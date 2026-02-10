Milák Kristóf nem szeret úszni? – meglepő kijelentés a magyar zseniről (VIDEÓ)

Előkerült Milák Kristóf – de van egy bökkenő
Lehet, hogy már túl későn?
Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke nyilatkozott a világklasszis úszó jelenlegi helyzetéről. Véleménye szerint Milák Kristóf még nem lelkesedik teljesen a sportág iránt, de ennek ellenére rendesen edz.
Ahogy arról beszámoltunk, Milák Kristóf januárban visszatért a medencébe, és azóta újra rendszeresen edz a Budapesti Honvéd versenyzőjeként, miután másfél év kihagyás után megkezdte felkészülését. Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke a Sport TV Mai helyzet című műsorában beszélt a világklasszis úszó jelenlegi helyzetéről: „Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a jóisten teremtette, hogy ússzon. Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és hogy ezt nem csak a saját, de mások örömére is illik, vagy jó lenne használni. Itt nem okvetlenül csak arról van szó, hogy a Budapesti Honvédnak hozzon eredményeket. Ez sokkal többről szól.
Ha csak arról szólna, hogy Milák Kristóf legyen olimpiai bajnok, ez már megtörtént.”
Ugyanakkor a klubvezető kiemelte, hogy Milák még nem lelkesedik teljesen a sportág iránt:
„Ő még az úszásban nem találta meg, ő még azt érzi, hogy nem szereti az úszást.”
Gergely hozzátette: „Alapvetően minden élsportoló szembe tud fordulni a saját sportágával egészen addig, amíg csinálja, és amikor sok idő eltelik, miután abbahagyta, esetleg, ha visszanéz, azt mondja, hogy ez nem volt egy rossz sportág.”
A visszatérést is megerősítette a klubvezető: „Úszik, edz rendesen, januártól megkezdte az edzéseket. Készül, és azt gondolom, ha Milák Kristóf készül, akkor nem a döntőben való részvételre készül, hanem a dobogóra való felállásra.”
Gergely István hangsúlyozta, hogy
a cél nem csupán eredményesség, hanem hogy Milák megtalálja az úszásban rejlő örömöt és életszépséget.
Milák Kristóf felkészülése a 2024-es párizsi olimpia előtt is nagy figyelmet kapott, ahol végül egy arany- és egy ezüstérmet nyert 100 és 200 méteres pillangóúszásban, bizonyítva, hogy hiába a sport iránt érzett ambivalencia, teljesítménye továbbra is világszínvonalú.
Gergely István, a BHSE ügyvezető elnökének kijelentése:
Nyitókép: MTI/Derencsényi István