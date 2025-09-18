A fordulat küszöbén állunk: Trump élő adásban magyarázta el, hogy kell megoldani az illegális migrációt (VIDEÓ)

A sajtóértekezleten szóba került az illegális migráció kérdése is. Az amerikai elnök megjegyezte, hogy mindkét ország súlyosan érintett,

hiszen csak az Egyesült Államokba több millió illegális migráns érkezett a világ számos pontjáról

a Biden-adminisztráció elhibázott döntése miatt. Donald Trump szerint ehhez kísértetiesen hasonló a helyzet Nagy-Britanniában, majd megjegyezte, hogy

első ízben megállította a migrációt, egész egyszerűen nem engedte meg, hogy még többen érkezzenek az Egyesült Államokba,

majd második lépésként most már azért tesz meg mindent, hogy a lehető legtöbb embert hazaküldje.