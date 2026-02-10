Ft
Megdöbbentő beismerés: Zelenszkij elszólta magát, de egy dologgal nem számolt

2026. február 10. 13:37

Nagy lehet az elkeseredés Brüsszelben és Kijevben, ha arra építenek, hogy Trumpot maguk mellé állíthatják Orbánnal szemben.

2026. február 10. 13:37
null

A Politico által reggel megosztott öt lépésből álló brüsszeli terv, amelynek célja Ukrajna mihamarabbi felvétele az Európai Unióba, a felháborító, és az uniós lakosság szempontjából aggályos elképzelések mellett egy igencsak szórakoztató forgatókönyvet is felvázol, mégpedig azt, hogy Donald Trumptól várnák el, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktorra Kijev és Brüsszel érdekében.

Az öt lépésből álló terv negyedik pontjában ugyanis az szerepel, hogy ha nem sikerül áprilisban leváltani Orbán Viktort, akkor amerikai segítséggel, Donald Trump által győznék meg a magyar kormányt, hogy változtasson Ukrajnával kapcsolatos politikáján.

Brüsszelben ezt úgy képzelik, hogy Trump, aki mindennél jobban vágyik arra, hogy lezárja az Oroszország és Ukrajna között zajló háborút, nyomást gyakorol „közeli szövetségesére”, hogy hagyja jóvá a húsz pontból álló békeszerződésnek azt a feltételét, hogy Ukrajna 2027-re csatlakozhat az európai Unióhoz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken beszélt is ebbéli reményeiről. Elmondása szerint a békejavaslat értelmében az Egyesült Államok „garanciát vállal arra, hogy senki ne akadályozza” a megállapodás egyes elemeit. 

Arról beszélünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok politikailag együttműködne-e egyes európai szereplőkkel annak érdekében, hogy ne blokkolják az egyezséget”

 – vélekedett.

A terv legnagyobb szépséghibája, hogy ha amerikai nyomásgyakorlásról van szó, az elmúlt bő egy év tapasztalatai alapján Kijevnek és Brüsszelnek is jóval több aggódni valója van, mint Magyarországnak. Hiszen, ahogy a Politico is írta, Orbán Viktor baráti viszonyt ápol Donald Trumppal, sőt, közeli szövetségesek, míg ugyanez nem mondható el sem Ukrajna, sem az Európai Bizottság elnökéről.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán   

 

Tehetős Totó
2026. február 10. 15:43
Hát...ez már a végjáték...de sajnos nem tudom kié?!
nyafika
2026. február 10. 14:40
Ukránok szétkúrják az EU-s piacot, abból Trumpnak mi haszna lenne? Lóvé nélkül ki vásárolna tőle? Ukránok, muszlim migránsok, egy büdös nagy cigányputri.
nyafika
2026. február 10. 14:37
Csimpaszkodnak ezek már minden száraz darab szarba...
falcatus-2
2026. február 10. 14:37
De, sok kiváló, Trump agyába is látó mentalista agyal itt :)
