költségvetés S&D bizalmatlansági indítvány Renew Europe Ursula von der Leyen Európai Parlament Európai Néppárt EPP

Szövetségesei fogták satuba Von der Leyent: az unió költségvetése a tét

2025. október 03. 20:36

1,8 billió euróról szól a politikai szkander. A szocialisták a Néppárttal együtt szorongatják a Bizottság elnökét.

2025. október 03. 20:36
null

Az Európai Parlament (EP) két legnagyobb frakciója – az Európai Néppárt (EPP) és a szocialista S&D – közösen készül keresztülhúzni az Európai Bizottság 1,8 billió eurós költségvetési tervét. A Politico szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök egyre erősebb parlamenti nyomás alá kerül.

Talán épp a költségvetésről beszélnek
Roberta Metsola EP-elnök Iratxe Garcia Perez szocialista és Manfred Weber néppárti vezetővel beszélget
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Az Európai Bizottság júliusban mutatta be a 2028–34-es költségvetési ciklus keretét, amely többek között a mezőgazdasági és a regionális támogatásokat egyetlen, a tagállamok által kezelt pénzalapba vonná össze.

Ez a tétel az EU teljes költségvetésének több mint felét teszi ki, így kulcskérdés a vita szempontjából.

Összekapaszkodnak

Az Néppárt és a szocialisták is úgy vélik:

a javaslat átláthatóság helyett valójában a források megvágását jelenti, ami különösen a gazdákat sújtaná.

A Bizottság tagadja, hogy forráskivonásról lenne szó, de a két nagy blokk így is a javaslat visszavonását követeli.

Ez különösen kellemetlen von der Leyen számára,

hiszen a saját pártja, az EPP is szembefordult vele.

Politikai feszültségek halmozódása

Az ügy újabb fejezet a Bizottság elnöke és a Parlament közötti feszült viszonyban. Von der Leyen júliusban ugyan túlélte a bizalmatlansági indítványt, de jövő héten újabb kettő vár rá. Igaz, szakértők szerint ezeket is sikerrel veszi majd.

A költségvetési vita azonban sokkal komolyabb problémát jelenthet:

ha az EP hivatalosan elutasítja a javaslatot, az alapjaiban akaszthatja meg a 2028–34-es keretterv tárgyalásait.

A fekete ló

A döntés külön nyomást helyez a liberális Renew Europe frakcióra, amely a von der Leyen mögött álló többség fontos eleme. A liberálisok korábban bírálták a közös nemzeti alap ötletét, de egyelőre nem világos, hogy támogatják-e a javaslat visszavonását.

Bár elvben a Bizottság elutasíthatja a Parlament követelését,

a képviselők hozzájárulása nélkül a költségvetés nem léphet hatályba.

Ez pedig azt vetíti előre, hogy von der Leyen a következő hónapokban kemény politikai alkuk, vagy a biztos bukás elé néz.

***

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

