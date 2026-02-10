Letiltotta Magyar Péter a tiszásokat a váci Lázárinfóról – így reagált a miniszter (VIDEÓ)
A tárcavezető szerint a pártelnök „attól félti a tiszásokat, hogy a jóhangulatú Lázárinfókon elbizonytalanodnak, és végül majd a Fideszre szavaznak”.
A szimpatizánsait letiltotta már a váci Lázárinfóról is, gondolom azért, nehogy valódi ellenérveket hallgassanak.
„Magyar »Ne féljetek!« Péter a tiszás jelölteket némasági fogadalomra kényszeríti – nehogy véletlenül kiderüljön a teljes alkalmatlanságuk, netán kikotyogják az igazságot a Tisza valódi terveiről – , de a szimpatizánsait letiltotta már a váci Lázárinfóról is, gondolom azért, nehogy valódi ellenérveket hallgassanak.
Ezt is ajánljuk a témában
A tárcavezető szerint a pártelnök „attól félti a tiszásokat, hogy a jóhangulatú Lázárinfókon elbizonytalanodnak, és végül majd a Fideszre szavaznak”.
Mindeközben a tiszás kommentelők jelentős részének intellektuális színvonala is megreked a Magyar Péter által katatón idiótaként ismételgetett kormányellenes hergelésen, ordas hazugságokon.
Ezt is ajánljuk a témában
Gyorsított eljárás: Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra.
A tényekkel, érvekkel, a valósággal szemben tehetetlenek...
Nyitókép forrása: Képernyőkép