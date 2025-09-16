Elkezdhet rettegni Ilaria Salis: pörölycsapással sújtanának le a mozgalmára

Történelmi pillanathoz érkezett Amerika: a polgárháború szélén táncol az ország
Azonnali cselekvésre szólították fel Trumpot.
Fontolóra vette az ötletet Donald Trump.
Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat.
Az elnök a Fehér Házban egy nyilvános eseményen arra a kérdésre válaszolva, hogy nyitott lenne-e belföldi terrorszervezetté nyilvánítani a csoportot, úgy válaszolt: „megtenném, 100 százalék, és másokat is egyébként, de az antifa szörnyű”. Kijelentette, hogy egyes radikális csoportok „gyilkosságot is megúsznak”.
„Beszéltem a főügyésszel arról, hogy maffiaszerű bűnszervezetben elkövetett cselekményekért vádeljárás induljon néhány emberrel szemben, akiről olvasni lehet, hogy dollárok millióit és millióit adják izgatásra” – fogalmazott.
Ezek nem tüntetések. Ezek bűncselekmények”
– tette hozzá az elnök. Kiemelte a bevándorlási hatóság járműveit ért közelmúltbeli támadásokat, amikor kövekkel és téglákkal dobálták meg a szövetségi hivatalok autóit.
Az elnök egyben hangsúlyozta, hogy az erőszakos tüntetéseken, amelyeken az antifa szervezetek feltételezett tagjai is részt vesznek, erőszakos támadások érik a bűnüldöző szervek tagjait.
Donald Trump a Fehér házi eseményen elnöki nyilatkozatot írt alá arról, hogy a rossz közbiztonsági helyzet kezelésére szolgáló intézkedéseket Memphisre is kiterjesszék,
és kilátásba helyezte a Nemzeti Gárda mozgósítását a Tennessee államban található nagyvárosba.
(MTI)
