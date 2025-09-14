Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Thomas Friedman Charlie Kirk béke Ukrajna polgárháború Donald Trump Izrael Egyesült Államok Nobel-békedíj

Történelmi pillanathoz érkezett Amerika: a polgárháború szélén táncol az ország

2025. szeptember 14. 18:38

Azonnali cselekvésre szólították fel Trumpot.

2025. szeptember 14. 18:38
null

A háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman nyílt levelet írt Donald Trumpnak a The New York Times hasábjain.

Az egyik leghíresebb amerikai újságíró arra kéri az elnököt, hogy fontolja meg, mit csinál Charlie Kirk ügyében, mert meglátása szerint az Egyesült Államok a polgárháború szélére sodródott. Friedman úgy véli, hogy a szörnyű merénylet fordulópontot jelenthet az elnök életében.

Jelen állás szerint nehezen fogja megkapni Trump a Nobel-békedíjat Ukrajnáért vagy Gázáért, viszont az amerikai békedíjra bármikor pályázhat.

Ehhez azonban békét kellene teremtenie az amerikaiak között. A szerző szerint a történelemkönyvekben az is állhat majd, hogy amikor a nemzet példátlanul közel került az újabb polgárháborúhoz, Trump meglepte a világot, például azzal, hogy összehívta a korábbi elnököket, valamint a Legfelsőbb Bíróság tagjait, majd az erőszak ellen szólított fel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. szeptember 14. 18:50
Békekötés liberális módra. Trump mondjon le. Adja át a Fehér Ház kulcsait a demokratának. Engedje vissza a LGBTQ-propagandát a társadalomba. Küldjön további fegyvereket és pénzt Ukrajnának. Majd akkor "újra" béke lesz.
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. szeptember 14. 18:50
Nagyon helyes! Polgárháborút Angliában, Franciaországban, az USÁ-ban! A nyugati élősködő hordát meg kell fosztani a hatalmától!
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 14. 18:45
a tudjukkiket kell kiirtani, akik tobb mint 100 eve uraljak az USAt, foleg a soft power reszet a gond az hogy ezek elpusztitjak az USAt, ha nem kormanyozhatjak nomeg trumpot 100%-osan uraljak, ahogy a demokrata partot is polgarhaboru akkor lesz amikor kiderul, nincsen arany, csak adossag....no akkor morcos lesz a nep, es mindenkit kiirtanak, csak a felelosoket nem
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!