Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Ukrajna trianon Magyarország béke Fodor Gábor fegyverszünet Oroszország agresszió

Azt ne várjuk, hogy Zelenszkij áll majd elő azzal, lemond a hazája egy részéről

2025. október 03. 21:13

Hogy is tehetne ilyet? Egyik magyar vezető sem jelenthette ki Trianon előtt, hogy lelkesen várja a területek elvesztését.

2025. október 03. 21:13
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„Szerintem Vlagyimir Putyinnak egyértelműen ki kellett volna nyilvánítania, hogy tényleg érdekelt a háború befejezésében, a fegyverszünetben és a békében. Le kellett volna ülnie tárgyalni arról, hogy a felek akarnak-e területi engedményeket tenni, és ha igen, hogyan tudnak erről megállapodni. Mindannyian látjuk, hogy a realitás az, hogy nagy valószínűséggel Oroszország területeket fog szerezni,

ezért Ukrajna nem tudja megúszni az ország méretének csökkenése nélkül az orosz agressziót.

De erről el kell kezdeni beszélni, és ehhez először tűzszünet kell, amit már szükséges lett volna meghirdetnie a támadó félnek, vagyis az orosz elnöknek. Azt pedig ne várjuk, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök áll elő majd azzal, hogy lemond a hazája egy részéről. Hogy is tehetne ilyet? Egyik magyar vezető sem jelenthette ki Trianon előtt, hogy lelkesen várja a területek elvesztését. Donald Trump pedig azért nyilatkozta azt, hogy csalódott Putyinban, mert nyilvánvalóan létezett köztük valamilyen megállapodás. Az orosz elnök ígért neki dolgokat, amiket aztán nem tartott be.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2025. október 03. 22:30
"Azt ne várjuk, hogy Zelenszkij áll majd elő azzal, lemond a hazája egy részéről" Te meg azt ne várd már tőlünk, hogy ezt ne szarjuk le MAGASRÓL! Pont annyi részvétem van irányukban, amennyi nekünk jutott másoktól Trianonban!
Válasz erre
0
0
Amerigo
2025. október 03. 22:07
Gabeszka, te kevered a szezont a fazonnal. Trianont nem kellene párhuzamba vonni a az orosz-hohol háborúval.
Válasz erre
1
0
haxima
2025. október 03. 22:05
Sötét vagy Szmöre. "tűzszünet kell, amit már szükséges lett volna meghirdetnie a támadó félnek, vagyis az orosz elnöknek. " Te majom, olyan nincs, hogy az egyik tűzszünetet hirdet, a másik meg lövi. Baszod, ennyire nem lehetsz hülye még te sem. A tűzszünet arra remek alkalom, hogy a nyugati fegyvereket szépen hadrendbe állítsák, feltöltsék a készleteket, pihenhessenek a katonák, képzéseket tarthassanak nekik. Hogy a francba menne ebbe bele egy előnyben lévő hadvezetés?
Válasz erre
1
0
catalina11
2025. október 03. 22:02
Fodor ez iszonyatosan gyenge maszatolás...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!