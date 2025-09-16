Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szélsőbaloldal Fehér Ház Ilaria Salis antifasizmus radikalizmus Donald Trump Egyesült Államok antifa baloldal

Elkezdhet rettegni Ilaria Salis: pörölycsapással sújtanának le a mozgalmára

2025. szeptember 16. 14:01

Fontolóra vette az ötletet Donald Trump.

2025. szeptember 16. 14:01
null

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat.

Az elnök a Fehér Házban egy nyilvános eseményen arra a kérdésre válaszolva, hogy nyitott lenne-e belföldi terrorszervezetté nyilvánítani a csoportot, úgy válaszolt: „megtenném, 100 százalék, és másokat is egyébként, de az antifa szörnyű”. Kijelentette, hogy egyes radikális csoportok „gyilkosságot is megúsznak”.

„Beszéltem a főügyésszel arról, hogy maffiaszerű bűnszervezetben elkövetett cselekményekért vádeljárás induljon néhány emberrel szemben, akiről olvasni lehet, hogy dollárok millióit és millióit adják izgatásra” – fogalmazott.

Ezek nem tüntetések. Ezek bűncselekmények”

– tette hozzá az elnök. Kiemelte a bevándorlási hatóság járműveit ért közelmúltbeli támadásokat, amikor kövekkel és téglákkal dobálták meg a szövetségi hivatalok autóit.

Az elnök egyben hangsúlyozta, hogy az erőszakos tüntetéseken, amelyeken az antifa szervezetek feltételezett tagjai is részt vesznek, erőszakos támadások érik a bűnüldöző szervek tagjait.

Donald Trump a Fehér házi eseményen elnöki nyilatkozatot írt alá arról, hogy a rossz közbiztonsági helyzet kezelésére szolgáló intézkedéseket Memphisre is kiterjesszék,

és kilátásba helyezte a Nemzeti Gárda mozgósítását a Tennessee államban található nagyvárosba.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 16. 14:33 Szerkesztve
Aztán ez miben befolyásolja a prüsszeli "képviselőasszonyt"?
Válasz erre
0
0
Kovács József
2025. szeptember 16. 14:28
Ahogy az USA-ban megvan, nálunk is lépni kell.
Válasz erre
2
0
karcos-2
2025. szeptember 16. 14:24
Sajnos Orbán nem merte meglépni ezt
Válasz erre
2
1
kiss.istvan770
•••
2025. szeptember 16. 14:16 Szerkesztve
Nem kellene sokáig fontolgatni! Az anarchista, kommunista, fasiszta és náci ideológiák lényege a pszichopata potenciális és tényleges gyilkosok beteg vágyinak leöntése cukormázzal. Ezek mind egyformák, az ideológia csak festék ami eltakarja a gyilkos hajlamaikat. (Az "antifák" ócska fasiszták.) Magyarországon is törvénybe kell iktatni, hogy az "antifa" is egy terrorista csoport, az ítéletbe súlyosbító körülménynek kell tekinteni a terrorista banda tagságot.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!