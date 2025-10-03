Szövetségesei fogták satuba Von der Leyent: az unió költségvetése a tét

Az Európai Parlament (EP) két legnagyobb frakciója – az Európai Néppárt (EPP) és a szocialista S&D – közösen készül keresztülhúzni az Európai Bizottság 1,8 billió eurós költségvetési tervét. A Politico szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök egyre erősebb parlamenti nyomás alá kerül.

Roberta Metsola EP-elnök Iratxe Garcia Perez szocialista és Manfred Weber néppárti vezetővel beszélget

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Az Európai Bizottság júliusban mutatta be a 2028–34-es költségvetési ciklus keretét, amely többek között a mezőgazdasági és a regionális támogatásokat egyetlen, a tagállamok által kezelt pénzalapba vonná össze.