Von der Leyen napjai meg vannak számlálva: ekkor szavaznak az Európai Bizottság elnökének sorsáról

A Patrióták az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiányára hivatkozva adták át be az indítványt. A baloldal von der Leyen gazdasági intézkedései ellen fogalmazott meg kritikát. Fontos kiemelni, hogy korábban nem történt még olyan, hogy két ellentétes követ fújó frakció egybehangzóan vélekedjen az Európai Bizottság elnökéről.

Előzetes hírek szerint a témában először egy közös vitát tartanak október 6-án, hétfőn, amit a két frakció külön szavazása követ majd október 9-én, csütörtökön – jelezték az eljárásrendet ismerő forrás.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

