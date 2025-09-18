Megbukott az Európai Bizottság: számokkal bizonyították be, Orbánnak volt igaza

Brüsszel számokkal vallotta be, hogy kudarcot vallottak: 7 millió munkanélküli migráns van az EU területén – mutatott rá Facebook-oldalán Orbán Balázs.

„A brüsszeli elit éveken át azt hangoztatta, hogy a bevándorlás elengedhetetlen a kontinens gazdasági fennmaradásához. Most azonban maga az Európai Bizottság írja le: több mint 7 millió migráns nem dolgozik az EU-ban. Nem egy-két ezer emberről van szó, hanem egy közepes méretű európai ország teljes lakosságának megfelelő tömegről, amely nem építi, hanem terheli Európát.

A jelentés a kudarc okait technikai szavakkal magyarázza: nyelvi akadályok, papírproblémák, diszkrimináció.

De a lényeget elhallgatják: a tömeges migráció nem integrációt hoz, hanem szétzilálja a közösségeket,

növeli a szociális kiadásokat, és erősíti a biztonsági kockázatokat” – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.