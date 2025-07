Gulyás Gergely: Aki támogatja ezt a költségvetést, annak Ukrajna fontosabb, mint Magyarország! (VIDEÓ)

Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfó eleján arról beszélt, hogy a kormány tájékoztatást kapott az illetékes miniszterektől a következő uniós büdzséről. Már most van esély arra, hogy a tervezet változzon, de nagy módosítás nem lesz – tette hozzá. A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy Európa és Magyarország számára is elfogadhatatlan a következő hétéves költségvetés, ez egy ukránpárti büdzsé. Címzetten 88 milliárd, míg a csatlakozásra 190 milliárd euró van Ukrajnára, ez nagyjából a büdzsé egynegyede – mondta.

Éppen ezért egyetértünk a magyar és az európai gazdák tüntetéseivel.

Az agrárámogatási rendszer megváltoztatása elfogadhatatlan, a közös pénzek Ukrajnába küldése tűrhetetlen. Aki támogatja ezt a költségvetést, annak Ukrajna fontosabb, mint Magyarország – fejtette ki Gulyás Gergely. Brüsszel sajűát magával szemben semmilyen spórolási javaslattal nem él – mondta Gulyás.

Úgy tűnik, hogy sok mindenre már nincs pénz, de arra még marad, hogy a bürokráciát megnöveljék.

Tárgyalásra is alkalmatlan ez a tervezet. A bizottság 2026 végén akarja elfogadni ezt a büdzsét, de a mostani magyar kormány gyökeres változtatások nélkül nem fogja támogatni – tette hozzá.

Otthonteremtés

Gulyás Gergely a három százalékos otthonteremtési hitelről azt mondta, hogy az szeptember 1-től felvehető. A végleges szabályozás augusztus elejére készen lesz –tette hozzá. Aki dolgozik, és nincs saját lakása, annak jár a saját tulajdonú otthon. Az igénylési feltételek nem változtak, aki 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik egy ingatlanban, az felveheti a hitelt – fejtette ki a miniszter. 10 százalék önerőt szeretne a kabinet, és időkorlát nélkül hirdetik meg. Az árkorált esetében lakóingatlan esetében 100, míg ház esetén 150 millió forint lesz – mondta Gulyás Gergely.

Három katonai vezetőt tenne szankciós listára Magyarország

Az ukrajnai háborúról azt mondta, az elmúlt napokban nagy felháborodás volt az országban a kényszersorozás miatt magyar ember halála miatt.

Ahol halálra vernek egy embert a sorozás miatt, az nem érett az uniós tagságra – fejtette ki a miniszter. Egy uniós állampolgár is volt, akit halálra vertek, ezért is érthetetlen az EU hallgatása – mondta Gulyás. Három katonai vezető szankciós listára helyezését javasolta hazánk, és ebben kér uniós támogatást is. Gulyás Gergely reméli, hogy Ukrajna változtat ezen a gyakorlaton, és a jövőben nem fog hasonló történi. Magyarország senkit nem fog kiadni Ukrajnának – fejtette ki a miniszter.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elárulta, hogy a kormány nemcsak szolidáris a gazdákkal, de az ő érdekeiket fogják képviselni a jövőben a tárgyalásokon. Kiemelte: ebben a formában ezt a dokumentumot a magyar kormány soha nem fogja megszavazni.

Egy másik kérdésre, miszerint Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter visszatérhet-e a politikába, Gulyás Gergely elmondta, mivel Varga Judit ezt nem szeretné, ezért ez a kérdés még nem aktuális.

Szóba került többek között az is, hogy hazánknak milyen eszköze maradt a tűzszünet elérésére, amire a tárcavezető kijelentette, ha az Egyesült Államoknak nem sikerül, akkor nekünk sem fog, ugyanakkor az amerikai kormányzat még mindig békepárti, ennek érdekében tenne is, azonban a megállapodáshoz a harcoló felekre is szükség van.

Mint mondta, ennek még nem jött el az ideje.

A budapesti tömegközlekedést érintő kérdésre Gulyás Gergely elárulta, abban érdekelt a kormány, hogy a főváros működőképes legyen, ezért ha szükséges, akkor a kormány segít ebben.

Arra a kérdésre, mit szól Magyar Péter vagyonnyilatkozatának ellentmondásaihoz, Gulyás Gergely elmondta, aki bennfentes információk révén egy óra alatt 70 millió forintos bevételhez jut, akkor ne csodálkozzunk, ha a vagyonnyilatkozatában is indokolatlan változások vannak.

A Mandiner azon kérdésére, mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter a Tiszán kenuzik, miközben az Európai Parlament szakbizottsága az agrártámogatásokról tárgyal, a tárcavezető elárulta, elvárható lenne, hogy a nettó hétmilliós fizetésért az EP-képviselő a munkáját végezze és fel kellene lépnie a magyar gazdák érdekeiért.

Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében szóba került, van-e jogi felelőssége az ügyben. Gulyás Gergely szerint a KEHI-vizsgálat ezt részletesen tartalmazza, a HM EI döntött a beszerzésekről és a korábbi a vezérkari főnök kérését parancsnak tekinthették a szervezet vezetői.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás