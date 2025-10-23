Az Európai Bizottság bejelentette: minden erejével támogatja Magyarországot – de van egy csavar a történetben

Minden EU-tagállam számára rendelkezésre áll életképes alternatívája az orosz olajnak – jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Európai Parlament plenáris ülésén.

Az MTI beszámolója szerint a biztos azt mondta,

az Európai Bizottság támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják ezeket az alternatívákat, és teljesen megszüntessék az orosz olajtól való függőségüket.

Jorgensen szerint a folyamat „nem egyszerűen arról szól, hogy elzárják a csapot Oroszország felé, hanem arról, hogy megnyissák az utat a megfizethető, tiszta energia előtt az egész kontinensen.” A biztos fenyegetően hangsúlyozta, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában kijelentette: a Parlamentben nagy egyetértés van abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot, de ez ideológiai kérdés az uniós döntéshozók számára, míg Magyarországnak gazdasági károkat jelentene.