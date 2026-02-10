Szexuális tartalmával robbantott gigabotrányt az ukrán állami posta (VIDEÓ)

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Ukrajna állami tulajdonú postai szolgáltatója (Ukrposhta) egy ukrán márkával közös reklámkampányt indított, amely komoly kritikákat kapott. A botrány akkor robbant ki, amikor a közösségi médiában megjelentek azok a promóciós fotók, amelyeken iskoláslányoknak öltözött modellek is láthatók osztálytermi környezetben. A kritikák középpontjában az áll, hogy sokak szerint a reklámban szexualizálták a középiskolai egyenruhát – írja a The Kyiv Independent.
A képeket az Ukrposhta közösségi média fiókjain osztották meg, majd eltávolították. Fegyelmi eljárást azonban nem jelentettek be.
Az állami cég vezérigazgatója, Ihor Szmiljanszkij a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a fotók közzététele előtt nem volt tisztában azok tartalmával.
„Több száz együttműködésünk van különböző márkákkal, és nem igazán követem nyomon az összes fotót, amelyet marketingcsapatunk állít össze a márkákkal” – állította.
A közösségi médiában rövid idő alatt rengeteg elmarasztaló vélemény jelent meg. Ezek közül is kiemelkedett Anasztaszija Bakulina, az ukrán Svidomi médiaorgánum társalapítója, aki a Threads-en azt írta, hogy a kampány fittyet hányt a „határokra, a társadalmi normákra és értékekre”. Bakulina a vezérigazgató és a PR-csapat leváltását javasolta.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube