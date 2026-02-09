Véletlenek márpedig nincsenek: a Magyar Pétert méltató ukrán elemző a Telex külsős szerzői között is feltűnt

Az ukrán elemző feketén-fehéren kimondta: Magyar Péter Ukrajna embere (VIDEÓ)
Szerhij Stukanov szerint Magyar Péter Ukrajna EU csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója egy hétfői Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránpártisága miatt Magyar Pétert méltató ukrán „elemző” a Telex külsős szerzői között is feltűnt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szerhij Stukanov ukrán elemző úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajna érdekeivel szemben politizál,
míg Magyar Pétert Kijev számára kedvező szereplőnek tartja.
Az elemző azt is kiemelte, hogy „az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége”.
Stukanov végül azt is megindokolta, hogy miért tudná elképzelni Magyart egy ukránbarát kormány élén. „Egész retorikája alapvetően Európa-párti. Kedvezően viszonyul a NATO-hoz is, és természetesen Ukrajna támogatása mellett is kiáll, azt mondja Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is” – hangzott el a Hír TV összeállításában.
A vonatkozó összeállítást alább tekintheti meg:
