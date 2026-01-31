Egy emberként pattantak fel a magyarok – nem akárhogyan állt be Tóth Alex a Bournemouthban

A Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth 2–0-ra nyert a Wolverhampton Wanderers vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójának szombati játéknapján. A magyar válogatott játékos ismét csereként állt be, és nem is akárhogyan!

A vendégek a 33. percben szerezték meg a vezetést és a 91. percben zárták le a mérkőzést. Ekkor már Tóth Alex is a pályán volt, akit Andoni Iraola vezetőedző a 86. percben küldött be a pályára.