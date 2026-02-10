„Magyar »Ne féljetek!« Péter a tiszás jelölteket némasági fogadalomra kényszeríti – nehogy véletlenül kiderüljön a teljes alkalmatlanságuk, netán kikotyogják az igazságot a Tisza valódi terveiről – , de a szimpatizánsait letiltotta már a váci Lázárinfóról is, gondolom azért, nehogy valódi ellenérveket hallgassanak.