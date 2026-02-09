Ft
alapjogokért központ Tisza Párt magyar péter szánthó miklós kijev ukrajna

Véletlenek márpedig nincsenek: a Magyar Pétert méltató ukrán elemző a Telex külsős szerzői között is feltűnt

2026. február 09. 22:50

Szerhij Stukanov szerint Magyar Péter Ukrajna embere, aki a szomszédos ország uniós csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást.

2026. február 09. 22:50
null

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója egy hétfői Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránpártisága miatt Magyar Pétert méltató ukrán „elemző” a Telex külsős szerzői között is feltűnt.

Így méltatta Magyar Pétert

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szerhij Stukanov ukrán elemző úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajna érdekeivel szemben politizál, 

míg Magyar Pétert Kijev számára kedvező szereplőnek tartja.

Az elemző szavai szerint Magyar Péter Ukrajna embere, aki a szomszédos ország uniós csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást. 

Az elemző azt is kiemelte, hogy „az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége”. 

Stukanov végül azt is megindokolta, hogy miért tudná elképzelni Magyart egy ukránbarát kormány élén. „Egész retorikája alapvetően Európa-párti. Kedvezően viszonyul a NATO-hoz is, és természetesen Ukrajna támogatása mellett is kiáll, azt mondja Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is” – hangzott el a Hír TV összeállításában.

A vonatkozó összeállítást alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

hazafi-974
•••
2026. február 09. 23:23 Szerkesztve
A Fideszesek nem Fidesz hívek, ha nem egyszerűen 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
elcapo-2
2026. február 09. 23:11
A Telex -nek minden fontos, csak a magyar érdek nem! Ilyen az, ha valakiket külföldről pénzelnek.....mint anno Lenint a németek!
elcapo-2
2026. február 09. 23:09
Na, aki meghallgatja ezt az ukrán nácit, és magyarnak tartja magát, az nem szavaz a poloskára!
