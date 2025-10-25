A legnagyobbak is beismerik: kudarcokkal teli a zöldfordulat 

Át kell alakítani a finanszírozást

Az Európai Unió a zöldátmenet egyik globális éllovasa, de a jelenlegi stratégiák túlságosan a kibocsátáscsökkentésre fókuszálnak, miközben az alkalmazkodási intézkedések alulfinanszírozottak. A McKinsey jelentése és más elemzések is azt sugallják, hogy a támogatási források legalább 80-90 százalékát ez utóbbiakra kellene allokálni. Ez magában foglalná az infrastruktúra fejlesztését, a szélsőséges időjárási események elleni védekezést, valamint a társadalmi és gazdasági rendszerek rugalmasságának növelését.

Magyarországnak aktívan lobbiznia kellene az EU-ban annak érdekében, hogy a klímafinanszírozás prioritásai változzanak. A jelenlegi támogatások jelentős része ugyanis a megújuló energiaforrások fejlesztésére és az energiahatékonyság növelésére irányul, de ezek a beruházások nem feltétlenül készítik fel a társadalmakat a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaira. Az uniónak olyan programokat kellene előtérbe helyeznie, amelyek az aszályok, árvizek és hőhullámok elleni védekezést finanszírozzák, különösen a kiszolgáltatottabb tagállamokban, mint amilyen Magyarország.

Fenntarthatóság és rugalmasság

A zöldátmenet legnagyobb kihívása, hogy egyszerre kell biztosítani az energia megfizethetőségét, megbízhatóságát és a környezet védelmét. A McKinsey elemzése világosan mutatja, hogy a jelenlegi technológiai és gazdasági korlátok miatt a globális kibocsátáscsökkentési célok elérése szinte lehetetlen. Ehelyett egy olyan új egyensúlyra van szükség, amely a fenntarthatóság és a rugalmasság között teremt harmóniát.

Ez azt jelenti, hogy a zöldtechnológiák fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a már említett alkalmazkodási stratégiákra. Ennek keretében a helyi közösségek bevonása, az infrastruktúra fejlesztése és az EU-s források hatékony felhasználása alapvető fontosságú lesz a klímaváltozás hatásainak kezelésébe.

A zöldátmenet tehát globális és helyi szinten is hatalmas kihívásokkal néz szembe.

A McKinsey jelentése szerint a párizsi klímaegyezmény céljai de facto elérhetetlenek, a klímaváltozás hatásai pedig elkerülhetetlenek.

Ezért az egész EU-ban, így Magyarországon is a hangsúlyt a kibocsátáscsökkentésről az alkalmazkodási stratégiákra kell áthelyezni. Az aszályok, árvizek és hőhullámok elleni védekezés, valamint a rugalmas infrastruktúrák, rendszerek kiépítése meghatározó lesz a jövőben. Egyre nyilvánvalóbb ugyanis, hogy a zöldítés nem elég, a klímavédelem pedig a klímaváltozás elleni védekezést is kell jelentse a jövőben.

