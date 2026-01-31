Egy emberként pattantak fel a magyarok – nem akárhogyan állt be Tóth Alex a Bournemouthban

Több mint pacsi: a magyar futball szimbóluma lett Szoboszlai Dominik gesztusa
Tóth Alex menedzsere, Papp Bence nyilatkozott a hétvégi meccs után.
A magyar válogatott játékos ismét pályára lépett a Bournemouthban. Tóth Alex nagyon közel járt a gólhoz.
A Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth 2–0-ra nyert a Wolverhampton Wanderers vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójának szombati játéknapján. A magyar válogatott játékos ismét csereként állt be, és nem is akárhogyan!
A vendégek a 33. percben szerezték meg a vezetést és a 91. percben zárták le a mérkőzést. Ekkor már Tóth Alex is a pályán volt, akit Andoni Iraola vezetőedző a 86. percben küldött be a pályára.
A Liverpool elleni beállása a Szoboszlai Dominikkal való pacsija miatt lehetett emlékezetes, a mostani pedig azért, mert majdnem a pályára küldésének percében betalált. Egy kontra végén ő került helyzetbe, de egy kicsit éles szögből, jobbról az oldalhálót találta el.
Érdekesség, hogy a Liverpool ellen is a hajrában állt be, és utána is szerzett egy gólt a Bournemouth, az a találat jelentette a három pontot Szoboszlaiék ellen.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA