Árrobbanást okoz az új állami támogatás? Utánanéztünk, mit mutatnak a statisztikák

A fő bűnös lenne a csok?

Az Orbán-kormány 2015 július elsejével vezette be az új támogatási rendszert, amely keretében a gyermeket nevelőket, még pontosabban a gyermeket vállalókat kívánták segíteni. Az első verzióban a már meglévő és várható gyermekek után járt kedvezményes hitel, illetve vissza nem térítendő támogatás. Már bevezetésekor is igen sok családnak okozott nehézséget az otthonteremtés, főleg az önerő előteremtése volt a fő probléma, amelyet a vissza nem térítendő támogatással – illetve a babaváróval, de erről később – sok esetben enyhíteni lehetett.

A csok hatására több tízezer új szereplő lépett be az ingatlanpiacra, egyértelmű volt, hogy a kormányzati intézkedés óriási siker lett, a családok több mint ezer milliárd forintnyi támogatáshoz jutottak az évek során. A növekvő érdeklődés pedig valóban feljebb hajtotta az árakat, de az az állítás, hogy ez a 10-15 millió forint azonnal beépült volna az ingatlanárakba, meglehetősen nevetséges.

Apró lépések

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2015. harmadik negyedévében, azaz a csok plusz indulásakor Budapesten a használt lakások átlagos négyzetméterára 301 ezer forint volt, ugyanezen kategória a vármegyeszékhelyeken 167 ezer, városokban 129 ezer, községekben pedig 69 ezer forint.

A következő negyedévben a fővárosban ez négyzetméterenként 313 ezer forintra, vármegyeszékhelyeknél 169 ezer forintra, városoknál 128 ezer forintra, községeknél pedig 68 ezer forintra változott.

Azaz Budapesten 4 százalékos, nagyvárosokban pedig 1 százalékos növekedést okozott a csok, míg a kisebb településeken és falvakban csökkentek az árak.

Beszédes adatok

De még az egy évvel későbbi adat szerint is, átlagosan 5 és 20 százalék között drágultak az ingatlanok, utóbbi főleg Budapesten volt tetten érhető. Ha ezen távon egy átlagos, 70 négyzetméteres lakást veszünk, akkor annak ára a csok hatására 21 millió forintról 25 millió forintra nőtt, tehát messze nem annyival, mint amennyi maga a csok volt.

Az a megállapítás tehát, hogy az állami támogatások rögtön be is épülnek az árakba, hamar elbukott.

De nézzük tovább! A következő, rendkívül fontos támogatás a babaváró bevezetése volt 2019 márciusában. Az első körben 10 millió forint, azóta 11 millió forintra emelt hitel rendkívül kedvezményes, mindössze egyetlen gyermek megszületését kell vállalni ahhoz, hogy kamatmentesen juthasson hozzá a felvevő. Legnagyobb vonzereje az volt, hogy szabadon fel lehetett használni. Mégis, a legtöbben azt a felelős döntést hozták, hogy a pénzt önerőbe forgatják, tehát kombinálva a csokkal, igen jó helyzetbe hozták magukat a lakáspiacon.

Beépül, vagy sem?

Gondolhatnánk, hogy akkor ez a 10 millió forint is azonnal beépült az árakba, ám nem egészen így volt. Bevezetésekor, azaz 2019 második negyedévében Budapesten a használt lakások átlagos négyzetméterára 629 ezer forint volt, vármegyeszékhelyeken ez 297 ezer forint, városokban 201 ezer forint, községekben pedig 102 ezer forint. Egy negyedévvel később a fővárosban 2,5 százalékos, vármegyeszékhelyeken 3 százalékos, városokban pedig 1 százalékos növekedést okozott a babaváró megjelenése. Megint nem beszélhettünk instant árrobbanásokról.

Míg a községekben még csökkent is negyedéves alapon az átlagos négyzetméterár.

Utóbbiak esetében a harmadik nagy támogatás, a falusi csok 2019 júliusi megjelenése hozott változást. A kifejezetten csökkenő lélekszámú községekre kiírt támogatási forma noha bizonyos helyeken erős árfelhajtó hatással bírt, országosan nem igazán látszódott meg a robbanása. Igaz, itt – és a babaváró esetében is kivételt teszünk – azért nem érdemes egy évvel későbbi adatokat is vizsgálni, mert az akkorra már tomboló pandémia igencsak parkolópályára tette az ingatlanpiacot is.

Az eddigi utolsó, viszont összegben legnagyobb támogatás a 2024. januárjával elstartoló csok plusz volt. Ezt a kormány kifejezetten az akkorra már erősen – ám mint fentebb írtuk, messze nem csak a csoknak, vagy babavárónak köszönhetően – megugró lakásárak miatt hozott be. A régi csokot váltotta. Kivették a vissza nem térítendő támogatást, a hitelkeretet viszont drasztikusan megemelték. Már két gyermekre – feltétel volt, hogy csak az egyik lehetett már meglévő – is akár 30 millió forintnyi kedvezményes hitelhez juthatott egy család, mindössze 3 százalékos kamattal. Három gyermekkel pedig 50 milliónyit is igényelhetnek.