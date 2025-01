Ez gyors volt: máris itt az év botránya – nála kétszer idősebb szerző cikkével szállt vitába a huszonéves újságíró!

Magyarul: aki az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél vagy más uniós intézménynél dolgozik vagy a közelmúltban dolgozott, az nemhogy nem tanúsíthat nagy nyilvánosság előtt a munkáltatójának érdekeivel ellentétes magatartást, a szabadidejében sem, de még előre engedélyt is kell kérnie bárminemű külső tevékenységhez. A médiaszereplésekkel és a közösségi médiával kapcsolatban rendszerint külön nyilatkozatot is aláíratnak az intézmények, hasonló tartalommal –

Reichert János ehhez mit szól? Ez ugye természetes?

Jelenti ez azt, hogy amelyik strasbourgi teremőr nem kedveli Ursula von der Leyent, azt deresre húzzák? Vagy hogy a brüsszeli bérszámfejtő csak szuperlatívuszokban gondolkodhat az EU működéséről? Naná, hogy nem jelenti – ha azonban az Eurostat valamely frissen távozó euroszkeptikus szakértője arról elmélkedne a Politico hasábjain, hogy miként lehetne az EU pénzügyi érdekeivel ellentétes módon jól bedönteni az Európai Bizottságot, burkoltan buzdítva az illetékeseket az ezirányú fellépésre, arra

bizonyosan nem az lenne a legdurvább reakció, hogy egy huszonéves publicista ír valamely portálra egy véleménycikket.

A továbbiakban a Magyar Hang újságírója kifejti, hogy Kapitány Balázs valójában semmire nem is „szólítja fel” az állampapír-tulajdonosokat, hanem csupán „felhívja a figyelmet” egy korábban többszörösen bizonyított, hatásos módszerre. Azaz: nem azt mondja, hogy „emberek, szabaduljatok meg a prémium magyar állampapírotoktól”, hanem csupán rámutat: „bezzeg ha egy kicsit is tudatosabbak lennétek, ha egy kicsit is fontos lenne nektek a gyerekeitek jövője, akkor nem lennének állampapírjaitok, és akkor már rég megbukott volna az Orbán”.

Micsoda különbség!

Végezetül pedig Reichert János, miután „nem mellékesen” aköré építette a sürgős hétvégi „érvelését”, hogy az általa leelvtársazott Kohán Mátyás hány évesen, milyen napszakban és milyen tudományos háttérrel írta cikkét, továbbá miket kell még tudni eddigi szerepléseiről, zárásként Péter Gáborékhoz hasonlítja a szerzőt, merthogy nekik volt szokásuk utánanézni a másképp gondolkodók kilétének.