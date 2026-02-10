Ft
Ukrajna botrány reklám posta

Szexuális tartalmával robbantott gigabotrányt az ukrán állami posta (VIDEÓ)

2026. február 10. 13:45

A vezérigazgató azt állítja, nem is tudott a pikáns fotókról.

2026. február 10. 13:45
null

Ukrajna állami tulajdonú postai szolgáltatója (Ukrposhta) egy ukrán márkával közös reklámkampányt indított, amely komoly kritikákat kapott. A botrány akkor robbant ki, amikor a közösségi médiában megjelentek azok a promóciós fotók, amelyeken iskoláslányoknak öltözött modellek is láthatók osztálytermi környezetben. A kritikák középpontjában az áll, hogy sokak szerint a reklámban szexualizálták a középiskolai egyenruhát – írja a The Kyiv Independent.

A képeket az Ukrposhta közösségi média fiókjain osztották meg, majd eltávolították. Fegyelmi eljárást azonban nem jelentettek be.

Az állami cég vezérigazgatója, Ihor Szmiljanszkij a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a fotók közzététele előtt nem volt tisztában azok tartalmával.

„Több száz együttműködésünk van különböző márkákkal, és nem igazán követem nyomon az összes fotót, amelyet marketingcsapatunk állít össze a márkákkal” – állította.

A közösségi médiában rövid idő alatt rengeteg elmarasztaló vélemény jelent meg. Ezek közül is kiemelkedett Anasztaszija Bakulina, az ukrán Svidomi médiaorgánum társalapítója, aki a Threads-en azt írta, hogy a kampány fittyet hányt a „határokra, a társadalmi normákra és értékekre”. Bakulina a vezérigazgató és a PR-csapat leváltását javasolta.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

 

Uff-uff
2026. február 10. 15:38
Nem lehet ott olyan nagy baj, ha ilyen semmiségekkel van idő foglalkozni.
Syr Wullam
2026. február 10. 15:36
"A kritikák középpontjában az áll, hogy sokak szerint a reklámban szexualizálták a középiskolai egyenruhát" Olyan jelentőségű eseménye ez napjainknak, mint amikor Bill Clinton szexualizálta Moniha Lvivinski ruháját. 😏
borsos-2
2026. február 10. 15:18
Túl van egy kicsit tolva megint a bicikli. Amikor az izraeli hadsereg női katonáit olyan képeken mutogatták, ami férfi magazinok belső oldalaira kívánkozik inkább, akkor ki szólalt fel? Vagy az egyenruhát lehet szexualizálni?
Burg_kastL71-C
2026. február 10. 14:54 Szerkesztve
Amúgy k..va jó élet lehet ott, hogy ilyen táncoslábú viháncoló diákokkal etetik a jónépet. Azokat a százezreket akik a 25-27 emeletes kifagyott sötét panelban vödörbe sz...nak és hólevet olvasztanak. Már csak a bránerzongorázás hiányzott volna. A hivatalból gerjesztett széles jókedv mellett nem lepne meg, ha tavasszal megfagyott emberek százai kerülnének előbb utóbb szem elé a bezárt lakásokból. A héten megint -25 fok C lesz. Tél tábornok segít bennünket ...
