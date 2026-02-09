Kijevben megtették a végső tétet: ha ez bejön, nagyon nagy baj lesz Magyarországon

Orbán Viktor szerint Kijev aktívan dolgozik a magyar nemzeti kormány leváltásán, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon ukránbarát kabinet alakuljon. A miniszterelnök az országjárásának szekszárdi állomásán, a HírTV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:

„A kijeviek megtették a tétjüket, ők a Tisza Pártra tesznek,

pénzt, energiát nem kímélnek, ők finanszírozzák egyébként a Tisza Pártot, erre megvannak a tények, ezek ismertek.”