Már meg sem lepődünk: az ünnepi beszédét a kormány szapulására felhasználó orvos tele van tiszás kötődéssel

Az elmúlt napokban körbejárta a magyar sajtót annak a frissen végzett orvosnak a beszéde, aki a diplomaosztó ünnepségén többek között kijelentette, „biztosan lesznek nehéz napok, amikor azt érezzük majd, bármit is csinálnánk, csak nem ezt. Ezen az sem fog segíteni, hogy azon társaimmal, akikkel itthon szeretnénk majd dolgozni – és remélem ez minél többünkre igaz lesz –, nos azon társaimmal egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló egészségügyben kell majd dolgoznunk”.

A felszólalásról készült felvételt és annak teljes szövegét Kulja András, a Tisza Párt orvos végzettségű EP-képviselője is megosztotta közösségi oldalán.

A frissn avatott orovos kritikával illette a területért felelős államtitkárt is, akiről azt mondta, „a kórházi fertőzésekkel való harc helyett Facebook-kommentekkel harcol”. Takács Péter az elhangzottakra pedig úgy reagált, hogy „hasonlóan rendszerkritikus álláspontot képviselt ennyi idősen”.

Mint kiderült: a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának volt hallgatóját Dr. Kincse Csongornak hívják, akit

fenti beszéde óta már a Partizán és az ATV stúdiójába is behívtak.

A Partizán élő adásában Kincse június 30-án már arról panaszkodott, hogy vélhetően politikai megnyilvánulásai miatt a Bajai Szent Rókus Kórházzal előzetesen egyeztetett szerződéskötése is meghiúsulhat. A fiatal orvos továbbá azt is elmondta, hogy most minden bizonnyal célkeresztbe kerül majd, és megpróbálják összemosni a Tiszával, közben neki nincs köze a párthoz, és a beszédéről sem egyeztetett senkivel.

Azt viszont a Partizánban bevallotta, hogy Kulja megkereste őt és egyeztetett vele, mielőtt a politikus megosztotta volna saját oldalán a beszédet.

Erős tiszás kötődés

Kincse Csongor maga mondta el Gulyás Mártonnak, hogy ő a Tisza szigetek tagja,

hozzátéve, hogy a szigeteknek semmi közük a párt működéséhez (Kincse a bajai Petőfi Sziget közreműködésével 2024 szeptemberében részt vett az árvíz elleni védekezésben is. Ennek a Talpra Magyarok nyilvános csoportjában is van nyoma), majd később mégis úgy fogalmazott, hogy a Tisza szigetek olyan „baráti szervezepdésk, amelyek helyben próbálják a párt munkáját segíteni”.

Érthető okokból nehéz elképzleni, hogy a Tisza szigeteknek semmi közük a párthoz, éppen ezért felmerül a kérdés, hogy a beszédben elhangzottakhoz mennyi köze lehet a Tiszának – vetette fel informátorunk.

Ebből kifolyólag pedig az is kérdés, ki kérte fel őt az egyetem részéről, hogy mondja el a beszédet, és vajon tudott-e arról, hogy a fiatal orvosnak milyen szándékai vannak, és vajon kinek a megbízására tette mindazt, amit tett. „Nehéz lenne azt hinni, hogy egy független diák beszédéről beszélne az összes baloldali sajtóorgánum, és szimpatizáns, úgy hogy ez bármiféle szervezés nélkül történik” – jegyezte meg forrásunk.

Bár egyetlen médium sem számolt be párthoz való kötődéséről, Kincse Csongor Facebook-oldalát végignézve is látszik, hogy olyan tiszás személyekkel áll kapcsolatban, akik a párt legfelsőbb köreihez is elérnek,

mint például Sebők Krisztián, Pozsgai Imre vagy Kovács Anett, de a nemrégiben Lázár Jánost felkérdező, a Tisza Párt által csak „bátor fiatalként” bemutatott Csontos Bence is ismerősei között van, aki szintén Tisza-sziget vezető.

Közleményt adott ki a bajai kórház

A legutolsó értesülések szerint Dr. Kincse Csongort jövő hét hétfőre behívatta magához a kórház főorvosa. Az egészségügyi intézmény pedig az alábbi közleményt adta ki: „a Bajai Szent Rókus Kórház határozottan cáfolja a sajtóban megjelent azon állításokat, miszerint a kórház nem kívánja munkáltatóként alkalmazni Dr. Kincse Csongort.

Az intézmény és Dr. Kincse Csongor között jelenleg is érvényes tanulmányi szerződés áll fenn, a kórház nem vonta vissza állásajánlatát, ellenkezőleg: elkötelezett a munkaszerződés megkötése mellett”.

