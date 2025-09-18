Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális migráció bevándorló migráns ellenzék Európai Bizottság bevándorlás Európai Unió baloldal

Megbukott az Európai Bizottság: számokkal bizonyították be, Orbánnak volt igaza

2025. szeptember 18. 22:30

Nem tudtak tovább titkolózni.

2025. szeptember 18. 22:30
null

Brüsszel számokkal vallotta be, hogy kudarcot vallottak: 7 millió munkanélküli migráns van az EU területén – mutatott rá Facebook-oldalán Orbán Balázs.

„A brüsszeli elit éveken át azt hangoztatta, hogy a bevándorlás elengedhetetlen a kontinens gazdasági fennmaradásához. Most azonban maga az Európai Bizottság írja le: több mint 7 millió migráns nem dolgozik az EU-ban. Nem egy-két ezer emberről van szó, hanem egy közepes méretű európai ország teljes lakosságának megfelelő tömegről, amely nem építi, hanem terheli Európát.

A jelentés a kudarc okait technikai szavakkal magyarázza: nyelvi akadályok, papírproblémák, diszkrimináció.

De a lényeget elhallgatják: a tömeges migráció nem integrációt hoz, hanem szétzilálja a közösségeket,

növeli a szociális kiadásokat, és erősíti a biztonsági kockázatokat” – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyarország eltérő utat járt be

„Magyarország más utat választott.

Mi nem a tömeges bevándorlásban, hanem a saját polgárainkban, a magyar családok megerősítésében,

a fiatalok otthonteremtésében és a hazai munkavállalók támogatásában látjuk a megoldást” – írta Orbán Balázs.

Fontos figyelni a Tisza Pártra

Szánthó Miklós nemrég arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” – állapította meg az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy még az Egyesült Államokban is gyökeres változás történt a migráció megítélése kapcsán. Donald Trump szerint ehhez kísértetiesen hasonló a helyzet Nagy-Britanniában, majd megjegyezte, hogy

első ízben megállította a migrációt, egész egyszerűen nem engedte meg, hogy még többen érkezzenek az Egyesült Államokba,

majd második lépésként most már azért tesz meg mindent, hogy a lehető legtöbb embert hazaküldje.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thilo Schmuelgen / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. szeptember 18. 23:08
Leszünk mi még Magyar Bicska, meg "keleti sviccerland", a nyugati idiótáknak. A probléma csupán annyi, hogy a mostaniak olyan károkat okoznak, amiket 20 év lesz helyrehozni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!