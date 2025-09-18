A fordulat küszöbén állunk: Trump élő adásban magyarázta el, hogy kell megoldani az illegális migrációt (VIDEÓ)

Elkezdhet rettegni Ilaria Salis: pörölycsapással sújtanának le a mozgalmára
Fontolóra vette az ötletet Donald Trump.
Az amerikai elnök közös sajtóértekezletet tartott Keir Starmer brit miniszterelnökkel.
Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szorosan együttműködik a globális konfliktusok megoldásában.
Donald Trump amerikai elnök, aki csütörtökön, kétnapos nagy-britanniai állami látogatásának végén tárgyalt és közös sajtóértekezletet tartott Starmerrel, kijelentette ugyanakkor, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök „komoly csalódást” okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében.
Trump hivatalosan a brit uralkodó, III. Károly király vendégeként töltött el két napot Nagy-Britanniában, és csütörtök délután a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben tartott kétoldalú csúcstalálkozót Starmerrel. Az ezt követő sajtóértekezleten a brit kormányfő úgy fogalmazott: Putyin legutóbbi cselekedetei nem arra vallanak, hogy az orosz elnök békére törekedne Ukrajnában.
A sajtóértekezleten szóba került az illegális migráció kérdése is. Az amerikai elnök megjegyezte, hogy mindkét ország súlyosan érintett,
hiszen csak az Egyesült Államokba több millió illegális migráns érkezett a világ számos pontjáról
a Biden-adminisztráció elhibázott döntése miatt. Donald Trump szerint ehhez kísértetiesen hasonló a helyzet Nagy-Britanniában, majd megjegyezte, hogy
első ízben megállította a migrációt, egész egyszerűen nem engedte meg, hogy még többen érkezzenek az Egyesült Államokba,
majd második lépésként most már azért tesz meg mindent, hogy a lehető legtöbb embert hazaküldje.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
