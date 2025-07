Tehát innen fúj a szél: Brüsszelben került elő az egészségügyet gyalázó Kincse Csongor

A felszólalásról készült felvételt és annak teljes szövegét Kulja András, a Tisza Párt orvos végzettségű EP-képviselője is megosztotta közösségi oldalán.

A frissen avatott orovos kritikával illette a területért felelős államtitkárt is, akiről azt mondta, „a kórházi fertőzésekkel való harc helyett Facebook-kommentekkel harcol”. Takács Péter az elhangzottakra pedig úgy reagált, hogy „hasonlóan rendszerkritikus álláspontot képviselt ennyi idősen”.

Mint kiderült: a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának volt hallgatóját Dr. Kincse Csongornak hívják, akit

fenti beszéde óta már a Partizán és az ATV stúdiójába is behívtak.

A Partizán élő adásában Kincse június 30-án már arról panaszkodott, hogy vélhetően politikai megnyilvánulásai miatt a Bajai Szent Rókus Kórházzal előzetesen egyeztetett szerződéskötése is meghiúsulhat. A fiatal orvos továbbá azt is elmondta, hogy most minden bizonnyal célkeresztbe kerül majd, és megpróbálják összemosni a Tiszával, közben neki nincs köze a párthoz, és a beszédéről sem egyeztetett senkivel.

Azt viszont a Partizánban bevallotta, hogy Kulja megkereste őt és egyeztetett vele, mielőtt a politikus megosztotta volna saját oldalán a beszédet.

Erős tiszás kötődés

Kincse Csongor maga mondta el Gulyás Mártonnak, hogy ő a Tisza szigetek tagja,

hozzátéve, hogy a szigeteknek semmi közük a párt működéséhez (Kincse a bajai Petőfi Sziget közreműködésével 2024 szeptemberében részt vett az árvíz elleni védekezésben is. Ennek a Talpra Magyarok nyilvános csoportjában is van nyoma), majd később mégis úgy fogalmazott, hogy a Tisza szigetek olyan „baráti szerveződések, amelyek helyben próbálják a párt munkáját segíteni”.

Érthető okokból nehéz elképzeleni, hogy a Tisza szigeteknek semmi közük a párthoz, éppen ezért felmerül a kérdés, hogy a beszédben elhangzottakhoz mennyi köze lehet a Tiszának – vetette fel informátorunk.

Ebből kifolyólag pedig az is kérdés, ki kérte fel őt az egyetem részéről, hogy mondja el a beszédet, és vajon tudott-e arról, hogy a fiatal orvosnak milyen szándékai vannak, és vajon kinek a megbízására tette mindazt, amit tett. „Nehéz lenne azt hinni, hogy egy független diák beszédéről beszélne az összes baloldali sajtóorgánum, és szimpatizáns, úgy hogy ez bármiféle szervezés nélkül történik” – jegyezte meg forrásunk.

Bár egyetlen médium sem számolt be párthoz való kötődéséről, Kincse Csongor Facebook-oldalát végignézve is látszik, hogy olyan tiszás személyekkel áll kapcsolatban, akik a párt legfelsőbb köreihez is elérnek,

mint például Sebők Krisztián, Pozsgai Imre vagy Kovács Anett, de a nemrégiben Lázár Jánost felkérdező, a Tisza Párt által csak „bátor fiatalként” bemutatott Csontos Bence is ismerősei között van, aki szintén Tisza-sziget vezető.