„Ezt a térképet nézegeti majd a világ a következő napokban. A kiszivárgott hírek szerint Trump rábólintott, hogy Putyin megtartsa Luhanszk és Donyeck megyék megszállt részét, sőt, megkapja harcok nélkül Donyeck még ukránok által ellenőrzött észeknyugati szeletét.

Cserébe feladja Putyin Zaporizsja és Herszon orosz megszállás alatt lévő részét (vagy a megszállt részek egy részét – nem mindegy…). És »megtarthatja« Oroszország a Krím-félszigetet. Mivel Zelenszkij, Brüsszel és több uniós tagállami vezető korábban határozottan kijelentette, hogy az orosz agresszió nem járhat »területszerzéssel«, így mostantól egy lényegi kérdésre kell választ adnia Európának:

Brüsszel és Zelenszkij belemegy az ukrán területvesztésbe, vagy az eddigieknél is nyíltabban háborúba viszik az EU-t? Más megoldás nincs. Izgalmas napok jönnek.”

Nyitókép forrása: Németh Balázs Facebook-oldala

