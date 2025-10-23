Ft
Az Európai Bizottság bejelentette: minden erejével támogatja Magyarországot – de van egy csavar a történetben

Az energiaügyi biztos szerint segíteni kell a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják az alternatívákat, ám azt is megjegyezte, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében. Elment a józan eszünk? – tette fel a kérdést a magyar EP-képviselő.

Minden EU-tagállam számára rendelkezésre áll életképes alternatívája az orosz olajnak – jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Európai Parlament plenáris ülésén.

Az MTI beszámolója szerint a biztos azt mondta,

az Európai Bizottság támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják ezeket az alternatívákat, és teljesen megszüntessék az orosz olajtól való függőségüket. 

Jorgensen szerint a folyamat „nem egyszerűen arról szól, hogy elzárják a csapot Oroszország felé, hanem arról, hogy megnyissák az utat a megfizethető, tiszta energia előtt az egész kontinensen.” A biztos fenyegetően hangsúlyozta, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában kijelentette: a Parlamentben nagy egyetértés van abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot, de ez ideológiai kérdés az uniós döntéshozók számára, míg Magyarországnak gazdasági károkat jelentene. 

Hozzátette: az IMF számításai szerint ez a magyar gazdaság esetében a GDP 4 százalékát kitevő veszteséget okozna. „Országok energiaellátásáról van szó, ezért tisztelettel csak annyit kérdeznénk: elment a józan eszünk?” – zárta felszólalását az államtitkár.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

valaki-954
2025. október 23. 08:36
Ma támogatna. Holnap benyújtja a számlát, holnap után pedig megzsarol. Ez az EU lényege. Eddig még mindig ez történt, miért lenne ez másként ebben az esetben?
KK75
2025. október 23. 06:58
Más farkával verni a csalánt, abban mindig nagyon szorgalmasak. Ezek egyszer nem voltak kíváncsiak arra, hogy a Dombaszban élők kihez is szeretnének tartozni, hogyan szeretnének élni, mi történt a puccs során és a háborút megelőző években és ezt tudatosan elhallgatják az általuk irányított tömegek előtt. Persze, nem véletlenül, mert a főnökeik terjeszkedéséről van szó mások életének, anyagi egzisztenciájának kárán. Bezzeg a sosem létezett Koszovót, amit szimplán csak kezdtek ellakni a muszlimok, azt persze még támogatják is, felfegyverzik. Micsoda arcátlan képmutatás, ez az EU egy szimpla globalista érdekcsoport.
pollip
2025. október 23. 06:10
Atcímkézett termékre is vonatkozna a tilalom?
