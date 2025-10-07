Rekordszinten vásárolják a magyar állampapírokat: a lakosság továbbra is a hazai gazdaságban hisz

A háromgyermekes édesanyák adómentessége mellett más, jelentős változások is életbe lépnek október 1-jével
Az orvosi időpontfoglalás és a szemétszállítás rendszere is átalakul, magasabb hozamokat lehet elérni az állampapírokkal.
A magyar állam pénzügyei biztosítottak – az intézményi és lakossági befektetők is erősen támogatják a gazdaságot.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idén eddig nagyobb összeget vont be, mint amire az évre tervezett cél volt: az első kilenc hónapban a teljesítési mutató elérte a 115 százalékot – közölte Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató‑helyettese az InfoRádiónak.
Az állam működése pénzügyi szempontból biztosított
– mondta Kolozsi.
Kiemelte, hogy az intézményi forintpiac az adósság mintegy felét finanszírozza, és az állampapíraukciók iránti kereslet magas. Ugyanakkor a lakossági finanszírozás is kulcsszerepet játszik: a magyar családok továbbra is komoly bizalommal vásárolnak állampapírokat.
Október elsejétől friss feltételekkel lesznek elérhetőek az ÁKK egyes lakossági termékei. Kolozsi Pál elmondta, hogy a cél a hosszabb futamidejű termékeket előtérbe helyezése, valamint a fix kamatozású állampapírok népszerűsítése.
Ennek érdekében az ötéves Fix Magyar Állampapír kamata 7 % lesz. A MÁP Plusz sávos kamatozással működik majd, 6,5 %-os kezdő kamattal, amely évente emelkedhet egészen 7,5 %-ig.
A vezérigazgató helyettes kiemelte, hogy a lakossági állampapirok és a lakossági tulajdonban lévő állampapírok aránya nem változott jelentősen, körülbelül 20 % körül mozog. Elmondta azt is, hogy az ÁKK célja, hogy a finanszírozás minden pillére – intézményi vevők, lakosság, deviza – fenntartható és kiegyensúlyozott maradjon.
