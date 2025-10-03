„Szerintem Vlagyimir Putyinnak egyértelműen ki kellett volna nyilvánítania, hogy tényleg érdekelt a háború befejezésében, a fegyverszünetben és a békében. Le kellett volna ülnie tárgyalni arról, hogy a felek akarnak-e területi engedményeket tenni, és ha igen, hogyan tudnak erről megállapodni. Mindannyian látjuk, hogy a realitás az, hogy nagy valószínűséggel Oroszország területeket fog szerezni,

ezért Ukrajna nem tudja megúszni az ország méretének csökkenése nélkül az orosz agressziót.

De erről el kell kezdeni beszélni, és ehhez először tűzszünet kell, amit már szükséges lett volna meghirdetnie a támadó félnek, vagyis az orosz elnöknek. Azt pedig ne várjuk, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök áll elő majd azzal, hogy lemond a hazája egy részéről. Hogy is tehetne ilyet? Egyik magyar vezető sem jelenthette ki Trianon előtt, hogy lelkesen várja a területek elvesztését. Donald Trump pedig azért nyilatkozta azt, hogy csalódott Putyinban, mert nyilvánvalóan létezett köztük valamilyen megállapodás. Az orosz elnök ígért neki dolgokat, amiket aztán nem tartott be.”