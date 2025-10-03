Hatalmas elismerést kaptak a paksiak – erre joggal lehetünk büszkék

Fogynak a milliárdok a dübörgő Demján-programból – sietnie kell, aki még vinne pénzt
A program egyaránt támogatja a vállalatok hazai és nemzetközi terveit.
A volt köztársasági elnök szerint a fosszilis energiahordozókról való leválás nem fog sikerülni atomenergia felhasználása nélkül.
A fosszilis energiahordozókról való leválás nem fog sikerülni atomenergia felhasználása nélkül – mondta Áder János volt köztársasági elnök pénteken Pakson, a paksi atomerőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen.
Az erőmű látogatóközpontjában tartott rendezvényen a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadó Testület tagja hozzátette: a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint az atomenergiára a párizsi klímacélok eléréséhez is szükség van.
Rámutatott: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a paksi atomerőmű a világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve.
Erre joggal lehetünk büszkék, az elmúlt ötven évben felhalmozódott tudásra bátran építhetünk”
– jelentette ki Áder János.
Horváth Péter János, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a létesítmény átadása óta 585 milliárd 559 millió 300 ezer kilowattóra áramot termelt, jelenleg a magyar villamosáram-termelés 46 százalékát adja, és az áramfogyasztás 35 százalékát fedezi.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba
***
Ezt is ajánljuk a témában
A program egyaránt támogatja a vállalatok hazai és nemzetközi terveit.