Megdöbbentő beismerés: Zelenszkij elszólta magát, de egy dologgal nem számolt

A Politico által reggel megosztott öt lépésből álló brüsszeli terv, amelynek célja Ukrajna mihamarabbi felvétele az Európai Unióba, a felháborító, és az uniós lakosság szempontjából aggályos elképzelések mellett egy igencsak szórakoztató forgatókönyvet is felvázol, mégpedig azt, hogy Donald Trumptól várnák el, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktorra Kijev és Brüsszel érdekében.

Az öt lépésből álló terv negyedik pontjában ugyanis az szerepel, hogy ha nem sikerül áprilisban leváltani Orbán Viktort, akkor amerikai segítséggel, Donald Trump által győznék meg a magyar kormányt, hogy változtasson Ukrajnával kapcsolatos politikáján.