Rekordszinten vásárolják a magyar állampapírokat: a lakosság továbbra is a hazai gazdaságban hisz

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idén eddig nagyobb összeget vont be, mint amire az évre tervezett cél volt: az első kilenc hónapban a teljesítési mutató elérte a 115 százalékot – közölte Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató‑helyettese az InfoRádiónak.

Az állam működése pénzügyi szempontból biztosított

– mondta Kolozsi.

Kiemelte, hogy az intézményi forintpiac az adósság mintegy felét finanszírozza, és az állampapíraukciók iránti kereslet magas. Ugyanakkor a lakossági finanszírozás is kulcsszerepet játszik: a magyar családok továbbra is komoly bizalommal vásárolnak állampapírokat.

Október elsejétől friss feltételekkel lesznek elérhetőek az ÁKK egyes lakossági termékei. Kolozsi Pál elmondta, hogy a cél a hosszabb futamidejű termékeket előtérbe helyezése, valamint a fix kamatozású állampapírok népszerűsítése.