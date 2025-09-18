Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Nagy-Britannia migráció bevándorló migráns Keir Starmer Donald Trump Vlagyimir Putyin bevándorlás

A fordulat küszöbén állunk: Trump élő adásban magyarázta el, hogy kell megoldani az illegális migrációt (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 17:26

Az amerikai elnök közös sajtóértekezletet tartott Keir Starmer brit miniszterelnökkel.

2025. szeptember 18. 17:26
null

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szorosan együttműködik a globális konfliktusok megoldásában.

Donald Trump amerikai elnök, aki csütörtökön, kétnapos nagy-britanniai állami látogatásának végén tárgyalt és közös sajtóértekezletet tartott Starmerrel, kijelentette ugyanakkor, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök „komoly csalódást” okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében.

Trump hivatalosan a brit uralkodó, III. Károly király vendégeként töltött el két napot Nagy-Britanniában, és csütörtök délután a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben tartott kétoldalú csúcstalálkozót Starmerrel. Az ezt követő sajtóértekezleten a brit kormányfő úgy fogalmazott: Putyin legutóbbi cselekedetei nem arra vallanak, hogy az orosz elnök békére törekedne Ukrajnában.

A migráció kérdése

A sajtóértekezleten szóba került az illegális migráció kérdése is. Az amerikai elnök megjegyezte, hogy mindkét ország súlyosan érintett,

hiszen csak az Egyesült Államokba több millió illegális migráns érkezett a világ számos pontjáról

a Biden-adminisztráció elhibázott döntése miatt. Donald Trump szerint ehhez kísértetiesen hasonló a helyzet Nagy-Britanniában, majd megjegyezte, hogy

első ízben megállította a migrációt, egész egyszerűen nem engedte meg, hogy még többen érkezzenek az Egyesült Államokba,

majd második lépésként most már azért tesz meg mindent, hogy a lehető legtöbb embert hazaküldje.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Victor J. Blue / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. szeptember 18. 18:39
A migránskérdésen kivül a nyugati pc média kiemelte a közös gazdasági érdekeltséget az USA- és NB között, különösen ami a AI-t (mesterséges intelligenciát) érinti. Ellenkező a vélemény a gazai övezettel kapcsolatban. A britek el akarják ismerni Palestinát mint független államot, az USA nem. A diszhintós pompás felhajtás és a Westminster Abbey után Károly király szivesebben töltene csendes napokat az erdélyi Zalánpatakon, ahol távol marad a zűrzavartól és gyönyörködhet a természetben, találkozhat távoli rokonával Kálnoky gróffal is. Oda általában kora nyári időben szokott "elmenekülni".
Válasz erre
1
0
Tuners
2025. szeptember 18. 18:34
“kijelentette ugyanakkor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „komoly csalódást” okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében.” Hogy Putyint idézzem: a “komoly csalódások” leggyakoribb oka a túlzott elvárások. Ez alapvető emberi természet. (Zseniális meglátás amúgy) 😀
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. szeptember 18. 18:03
Ursula a Trump interjú óta sugárba hány. Hazaküldeni a migránst ? Hogyhogy ? Merkel életművét most aknázta alá Trump.
Válasz erre
1
0
londonbaby
2025. szeptember 18. 17:31
mit kell ezen magyarázni .. bonyolítani világ konferenciát összehívni.. . mindenki tudja hogy lehet gyorsan hatékonyan.. ehhez kell ekkora felhajtás ? . a vegyeskereskedésekben már stócolják fel a megerősített vasvillákat , hogy 80-120 kilóig nehogy eltörjenek... a magasba lendítéses át a kerítésen próbán....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!