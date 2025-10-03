„Miközben mi itthon a napi politikai vitákkal vagyunk elfoglalva, a szomszédainknál zajlik az a háború, amelyről évek óta beszélek. Romániában orosz hackerek támadják a kritikus infrastruktúrát: az energiahálózatokat, az áramszolgáltatókat. A román kormánynak olyan lépéseket kellett bevezetnie amire eddig nem volt példa: külön kibervédelmi központ, kötelező biztonsági protokollok, új szabályok az áramszolgáltatáshoz való hozzáférésnél stb…

Mert Romániába már értik, hogy aki az áramot elvágja, az egész országot térdre tudja kényszeríteni. Csehországban eközben közelednek a választások és az internetet ellepték az orosz dezinformációs hálózatok. Botok, hamis profilok és manipulált tartalmak árasztják el a közösségi médiát.

A cél egyértelmű: megingatni a bizalmat, szélsőségeket erősíteni, és beleszólni a politikai döntésekbe. Ez ugyanannak a háborúnak két arca: az egyik a »vezetékeket« támadja, a másik az emberek gondolkodását. És a kettő együtt a legveszélyesebb.”

Nyitókép forrása: Tarjányi Péter Facebook-oldala

