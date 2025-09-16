Elkezdhet rettegni Ilaria Salis: pörölycsapással sújtanának le a mozgalmára

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat.

Az elnök a Fehér Házban egy nyilvános eseményen arra a kérdésre válaszolva, hogy nyitott lenne-e belföldi terrorszervezetté nyilvánítani a csoportot, úgy válaszolt: „megtenném, 100 százalék, és másokat is egyébként, de az antifa szörnyű”. Kijelentette, hogy egyes radikális csoportok „gyilkosságot is megúsznak”.

„Beszéltem a főügyésszel arról, hogy maffiaszerű bűnszervezetben elkövetett cselekményekért vádeljárás induljon néhány emberrel szemben, akiről olvasni lehet, hogy dollárok millióit és millióit adják izgatásra” – fogalmazott.

Ezek nem tüntetések. Ezek bűncselekmények”

– tette hozzá az elnök. Kiemelte a bevándorlási hatóság járműveit ért közelmúltbeli támadásokat, amikor kövekkel és téglákkal dobálták meg a szövetségi hivatalok autóit.