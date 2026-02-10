Ft
Tisza Párt Lázárinfó Magyar Péter választás

Magyar Péter a tiszás jelölteket némasági fogadalomra kényszeríti – nehogy véletlenül kikotyogják az igazságot a Tisza valódi terveiről

2026. február 10. 14:06

A szimpatizánsait letiltotta már a váci Lázárinfóról is, gondolom azért, nehogy valódi ellenérveket hallgassanak.

2026. február 10. 14:06
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Magyar »Ne féljetek!« Péter a tiszás jelölteket némasági fogadalomra kényszeríti – nehogy véletlenül kiderüljön a teljes alkalmatlanságuk, netán kikotyogják az igazságot a Tisza valódi terveiről – , de a szimpatizánsait letiltotta már a váci Lázárinfóról is, gondolom azért, nehogy valódi ellenérveket hallgassanak.  

Mindeközben a tiszás kommentelők jelentős részének intellektuális színvonala is megreked a Magyar Péter által katatón idiótaként ismételgetett kormányellenes hergelésen, ordas hazugságokon. 

A tényekkel, érvekkel, a valósággal szemben tehetetlenek...

Nyitókép forrása: Képernyőkép

 

Navigálás

megvadult-2
2026. február 10. 15:46
'nehogy véletlenül kikotyogják az igazságot a Tisza valódi terveiről ' Ugyan már, press@ nélkül a nevüket sem tudják .
Válasz erre
0
0
pctroll
2026. február 10. 15:26
Egyre nagyobb szégyen tiszásnak lenni.
Válasz erre
2
0
Agricola
2026. február 10. 15:03
Si tacuisses, philosophus mansisses! mondták már a rómaiak is! Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, azaz: nem árultad volna el tudatlanságodat.
Válasz erre
0
0
2xli
2026. február 10. 14:40
Mit kotyognának ki, a programjukról ők sem tudnak semmit?
Válasz erre
1
0
