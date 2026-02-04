Sok vagy kevés Tóth Alex 12 milliós vételára? Ez a lista mindent elárul!

A legerősebb európai bajnokságokban – az angol Premier League-ben, a spanyol La Ligában, a német Bundesligában és az olasz Serie A-ban – február másodikán, hétfőn zárult a téli átigazolási piac. Ennek apropójából összegyűjtöttük a most véget ért transzferidőszak legdrágább és legnagyobb volumenű klubváltásait, és megnéztük, hogy a Ferencvárostól a Bournemouthba igazoló Tóth Alex a tizenkét millió eurós vételárával szerepel-e a legnagyobb pénzösszegért eladott játékosok között.

Tóth Alex (fehérben) már a magyar válogatottban is rendszeresen lehetőséget kap / Fotó: Paul Faith / AFP

A legmagasabb átigazolási díjat Antoine Semenyóért fizették ki, aki 72 millió euróért került a Bournemouthtól a Manchester Cityhez, amely 23 millió euróért Marc Guéhit is megvette a Crystal Palace-tól. Az FA-kupában címvédő – de a mostani kiírástól már búcsúzó – londoni klub ezt az összeget, valamint a tavaly nyáron Eberechi Ezéért (Arsenal, 69,3 millió euró) kapott pénzt két támadó, Brennan Johnson (Tottenham Hotspur, 40 millió euró) és Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 49,7 millió euró) megvásárlásába forgatta vissza, utóbbi játékos a téli átigazolási időszak második legdrágább vétele lett. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a brazil Lucas Paquetá fért még fel, aki 42 millió euró ellenében tért haza a Flamengóhoz a West Ham Unitedtől.