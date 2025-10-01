Ettől Magyar Péter dühbe jöhet: fénykép bizonyítja, hogy már Budapesten is alig kíváncsiak rá

Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
A Blaha Lujza téren rajtolt el a Tisza Párt legújabb konzultációja, de alig akadt érdeklődő az aktivisták pultja körül.
miután szeptember végén is elmaradt a tiszás jelöltek bemutatása, mivel Magyar Péterék nem találtak kompetens embereket, így a Tisza Párt egy újabb adatgyűjtő akcióba kezdett.
Ennek keretében szerdán, kifejezetten csekély érdeklődés mellett, sajtótájékoztatót is tartott a budapesti Blaha Lujza téren, ahová odavezényelt néhány aktivistát, hogy a felvételeken ne egyedül álldogáljon – írta közösségi oldalán Deák Dániel.
A XXI. Század vezető elemzője bejegyzésében idézte Nagy Attila Tibor kollégájának a beszámolóját, aki a helyszínen tekintette meg a tiszás konzultáció rajtját mindezt.
Nagy leírta, hogy
csupán egy-két ember ment oda a pulthoz, tehát rendkívül alacsony volt az érdeklődés.
Vélhetően azért, hogy ne készüljenek újabb kellemetlen fotók az üres pultokról, a tiszások már 12 óra előtt inkább úgy döntöttek, hogy összepakolnak és hazamennek – zárta posztját Deák Dániel.
Az elmúlt napokban a Mandiner is több alkalommal számolt be arról, hogy egyre döcögősebben zajlanak Magyar országjárásának fórumai. Folyamatosan gyérül az érdeklődés irántuk, és ebbe nemcsak a hideg, őszi időjárás játszik közre. Szeptember 20-án még egy gödöllői családi napjuk is érdektelenségbe fulladt.
Az elmúlt hónapok történései alapján sem a Tisza aktivisták, sem az érdeklődők távolmaradása nem meglepő, egyre kevesebb embert szólít meg Magyar Péterék hergelése, különösen a közelmúlt botrányai miatt.
Mint ismert, augusztus végén a Tisza Párt saját magát buktatta le, amikor kiderült, hogy brutális adóemelésre készülnek. Egy, a párt etyeki fórumán készült felvételen Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke mikrofonba közölte:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
Az Index pedig megszerzett egy dokumentumot, amelyből kiderült, hogy Magyar Péterék, kormányra kerülésük esetén háromkulcsos adórendszert vezetnének be, amellyel jelentősen növekedne a középosztály és a magasabb keresetűek adóterhe, már a havi bruttó 400 ezer forint felett keresőké is.
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.
Nem csak a résztvevők, de az aktivisták száma is megcsappant. A Tisza családi napján nem csak érdeklődőből volt kevés, de a fellépőket is lemondták.