A „Ruszkik, haza!” ma azt jelenti: globalisták, brüsszeliták és antifák, haza!

Az ötvenedik évforduló nem csak a gyurcsányi szemkilövetésről maradt emlékezetes; akkor mutatták be az Andy Vajna producerségével, Goda Krisztina rendezésében készült Szabadság, szerelem című filmet. Első pillanatban talán zavarba ejtő, hogy 56-tal kapcsolatban egy Petőfi-vers gondolatát veszik kölcsön, sokakat talán meg is téveszt, vajon most március 15-éről van-e szó vagy október 23-áról.

A mai fiatalok számára ráadásul mindkét esemény a távoli múltban, születésük előtt történt.

Mégis, Petőfi nem anakronizmus itt: amikor este felnézünk az égre, akkor látunk olyan csillagokat, amelyeknek a fénye száz, ezer, egymillió vagy akár több milliárd éve indult el felénk. A csillagok közül sok valószínűleg már nem is létezik.

Mi mégis egyszerre látjuk a közelit és a távolit, a százévest és a százezerévest. Így vagyunk a történelemmel is: mi már rálátunk a múltra.

Tudjuk, mit tett Szent István és Mátyás király; mi történt a márciusi forradalomban és ötvenhatban; hogyan zajlott a tatárjárás és a világháborúk. Előttünk van az egész magyar történelem, mint a csillagos égbolt. És látjuk azokat a párhuzamokat, következményeket, amelyek ezeket az eseményeket és személyeket összefűzik. Egy ünnep nem egyszerűen megidézése régvolt dolgoknak, hanem annak megértése és megerősítése, hogy mit jelent ez a számunkra a jelenben.