Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt ukrajna orbán viktor

Kijevben megtették a végső tétet: ha ez bejön, nagyon nagy baj lesz Magyarországon

2026. február 09. 22:43

Nyíltan dolgoznak a magyar kormány ellen Ukrajnában – figyelmeztetett Orbán Viktor.

2026. február 09. 22:43
null

Orbán Viktor szerint Kijev aktívan dolgozik a magyar nemzeti kormány leváltásán, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon ukránbarát kabinet alakuljon. A miniszterelnök az országjárásának szekszárdi állomásán, a HírTV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: 

„A kijeviek megtették a tétjüket, ők a Tisza Pártra tesznek,

pénzt, energiát nem kímélnek, ők finanszírozzák egyébként a Tisza Pártot, erre megvannak a tények, ezek ismertek.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A kormányfő szerint Kijev nem csupán politikai szándékokat fogalmaz meg, hanem konkrét eszközökkel is beavatkozik a magyar belpolitikába. Mint mondta, „kifinomult informatikai technológiákkal támogatják a Tiszát, ugye ezért is volt a Tisza-adatbotrány, amiben ukrán cégek működtek közre, tehát Kijev nem egyszerűen csak óhajt valamit, Kijev aktívan dolgozik azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, ukránbarát kormány legyen Magyarországon.” 

Orbán Viktor szerint egy ilyen bábkormány fegyvert, pénzt, sőt akár katonát is küldene Ukrajnába, valamint támogatná az ország európai uniós csatlakozását, ami súlyos károkat okozna a magyar gazdaságnak. A miniszterelnök világossá tette: a tét nem kevesebb, mint Magyarország szuverenitása és gazdasági biztonsága. 

„Az ukránok ma a nemzeti magyar kormány ellen dolgoznak”

– jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi kabinet ezzel szemben továbbra is a magyar érdekek védelmét tartja elsődlegesnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
•••
2026. február 09. 23:21 Szerkesztve
nuevoreynuevaley 2026. február 09. 17:08 "Ukrajna EU tagsaganak semmi koze Magyarorszaghoz, nem itt dol el, a magyaroknak zero beleszolasa van ebbe" Na jó, már megszoktuk, hogy néha jó nagy marhaságot írsz, 'újkirály' kolléga. De ez a szólásod a TOP-ra kerül! Mellesleg: hallottál már a tagállami vétóról? Tudod, hogy bármelyik kormány megvétózhatja az aranybudis maffia által vezetett ország csatlakozását? Még hogy nincs beleszólása Magyarországnak... Micsoda 💩! Sőt, még a te kormányod is meg tudná vétózni, ha akarná!
Válasz erre
0
0
hazafi-974
2026. február 09. 23:16
Orbán sajnos egy nagyon buta ember, vagy egy rafin@lt vén kommunista, soros bérenc. Vagy nem is tudum... Könyörgöm Ukrajna HÁBORÚBAN ÁLL leg kissebb gondja is nahyobb, mint sem hogy Orbánnal és Magyarországal hogy foglalkozzon olyan érdemben, ahogyan ezt Irbán és az ő emberei próbálja elhitetni velünk. ORBÁN és a bandája generációkra meg mérgezte a kapcsolatunkat a szomszédunkkal. Orbán, és azok az emberek akik tapsikolnak ehhez Orbánnak, ők nemes egyszerűséggel, és paraszti ész felfogással jáború pártiak, és mint ilyen hazaárulók. A Fidesz temetése Április 12-én lesz a szavazó fülkében.
Válasz erre
1
3
Pametan
2026. február 09. 23:15
Ezekhez a kommentekhez nincs mit hozzáfűzni. Talán ezek is ukránok ... Remélem, tudjátok csak a holttestünkön át ... de ti sem juttok akkor messzire.
Válasz erre
4
0
nuevoreynuevaley
2026. február 09. 23:08
Ukrajna EU tagsaganak semmi koze Magyarorszaghoz, nem itt dol el, a magyaroknak zero beleszolasa van ebbe Ezt Orban is elmondta, amikor kavezni ment, de meg mindig van olyan hulye aki elhiszi hogy a Tisza majd beengedi oket, az Orban meg nem A magyar valasztas szoljon arrol, szarabbul elunk-e mint 4 eve, vagy jobban !
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!