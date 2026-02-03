Elkészült a lista a Premier League legjobb téli igazolásairól – kiderült, hányadik helyre tették Tóth Alexet

Egy emberként pattantak fel a magyarok – nem akárhogyan állt be Tóth Alex a Bournemouthban
Angliában úgy gondolják, ez egy nagyon jó transzfer volt a Bournemouthtól. Sokat várnak Tóth Alextől.
A neves The Athletic összegyűjtötte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legjobb téli igazolásait. Magyar játékos nevét is megtaláljuk a felsorolásban, Tóth Alex a 33 nevet tartalmazó listán az előkelő ötödik helyet foglalja el azzal, hogy az AFC Bournemouthba szerződött.
A Ferencváros korábbi középpályásának klubváltása olyan transzfereket előzött meg, mint például a Manchester United-nevelés Angel Gomesét, Conor Gallagherét vagy bárki másét, aki a Bournemouthba igazolt.
Mint ahogyan a Mandiner is beszámolt, Tóth Alex egy Liverpool elleni győztes meccsen debütált, az utolsó percekben állt be még döntetlen állásnál. Aztán a következő fordulóban a Wolverhampton Wanderers vendégeként is a mérkőzés hajrájában szállt be, és fel is hívta magára a figyelmet, ugyanis az első labdaérintéseiből majdnem gólt szerzett.
A 12. helyen álló Cseresznyések legközelebb szombaton játszanak, az Aston Villát fogadják.
Nagyszerűen szállt be!
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor/MTI/MTVA