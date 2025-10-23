Az Európai Bizottság bejelentette: minden erejével támogatja Magyarországot – de van egy csavar a történetben

Ideológia vagy versenyképesség? – Az orosz olajról és gázról való leválás költségei
A Faktum elemzéséből kiderül, miért fontos a diverzifikáció.
Az energiaügyi biztos szerint segíteni kell a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják az alternatívákat, ám azt is megjegyezte, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében. Elment a józan eszünk? – tette fel a kérdést a magyar EP-képviselő.
Minden EU-tagállam számára rendelkezésre áll életképes alternatívája az orosz olajnak – jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Európai Parlament plenáris ülésén.
Az MTI beszámolója szerint a biztos azt mondta,
az Európai Bizottság támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják ezeket az alternatívákat, és teljesen megszüntessék az orosz olajtól való függőségüket.
Jorgensen szerint a folyamat „nem egyszerűen arról szól, hogy elzárják a csapot Oroszország felé, hanem arról, hogy megnyissák az utat a megfizethető, tiszta energia előtt az egész kontinensen.” A biztos fenyegetően hangsúlyozta, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében.
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában kijelentette: a Parlamentben nagy egyetértés van abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot, de ez ideológiai kérdés az uniós döntéshozók számára, míg Magyarországnak gazdasági károkat jelentene.
Hozzátette: az IMF számításai szerint ez a magyar gazdaság esetében a GDP 4 százalékát kitevő veszteséget okozna. „Országok energiaellátásáról van szó, ezért tisztelettel csak annyit kérdeznénk: elment a józan eszünk?” – zárta felszólalását az államtitkár.
Ezt is ajánljuk a témában
A Faktum elemzéséből kiderül, miért fontos a diverzifikáció.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin