig azért, mert majdnem a pályára küldésének percében betalált. Egy kontra végén ő került helyzetbe, de egy kicsit éles szögből, jobbról az oldalhálót találta el.

Érdekesség, hogy a Liverpool ellen is a hajrában állt be, és utána is szerzett egy gólt a Bournemouth, az a találat jelentette a három pontot Szoboszlaiék ellen.

A mérkőzés összefoglalója

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

