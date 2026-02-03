Elkészült a lista a Premier League legjobb téli igazolásairól – kiderült, hányadik helyre tették Tóth Alexet

A neves The Athletic összegyűjtötte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legjobb téli igazolásait. Magyar játékos nevét is megtaláljuk a felsorolásban, Tóth Alex a 33 nevet tartalmazó listán az előkelő ötödik helyet foglalja el azzal, hogy az AFC Bournemouthba szerződött.

A Ferencváros korábbi középpályásának klubváltása olyan transzfereket előzött meg, mint például a Manchester United-nevelés Angel Gomesét, Conor Gallagherét vagy bárki másét, aki a Bournemouthba igazolt.