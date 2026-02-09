Kijevben megtették a végső tétet: ha ez bejön, nagyon nagy baj lesz Magyarországon

Egyenesen Orbán Viktortól érkezett a sistergős pofon: ebbe nagyon csúnyán beleszaladt a baloldali sajtó (VIDEÓ)
Nem kegyelmezett a miniszterelnök a hétvégi Fidesz-győzelem után.
Nyíltan dolgoznak a magyar kormány ellen Ukrajnában – figyelmeztetett Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint Kijev aktívan dolgozik a magyar nemzeti kormány leváltásán, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon ukránbarát kabinet alakuljon. A miniszterelnök az országjárásának szekszárdi állomásán, a HírTV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:
„A kijeviek megtették a tétjüket, ők a Tisza Pártra tesznek,
pénzt, energiát nem kímélnek, ők finanszírozzák egyébként a Tisza Pártot, erre megvannak a tények, ezek ismertek.”
A kormányfő szerint Kijev nem csupán politikai szándékokat fogalmaz meg, hanem konkrét eszközökkel is beavatkozik a magyar belpolitikába. Mint mondta, „kifinomult informatikai technológiákkal támogatják a Tiszát, ugye ezért is volt a Tisza-adatbotrány, amiben ukrán cégek működtek közre, tehát Kijev nem egyszerűen csak óhajt valamit, Kijev aktívan dolgozik azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, ukránbarát kormány legyen Magyarországon.”
Orbán Viktor szerint egy ilyen bábkormány fegyvert, pénzt, sőt akár katonát is küldene Ukrajnába, valamint támogatná az ország európai uniós csatlakozását, ami súlyos károkat okozna a magyar gazdaságnak. A miniszterelnök világossá tette: a tét nem kevesebb, mint Magyarország szuverenitása és gazdasági biztonsága.
„Az ukránok ma a nemzeti magyar kormány ellen dolgoznak”
– jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi kabinet ezzel szemben továbbra is a magyar érdekek védelmét tartja elsődlegesnek.
