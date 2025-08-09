Ft
Brüsszel és Zelenszkij belemegy az ukrán területvesztésbe, vagy az eddigieknél is nyíltabban háborúba viszik az EU-t

2025. augusztus 09. 17:42

Más megoldás nincs, izgalmas napok jönnek.

2025. augusztus 09. 17:42
Németh Balázs
Németh Balázs
„Ezt a térképet nézegeti majd a világ a következő napokban. A kiszivárgott hírek szerint Trump rábólintott, hogy Putyin megtartsa Luhanszk és Donyeck megyék megszállt részét, sőt, megkapja harcok nélkül Donyeck még ukránok által ellenőrzött észeknyugati szeletét.

Cserébe feladja Putyin Zaporizsja és Herszon orosz megszállás alatt lévő részét (vagy a megszállt részek egy részét – nem mindegy…). És »megtarthatja« Oroszország a Krím-félszigetet. Mivel Zelenszkij, Brüsszel és több uniós tagállami vezető korábban határozottan kijelentette, hogy az orosz agresszió nem járhat »területszerzéssel«, így mostantól egy lényegi kérdésre kell választ adnia Európának:

Brüsszel és Zelenszkij belemegy az ukrán területvesztésbe, vagy az eddigieknél is nyíltabban háborúba viszik az EU-t? Más megoldás nincs. Izgalmas napok jönnek.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

fintaj-2
2025. augusztus 09. 19:12
Ha Trump nem áll a sarkára, akkor Brüsszel és Zelenszkij, de az angolok sem mennek bele az ukrán területvesztésbe.
remi
2025. augusztus 09. 19:10
"Cserébe feladja Putyin Zaporizsja és Herszon orosz megszállás alatt lévő részét " Erről azt lehet olvasni, hogy witkoff valójában félreértette putyint, putyin ugyanis azt mondta neki, hogy a hoholok vonuljanak ki ezekből az oblasztyokból. Vagyis pont az ellenkezőjét. Az esetleg(!) elképzelhető, hogy sumy és harkov (dnyepropetrovszkból is van nekik egy kisebb darab) oblasztyokból kivonulnak a ruszkik, LNR (bár ez egy falu kivételével már megvan nekik) és DNR a hoholok általi teljes feladásáért cserébe. Itt nyilván a háború előtt még milliós lakosságú szlavjanszk-kramatorszk agglomeráció a fő kérdés. Pokrovszk már lényegében megvan nekik, szal hamarosan egyébként is ráfordulnak erre a körre.
Theorba
2025. augusztus 09. 19:10
Hát téged meg ki a fasz kérdezett, fogalmatlan kiscsákó?
lemez
2025. augusztus 09. 19:09
Az angolok viszik a háborút.Felbújtók,nem a szomszédban vannak.
1
0
