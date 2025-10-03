Szövetségesei fogták satuba Von der Leyent: az unió költségvetése a tét

Megvan a terv: így dobná oda Brüsszel az uniós költségvetés 20 százalékát Ukrajnának
Szinte nem lesz olyan forrás, amibe ne harapnának bele Zelenszkijék az elkövetkező hét évben.
1,8 billió euróról szól a politikai szkander. A szocialisták a Néppárttal együtt szorongatják a Bizottság elnökét.
Az Európai Parlament (EP) két legnagyobb frakciója – az Európai Néppárt (EPP) és a szocialista S&D – közösen készül keresztülhúzni az Európai Bizottság 1,8 billió eurós költségvetési tervét. A Politico szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök egyre erősebb parlamenti nyomás alá kerül.
Az Európai Bizottság júliusban mutatta be a 2028–34-es költségvetési ciklus keretét, amely többek között a mezőgazdasági és a regionális támogatásokat egyetlen, a tagállamok által kezelt pénzalapba vonná össze.
Ez a tétel az EU teljes költségvetésének több mint felét teszi ki, így kulcskérdés a vita szempontjából.
Az Néppárt és a szocialisták is úgy vélik:
a javaslat átláthatóság helyett valójában a források megvágását jelenti, ami különösen a gazdákat sújtaná.
Ursula von der Leyen a nagy tervével elárulta az európai termelőket, miközben újra megnyitná az utat az ukrán élelmiszerek előtt.
A Bizottság tagadja, hogy forráskivonásról lenne szó, de a két nagy blokk így is a javaslat visszavonását követeli.
Ez különösen kellemetlen von der Leyen számára,
hiszen a saját pártja, az EPP is szembefordult vele.
Az ügy újabb fejezet a Bizottság elnöke és a Parlament közötti feszült viszonyban. Von der Leyen júliusban ugyan túlélte a bizalmatlansági indítványt, de jövő héten újabb kettő vár rá. Igaz, szakértők szerint ezeket is sikerrel veszi majd.
A költségvetési vita azonban sokkal komolyabb problémát jelenthet:
ha az EP hivatalosan elutasítja a javaslatot, az alapjaiban akaszthatja meg a 2028–34-es keretterv tárgyalásait.
A Patrióták az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiányára hivatkozva adták át be az indítványt.
A döntés külön nyomást helyez a liberális Renew Europe frakcióra, amely a von der Leyen mögött álló többség fontos eleme. A liberálisok korábban bírálták a közös nemzeti alap ötletét, de egyelőre nem világos, hogy támogatják-e a javaslat visszavonását.
Bár elvben a Bizottság elutasíthatja a Parlament követelését,
a képviselők hozzájárulása nélkül a költségvetés nem léphet hatályba.
Ez pedig azt vetíti előre, hogy von der Leyen a következő hónapokban kemény politikai alkuk, vagy a biztos bukás elé néz.
***
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP