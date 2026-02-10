Szexuális tartalmával robbantott gigabotrányt az ukrán állami posta (VIDEÓ)

Ukrajna állami tulajdonú postai szolgáltatója (Ukrposhta) egy ukrán márkával közös reklámkampányt indított, amely komoly kritikákat kapott. A botrány akkor robbant ki, amikor a közösségi médiában megjelentek azok a promóciós fotók, amelyeken iskoláslányoknak öltözött modellek is láthatók osztálytermi környezetben. A kritikák középpontjában az áll, hogy sokak szerint a reklámban szexualizálták a középiskolai egyenruhát – írja a The Kyiv Independent.

A képeket az Ukrposhta közösségi média fiókjain osztották meg, majd eltávolították. Fegyelmi eljárást azonban nem jelentettek be.