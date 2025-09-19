Von der Leyen napjai meg vannak számlálva: ekkor szavaznak az Európai Bizottság elnökének sorsáról

Megbukott az Európai Bizottság: számokkal bizonyították be, Orbánnak volt igaza
Nem tudtak tovább titkolózni.
A Patrióták az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiányára hivatkozva adták át be az indítványt.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a szeptember 10-i évértékelő beszéde után két ellentétes nézeteket valló Európai bizottsági frakció is bizalmatlansági indítvány nyújtott be Ursula von der Leyen ellen.
Az Bizottság elnökének maradásáról október 9-én szavazhatnak majd a képviselők
– írta meg az Infostart. Von der Leyen két hónapja már átesett egy hasonló szavazáson, amelyen akkor még a bizottsági képviselők megadták az elnöknek a bizalmat.
Ez nem az Európai Bizottság elnökének a napja.
A Patrióták az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiányára hivatkozva adták át be az indítványt. A baloldal von der Leyen gazdasági intézkedései ellen fogalmazott meg kritikát. Fontos kiemelni, hogy korábban nem történt még olyan, hogy két ellentétes követ fújó frakció egybehangzóan vélekedjen az Európai Bizottság elnökéről.
Előzetes hírek szerint a témában először egy közös vitát tartanak október 6-án, hétfőn, amit a két frakció külön szavazása követ majd október 9-én, csütörtökön – jelezték az eljárásrendet ismerő forrás.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP
