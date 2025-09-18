Megbukott az Európai Bizottság: számokkal bizonyították be, Orbánnak volt igaza

Kész, vége: kiszivárgott a felvétel, a bukás szélén táncol Magyar Péter (VIDEÓ)
Brüsszel számokkal vallotta be, hogy kudarcot vallottak: 7 millió munkanélküli migráns van az EU területén – mutatott rá Facebook-oldalán Orbán Balázs.
„A brüsszeli elit éveken át azt hangoztatta, hogy a bevándorlás elengedhetetlen a kontinens gazdasági fennmaradásához. Most azonban maga az Európai Bizottság írja le: több mint 7 millió migráns nem dolgozik az EU-ban. Nem egy-két ezer emberről van szó, hanem egy közepes méretű európai ország teljes lakosságának megfelelő tömegről, amely nem építi, hanem terheli Európát.
A jelentés a kudarc okait technikai szavakkal magyarázza: nyelvi akadályok, papírproblémák, diszkrimináció.
De a lényeget elhallgatják: a tömeges migráció nem integrációt hoz, hanem szétzilálja a közösségeket,
növeli a szociális kiadásokat, és erősíti a biztonsági kockázatokat” – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.
„Magyarország más utat választott.
Mi nem a tömeges bevándorlásban, hanem a saját polgárainkban, a magyar családok megerősítésében,
a fiatalok otthonteremtésében és a hazai munkavállalók támogatásában látjuk a megoldást” – írta Orbán Balázs.
Szánthó Miklós nemrég arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” – állapította meg az Alapjogokért Központ főigazgatója.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy még az Egyesült Államokban is gyökeres változás történt a migráció megítélése kapcsán. Donald Trump szerint ehhez kísértetiesen hasonló a helyzet Nagy-Britanniában, majd megjegyezte, hogy
első ízben megállította a migrációt, egész egyszerűen nem engedte meg, hogy még többen érkezzenek az Egyesült Államokba,
majd második lépésként most már azért tesz meg mindent, hogy a lehető legtöbb embert hazaküldje.
