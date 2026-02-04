Sok vagy kevés Tóth Alex 12 milliós vételára? Ez a lista mindent elárul!

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
A legerősebb európai bajnokságokban hétfőn bezárult a téli átigazolási piac. Megnéztük, Tóth Alex a tizenkét millió eurós vételárával bekerült-e a legdrágább transzferek közé.
A legerősebb európai bajnokságokban – az angol Premier League-ben, a spanyol La Ligában, a német Bundesligában és az olasz Serie A-ban – február másodikán, hétfőn zárult a téli átigazolási piac. Ennek apropójából összegyűjtöttük a most véget ért transzferidőszak legdrágább és legnagyobb volumenű klubváltásait, és megnéztük, hogy a Ferencvárostól a Bournemouthba igazoló Tóth Alex a tizenkét millió eurós vételárával szerepel-e a legnagyobb pénzösszegért eladott játékosok között.
A legmagasabb átigazolási díjat Antoine Semenyóért fizették ki, aki 72 millió euróért került a Bournemouthtól a Manchester Cityhez, amely 23 millió euróért Marc Guéhit is megvette a Crystal Palace-tól. Az FA-kupában címvédő – de a mostani kiírástól már búcsúzó – londoni klub ezt az összeget, valamint a tavaly nyáron Eberechi Ezéért (Arsenal, 69,3 millió euró) kapott pénzt két támadó, Brennan Johnson (Tottenham Hotspur, 40 millió euró) és Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 49,7 millió euró) megvásárlásába forgatta vissza, utóbbi játékos a téli átigazolási időszak második legdrágább vétele lett. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a brazil Lucas Paquetá fért még fel, aki 42 millió euró ellenében tért haza a Flamengóhoz a West Ham Unitedtől.
A tíz legdrágább átigazolás közül hatot Premier League-egyesület jegyzett.
Tóth Alex az angol bajnokságban a 13., világviszonylatban pedig a 32. helyen végzett a legnagyobb összegért klubot váltó játékosok között.
A Ferencvárostól négy és fél millió euróért az AEK Athénhoz szerződő Varga Barnabás – aki múlt vasárnap az Olympiakosz elleni rangadón szerezte meg az első gólját új csapatában – a görög liga negyedik legdrágább érkezője volt ezen a télen, de Görögországban február 6-ig még nyitva tart a piac.
A LEGDRÁGÁBB TÉLI ÁTIGAZOLÁSOK
1. Antoine Semenyo (ghánai, AFC Bournemouth → Manchester City, 72 millió euró)
2. Jörgen Strand Larsen (norvég, Wolverhampton → Crystal Palace, 49.7 millió euró)
3. Lucas Paquetá (brazil, West Ham United → Flamengo, 42 millió euró)
4. Conor Gallagher (angol, Atlético Madrid → Tottenham Hotspur, 40 millió euró)
Brennan Johnson (walesi, Tottenham Hotspur → Crystal Palace, 40 millió euró)
6. Ademola Lookman (nigériai, Atalanta → Atlético Madrid, 35 millió euró)
7. Oscar Bobb (norvég, Manchester City → Fulham, 31.2 millió euró)
8. Kader Meité (francia, Rennes → Al-Hilal, 30 millió euró)
George Ilenikhena (nigériai, Monaco → Al-Ittihad, 30 millió euró)
10. Taty Castellanos (argentin, Lazio → West Ham United, 29 millió euró)
…15. Karim Benzema (francia, Al-Ittihad →Al-Hilal, 25 millió euró)
…34. Tóth Alex (magyar, Ferencváros → AFC Bournemouth, 12 millió euró)
…119. Varga Barnabás (magyar, Ferencváros → AEK Athén, 4.5 millió euró)
…247. Baráth Péter (magyar, Raków → Sigma Olomouc, 2 millió euró)
A Liverpool a téli transzferidőszak utolsó napján bejelentette, hogy a hírek szerint 63.6 millió euróért megvette a Rennes francia utánpótlás-válogatott középhátvédjét, Jérémy Jacquet-t, de ő nem szerepel ebben a felsorolásban, mert csak a nyáron igazol át az angol klubhoz.
Forrás: transfermarkt.de
Figyelemre méltóan aktív volt a januári transzferidőszakban az Atlético Madrid. A spanyolok 35 millió euróért megvették az Atalantától a 2024-es év legjobb afrikai futballistájának megválasztott Ademola Lookmant – aki a hírek szerint a Fenerbahce idényenkénti 11 millió eurós fizetési ajánlatára mondott nemet a „matracosok” kedvéért –, valamint 16 millió euróért az Elchétől a „mini Pedriként” emlegetett 20 esztendős Rodrigo Mendozát, továbbá
A téli átigazolási piac utolsó, hétfői napjának legnagyobb szenzációját az aranylabdás Karim Benzema klubváltása jelentette: a francia csatár a szerződéshosszabbítási tárgyalások során megorrolt eddigi csapatára, az Al-Ittihadra, mert a papírokon nem az szerepelt, amiről a felek előzetesen szóban megállapodtak, ezért a szaúd-arábiai bajnokság tavalyi győztesétől az ország egy másik kirakatcsapatához, a 2024-ben aranyérmes, jelenleg veretlenül listavezető Al-Hilalhoz igazolt, amely mögött a Cristiano Ronaldót, Sadio Manét és Joao Félixet is soraiban tudó Al-Nasszr a második a tabellán.
A török labdarúgó-bajnokságban második helyen álló és az Európa-ligában is szereplő Fenerbahcéban folytatja pályafutását a 34 éves N'Golo Kanté, aki a francia válogatottal 2018-ban világbajnokságot nyert.
A sztárgárdák közül – a teljesség igénye nélkül – a Real Madrid, a Manchester United, a Bayern München és a Chelsea sem költött el egyetlen eurót sem új futballistára a télen, s a Barcelona is csak kölcsönbe szerezte meg régi-új játékosát, Joao Cancelót az Al-Hilaltól. Emellett a katalánok valamivel több mint nyolcmillió euróért eladták tehetséges támadó középpályásukat, a felnőttek között csak öt meccsen lehetőséget kapó Dro Fernándezt a Paris Saint-Germainnek.
Itthon a Fradi költötte a legtöbbet
Magyarországon jövő szombaton, február 14-én zárul a téli átigazolási időszak. A három eddigi legdrágább vásárlást a Ferencváros jegyzi, amely Tóth Alex és Varga Barnabás eladása után megvette Franko Kovacevicet (NK Celje, 3 millió euró), Marius Corbut (APOEL, 1.5 millió euró) és Elton Acolatsét (Diósgyőri VTK, 1.5 millió euró), de – a Transfermarkt adatbázisa szerint – az Újpest is elköltött már egymillió eurót Krajcsovics Ábelre és Bodnár Gergőre (mindketten a Zalaegerszegtől érkeztek 500-500 ezer euróért), Nejc Gradisart pedig csaknem annyiért (250 ezer euró) vették kölcsön az egyiptomi Al-Ahlitól, mint amennyit a zöld-fehérek Mariano Gómezért kifizettek az FC Zürichnek (300 ezer euró).
Nyitókép: fradi.hu