Nem, ötödszörre sem fogtok választást nyerni azzal, hogy a hazátokba rúgtok

A honlapon már nem csak egy, hanem egyenesen három súlyosan honsorsrontó dologra szólítja fel a honi középosztályt minden jel szerint ugyanaz a Kapitány Balázs, aki a telexes cikket is jelzi. Először is azt kéri a magyaroktól, hogy adják el az állampapírjaikat, igen nehéz helyzetbe hozva ezzel a költségvetés finanszírozását. Másrészt azt, hogy vegyék ki a pénzüket a magyar bankokból, váltsák devizára és vigyék külföldre, nehogy a bankok a betétjeiket állampapírban parkoltassák (hiszen ez a Magyarországon elérhető legjobb kockázatmentes befektetés). Harmadrészt pedig arra is felszólítja őket, hogy nagyobb értékű dolgokat a választásig ne vásároljanak, a napi fogyasztási cikkeket pedig vásároljanak külföldön, hogy még az áfa se a magyar költségvetésbe folyjon be. Így szól hát a tiszteletreméltó statisztikus választási mesterterve, amely – ismét csak – „nem röpcédula, nem is kiáltvány”. „Államcsőd természetesen nem fenyegetne, de szűkülő pénzügyi mozgástér ellehetetlenítené azt, hogy az Orbán-rendszer előteremtse a választások megnyeréséhez szükséges pluszpénzt” – nyugtatgatja a kortárs Magyarország egyik legaljasabb embere mit sem sejtő olvasóit. Hogy a javaslatait követő ellenzéki középosztálybeliek úgy tudnak egyes-egyedül Orbán Viktornak ártani, hogy maguk alatt nem döntik romba az országot.

Nos, ez az, ami egy felfoghatatlanul alávaló hazugság.

Tankönyvi értelemben vett államcsőd persze nem lehet a forintban denominált állampapírok tömeges eladásából, hiszen a forintot Magyarországon nyomtatják, annyi lesz belőle, amennyi kell, a saját devizájában egyetlen ország sem tud csődbe menni. Köznapi értelemben vett államcsőd viszont nagyonis lehet a Telex által propagált, honlapon terjesztett nettó őrületből:

a költségvetés összeomlása, devizaválság, akadozó bér- és nyugdíjkifizetés, no meg leálló állami szolgáltatások.

Tényleg vannak ma ennek az országnak olyan polgárai, akiknek rendben van ezen az áron választást nyerni?

Nézzük a tényeket: 2024-es állapot szerint a magyar lakosságnál 13 ezer milliárd forintnyi állampapír van; ez a magyar költségvetés összes kiadásának több mint negyede, valamivel kevesebb mint harmada. Ez az összeg a magyar költségvetés mindenkori hiányát, ezáltal közszolgáltatásokat és állami beruházásokat finanszíroz, miközben az állampolgárok jólétét igen kedvező kamatokkal növeli. Ha ez az összeg egyik napról a másikra nem egyszerűen csak az államadósság-kezelőtől, hanem az egész országból eltűnik, az logikus módon csak egyet jelenthet:

a közszolgáltatások és állami beruházások drasztikus megvágását.

Egy megszorításokkal teli, recessziós, szörnyű évet minden magyarnak, legyen az akár ellenzéki, akár fideszes.