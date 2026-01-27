Ft
01. 27.
kedd
AFC Bournemouth Tóth Alex Fradi Liverpool Ferencváros Premier League Bournemouth Szoboszlai Dominik

Több mint pacsi: a magyar futball szimbóluma lett Szoboszlai Dominik gesztusa

2026. január 27. 07:35

Tóth Alex menedzsere, Papp Bence nyilatkozott a hétvégi meccs után. Szoboszlai Dominik üdvözlő pacsijáról is szót ejtett.

2026. január 27. 07:35
null

Tóth Alex menedzsere szerint nem szabad irreális elvárásokat támasztani a játékossal szemben, időt kell hagyni neki, hogy megszokja az új közeget, felvegye az angol bajnokság ritmusát. A 20 éves labdarúgó egy hete szerződött a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz és szombaton – a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool elleni győztes meccsen – már be is mutatkozott a Premier League-ben – írja a Magyar Távirati Iroda.

Papp Bence az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában hétfőn elmondta: rendkívül intenzív két hét van mögöttük.

Kizárólag az ő érdeme, hogy idáig el tudott jutni. Szerintem minden magyar futballszerető ember számára felemelő érzés volt, hogy egy húsz éves srácot láthatott a Premier League-ben debütálni úgy, hogy tizenhárom hónappal ezelőtt még a magyar NB II-ben próbált labdába érni egy BVSC–Soroksár mérkőzésen”

– idézte fel a középpályás üstökösszerű felemelkedését és elmúlt bő egy évét a szakember.

„Irreális elvárásokat nem szabad vele szemben támasztani, időt kell hagyni neki, hogy megszokja a közeget, felvegye a bajnokság ritmusát annak ellenére, hogy nagyon gyorsan adaptálódik az új helyzetekhez. Tavaly év elején csináltunk egy listát az esztendőben elérendő célokról, azokat a pontokat már március végére kipipálta. Most is van egy ilyen listánk, lehet, hogy ezt is hamarabb teljesíti” – árulta el Papp Bence, hozzátéve: szerinte a fiatal játékossal olyan célokat lehet elérni, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak Magyarországon.

Andoni Iraola büszke lehet csapatára, amely legyőzte Szoboszlaiékat
Andoni Iraola büszke lehet csapatára, amely legyőzte Szoboszlaiékat (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Szoboszlai köszöntötte Tóthot a pályán

A szombati angol bajnokin három magyar játékos is szerepelt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdett a vendég Liverpoolban, Tóth Alex pedig a 85. percben, csereként lépett pályára a hazaiaknál. A válogatott csapatkapitánya pacsival köszöntötte bemutatkozó honfitársát, Papp Bence szerint ez a jelenet szimbolikus volt, s a legjobb dolog, ami az elmúlt 15-20 évben történhetett a magyar futballal.


A menedzser kiemelte, hogy egy ilyen horderejű transzfert ma csak a Ferencvárosból lehet megvalósítani és Hajnal Tamás vezetésével olyan gördülékeny tárgyalássorozaton vannak túl az FTC-vel, ami megsüvegelendő.

„Régóta benne vagyok a magyar futball vérkeringésében, de olyan átigazolásban még nem vettem részt, ahol első körben azt éreztem az adott klub vezetőjétől, hogy a játékos és a magyar futball érdekeit a saját egyéni és klubérdekei elé helyezi. A Ferencváros egész vezetősége – Hajnal Tamás mellett Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán és Orosz Pál – nagyon nagy dicséretet érdemel, ahogy ezt az egészet lemenedzselte. És Robbie Keane vezetőedzőt sem szeretném kihagyni, aki olyan lehetőséget adott Alexnek, amellyel magyar játékos szerintem húsz éve nem találkozott” – mondta Papp Bence.

A körülményekről beszélve elmondta, hogy Tóth Alex rendkívül jó benyomást tett Bournemouth-ban a remek angol nyelvtudásával, a klubnál pedig – mint a komoly egyesületeknél általában – segítik az első lépések megtételében, mint lakás- és autóbérlés, bankszámlanyitás, telefonbeszerzés. Azon vannak, hogy ezeket minél hamarabb elintézzék, hogy utána már csak a futballra tudjon koncentrálni.

Papp Bence a saját szerepéről azt mondta, neki három fontos dolga volt a karrierépítés során.

  • „Hogy megfelelően képviseljem,
  • hogy megfelelően pozícionáljam
  • és hogy jól védjem az érdekeit.

A legvégén pedig az, hogy ne rontsam el. Úgy néz ki, hogy ez sikerült” – fogalmazott, kiemelve a játékos legfontosabb támaszát, a családját is, amely szintén készen állt erre a nagy lépésre.

Arra a kérdésre, hogy Tóth Alex átigazolása milyen üzenetet hordozhat a fiatal magyar labdarúgók számára, a menedzser azt mondta: nincs két egyforma játékos, nincs két egyforma fejlődési út.

Ugyanakkor Alex megmutatta, hogy a lehetetlen nem létezik, és tizenhárom hónap alatt a magyar NB II-ből el lehet jutni a világ legerősebb bajnokságába.

Mindenkinek készen kell állni, jól kell megválasztani a klubot, az ügynököket, támaszkodni kell a családra, a barátokra. Sok apró döntés vezet odáig, hogy ez megvalósulhasson. De a legfontosabb az, hogy ha az ember hisz abban, amit csinál, és a környezete is hisz őbenne, akkor bármi lehetséges” – válaszolt.

Mint mondta, bízik benne, hogy a következő egy-másfél éven belül mások is követhetik Tóth Alexet a külföldre igazolás útján.

A kilencszeres válogatott Tóth Alex öt és fél évre kötelezte el magát a Bournemouth-hoz, amely – sajtóhírek szerint – 12 millió eurót és bónuszokat fizet/fizetett az FTC-nek. Ez átigazolási rekord, ennyi pénzt Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

Tóth 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapataggá viszont Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző idény tavaszi szezonában, addig többnyire a másodosztályú Soroksárban szerepelt. A nemzeti együttesben tavaly márciusban játszotta első meccsét.

A Bournemouth a szombati Liverpool felett aratott 3–2-es győzelme után a 13. helyen áll az angol élvonalban.

Fotó: Glyn Kirk/AFP

 

