Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán fénykép Tisza Párt Tisza-adó aktivista Magyar Péter Budapest középosztály Deák Dániel konzultáció

Ettől Magyar Péter dühbe jöhet: fénykép bizonyítja, hogy már Budapesten is alig kíváncsiak rá

2025. október 01. 19:16

A Blaha Lujza téren rajtolt el a Tisza Párt legújabb konzultációja, de alig akadt érdeklődő az aktivisták pultja körül.

2025. október 01. 19:16
null

miután szeptember végén is elmaradt a tiszás jelöltek bemutatása, mivel Magyar Péterék nem találtak kompetens embereket, így a Tisza Párt egy újabb adatgyűjtő akcióba kezdett. 

Ennek keretében szerdán, kifejezetten csekély érdeklődés mellett, sajtótájékoztatót is tartott a budapesti Blaha Lujza téren, ahová odavezényelt néhány aktivistát, hogy a felvételeken ne egyedül álldogáljon – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század vezető elemzője bejegyzésében idézte Nagy Attila Tibor kollégájának a beszámolóját, aki a helyszínen tekintette meg a tiszás konzultáció rajtját mindezt. 

Nagy leírta, hogy

csupán egy-két ember ment oda a pulthoz, tehát rendkívül alacsony volt az érdeklődés.

Vélhetően azért, hogy ne készüljenek újabb kellemetlen fotók az üres pultokról, a tiszások már 12 óra előtt inkább úgy döntöttek, hogy összepakolnak és hazamennek – zárta posztját Deák Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyre csak apad a Tisza

Az elmúlt napokban a Mandiner is több alkalommal számolt be arról, hogy egyre döcögősebben zajlanak  Magyar országjárásának fórumai. Folyamatosan gyérül az érdeklődés irántuk, és ebbe nemcsak a hideg, őszi időjárás játszik közre. Szeptember 20-án még egy gödöllői családi napjuk is érdektelenségbe fulladt.

Az elmúlt hónapok történései alapján sem a Tisza aktivisták, sem az érdeklődők távolmaradása nem meglepő, egyre kevesebb embert szólít meg Magyar Péterék hergelése, különösen a közelmúlt botrányai miatt.

Mint ismert, augusztus végén a Tisza Párt saját magát buktatta le, amikor kiderült, hogy brutális adóemelésre készülnek. Egy, a párt etyeki fórumán készült felvételen Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke mikrofonba közölte:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Az Index pedig megszerzett egy dokumentumot, amelyből kiderült, hogy Magyar Péterék, kormányra kerülésük esetén háromkulcsos adórendszert vezetnének be, amellyel  jelentősen növekedne a középosztály és a magasabb keresetűek adóterhe, már a havi bruttó 400 ezer forint felett keresőké is.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2025. október 01. 20:07
Már elnézést, de ez rosszindulatú kamu! Ott vnnak az érdeklődők, csak még nem nyitották ki a busz ajtaját!
Válasz erre
0
0
fater0921
2025. október 01. 19:54
A lófaszt sem érdekli ez a faszszopó........
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. október 01. 19:51
Magyar (tor)túra! Ennyi ember az ATV stúdiójában is összeverődtek. Egon már a haját tépi! Kínjában "zsoltozik" a nagyeszű. Hülye libbcsikommcsi bagázs!
Válasz erre
3
0
Szerintem
•••
2025. október 01. 19:49 Szerkesztve
A tiszafostos megszavaztatta az EP képviselőivel az illegális migri invázió megtámogatását és a szétosztási, betelepítési kvóták sürgetését is. Meséljen már erről IS valamit valamelyik balfasz, hogy neki az IS milyen személyes érdeke a brutális adóemelések és a kisgyerekek LMBTQ-s transzbuzi szexuális megrontása kötelezővé tétele IS?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!