Milák Kristóf nem szeret úszni? – meglepő kijelentés a magyar zseniről (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Milák Kristóf januárban visszatért a medencébe, és azóta újra rendszeresen edz a Budapesti Honvéd versenyzőjeként, miután másfél év kihagyás után megkezdte felkészülését. Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke a Sport TV Mai helyzet című műsorában beszélt a világklasszis úszó jelenlegi helyzetéről: „Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a jóisten teremtette, hogy ússzon. Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és hogy ezt nem csak a saját, de mások örömére is illik, vagy jó lenne használni. Itt nem okvetlenül csak arról van szó, hogy a Budapesti Honvédnak hozzon eredményeket. Ez sokkal többről szól.

Ha csak arról szólna, hogy Milák Kristóf legyen olimpiai bajnok, ez már megtörtént.”

Ugyanakkor a klubvezető kiemelte, hogy Milák még nem lelkesedik teljesen a sportág iránt: