10. 03.
péntek
vita háború áram kibervédelmi Tarjáni Péter szabály Románia

A háború már itt van – csak nem mindenki veszi észre

2025. október 03. 18:37

A támadók először nem tankokkal jönnek, hanem kódokkal és hazugságokkal.

2025. október 03. 18:37
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
„Miközben mi itthon a napi politikai vitákkal vagyunk elfoglalva, a szomszédainknál zajlik az a háború, amelyről évek óta beszélek. Romániában orosz hackerek támadják a kritikus infrastruktúrát: az energiahálózatokat, az áramszolgáltatókat. A román kormánynak olyan lépéseket kellett bevezetnie amire eddig nem volt példa: külön kibervédelmi központ, kötelező biztonsági protokollok, új szabályok az áramszolgáltatáshoz való hozzáférésnél stb… 

Mert Romániába már értik, hogy aki az áramot elvágja, az egész országot térdre tudja kényszeríteni. Csehországban eközben közelednek a választások és az internetet ellepték az orosz dezinformációs hálózatok. Botok, hamis profilok és manipulált tartalmak árasztják el a közösségi médiát.

A cél egyértelmű: megingatni a bizalmat, szélsőségeket erősíteni, és beleszólni a politikai döntésekbe. Ez ugyanannak a háborúnak két arca: az egyik a »vezetékeket« támadja, a másik az emberek gondolkodását. És a kettő együtt a legveszélyesebb.”

Nyitókép forrása: Tarjányi Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Vata Aripeit
2025. október 03. 19:03
Még jó hogy te beszélsz a háborúról, évek óta mert nélküled senki sem vette volna észre. Te sem leszel , sem nem voltál soha normális. Csak azt tudnám ki fizet neked ezekért a sületlenségekért, amiket naponta összehordasz?
Box Hill
2025. október 03. 19:01
A hülyék szerint viszont a veszélyhelyzet tudomásulvétele fölösleges a kormány részéről.
counter-revolution
2025. október 03. 19:00
Cigánybűnöző.
mihint
2025. október 03. 18:58
Nem szoktam nyers lenni, mert nem tartom előrevivőnek a nyersességet, de amit most írtál, Tarjáni, arra csak azt mondhatom, hogy a kurva anyádat. Azt vigyed háborúba, akit te szeretsz, de bennünket ebből kihagyjál, megértetted, faszfej?
