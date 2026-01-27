Több mint pacsi: a magyar futball szimbóluma lett Szoboszlai Dominik gesztusa

„Irreális elvárásokat nem szabad vele szemben támasztani, időt kell hagyni neki, hogy megszokja a közeget, felvegye a bajnokság ritmusát annak ellenére, hogy nagyon gyorsan adaptálódik az új helyzetekhez. Tavaly év elején csináltunk egy listát az esztendőben elérendő célokról, azokat a pontokat már március végére kipipálta. Most is van egy ilyen listánk, lehet, hogy ezt is hamarabb teljesíti” – árulta el Papp Bence, hozzátéve: szerinte a fiatal játékossal olyan célokat lehet elérni, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak Magyarországon.

Szoboszlai köszöntötte Tóthot a pályán

A szombati angol bajnokin három magyar játékos is szerepelt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdett a vendég Liverpoolban, Tóth Alex pedig a 85. percben, csereként lépett pályára a hazaiaknál. A válogatott csapatkapitánya pacsival köszöntötte bemutatkozó honfitársát, Papp Bence szerint ez a jelenet szimbolikus volt, s a legjobb dolog, ami az elmúlt 15-20 évben történhetett a magyar futballal.