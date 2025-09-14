Történelmi pillanathoz érkezett Amerika: a polgárháború szélén táncol az ország

A háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman nyílt levelet írt Donald Trumpnak a The New York Times hasábjain.

Az egyik leghíresebb amerikai újságíró arra kéri az elnököt, hogy fontolja meg, mit csinál Charlie Kirk ügyében, mert meglátása szerint az Egyesült Államok a polgárháború szélére sodródott. Friedman úgy véli, hogy a szörnyű merénylet fordulópontot jelenthet az elnök életében.

Jelen állás szerint nehezen fogja megkapni Trump a Nobel-békedíjat Ukrajnáért vagy Gázáért, viszont az amerikai békedíjra bármikor pályázhat.

Ehhez azonban békét kellene teremtenie az amerikaiak között. A szerző szerint a történelemkönyvekben az is állhat majd, hogy amikor a nemzet példátlanul közel került az újabb polgárháborúhoz, Trump meglepte a világot, például azzal, hogy összehívta a korábbi elnököket, valamint a Legfelsőbb Bíróság tagjait, majd az erőszak ellen szólított fel.