Bayer Zsolt telex Dánia hadsereg

A befogadó hadsereg szükségessége

2025. augusztus 18. 17:20

S megérkezett a Telex, s véle Bozsó Ágnes, hogy felnyissa a világ, de leginkább a vakon tébolygó magyarok szemét.

2025. augusztus 18. 17:20
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról szólj most nékem, múzsa – fohászkodám, s fohászom meghallgattatott. S megérkezett a Telex, s véle Bozsó Ágnes, hogy felnyissa a világ, de leginkább a vakon tébolygó magyarok szemét. Tébolyog: tébolyultan bolyong; kontamináció, szóösszevonás, alakkeveredés, Arany János Tengerihántás, de azt hiszem, ez most másodlagos. Most a befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról elmélkedünk – illetve elmélkedik helyettünk a Telex, Bozsó Ágnes, s elmélkednek még a derék dánok, akik sajnos nem ragadtak le Andersennél, hanem továbbléptek, s megérkeztek a mába, ahol egyre riasztóbb idióták dáridója zajlik, szegény percemberek már régen nincsenek sehol, és mi soha nem gondoltuk, hogy vissza fogjuk sírni őket.

Mit sírni: zokogni.

De azt hiszem, talán ez is másodlagos, mert most a befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról elmélkedünk.

Mutatom:

»Arte: A nőket is besorozzák a hadseregbe, ami egy szemléletváltás szimbólumává vált Dániában« – írja a Telex, s te érzed, valaki ismét a kor ütőerére helyezte ujját, s megint helyetted. S valóban:

»Dániában a nők a katonák negyedét teszik ki, és mindannyian önkéntesek. A férfiak körében is annyi az önkéntes, hogy eddig nem kellett sorkötelesekre támaszkodni. Azonban júniusban radikális lépésre szánták el magukat: 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, és a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget. A szélsőbaloldal két éve még feloszlatta volna a hadsereget, de az orosz fenyegetés miatt már ők is megszavazták az erről szóló törvényjavaslatot«.”

Bayer Zsolt Facebook-oldala

belabarva
2025. augusztus 18. 18:18
Ez nem a katonaságról szól, hanem a népszaporulatról. Fiúk, lányok vegyes dandár. Bár akkor lett volna mikor én voltam sorkatona.
westend
2025. augusztus 18. 18:07
vajon egy latex-féle, a haladár-globál idiotizmus által kitartott blognak hetente hány ostoba propagandamaszlagot kell felmutatniuk az apanázsért?
westend
2025. augusztus 18. 17:58
"..a legfontosabb és legkínzóbb kérdésünk az volt, hogy mikor leszünk már végre egy befogadó hadsereg, mert mi bizony készen álltunk befogadni egy komplett dán női zászlóaljat, Brigitte Nielsennel az élen. De mindhiába." Akkor még más volt az aktuális haladár direktíva. De lám, ma már - végre - a befogadás lett az első. Hisz mi más lenne egy hadseregben a legfontosabb - egy Bozsóágnesnek...
haszehem-2
2025. augusztus 18. 17:53
mikor Bayer pofáját látom tudom, hogy onnan valami szenny fog kifojni. Kártékony, undoritó alak
