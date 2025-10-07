Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pénzügy Államadósság Kezelő Központ gazdaságban forintpiac állampapír

Rekordszinten vásárolják a magyar állampapírokat: a lakosság továbbra is a hazai gazdaságban hisz

2025. október 07. 13:01

A magyar állam pénzügyei biztosítottak – az intézményi és lakossági befektetők is erősen támogatják a gazdaságot.

2025. október 07. 13:01
null

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idén eddig nagyobb összeget vont be, mint amire az évre tervezett cél volt: az első kilenc hónapban a teljesítési mutató elérte a 115 százalékot – közölte Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató‑helyettese az InfoRádiónak.

Az állam működése pénzügyi szempontból biztosított 

– mondta Kolozsi.

Kiemelte, hogy az intézményi forintpiac az adósság mintegy felét finanszírozza, és az állampapíraukciók iránti kereslet magas. Ugyanakkor a lakossági finanszírozás is kulcsszerepet játszik: a magyar családok továbbra is komoly bizalommal vásárolnak állampapírokat.

Október elsejétől friss feltételekkel lesznek elérhetőek az ÁKK egyes lakossági termékei. Kolozsi Pál elmondta, hogy a cél a hosszabb futamidejű termékeket előtérbe helyezése, valamint a fix kamatozású állampapírok népszerűsítése.

Ennek érdekében az ötéves Fix Magyar Állampapír kamata 7 % lesz. A MÁP Plusz sávos kamatozással működik majd, 6,5 %-os kezdő kamattal, amely évente emelkedhet egészen 7,5 %-ig.

A vezérigazgató helyettes kiemelte, hogy a lakossági állampapirok és a lakossági tulajdonban lévő állampapírok aránya nem változott jelentősen, körülbelül 20 % körül mozog. Elmondta azt is, hogy az ÁKK célja, hogy a finanszírozás minden pillére – intézményi vevők, lakosság, deviza – fenntartható és kiegyensúlyozott maradjon.

Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!