Elemző: egy téves elképzelésben hisznek Európa vezetői (VIDEÓ)

A miniszterelnök gondolatait elemezte a Rapdi extra című podcast műsorban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.

A beszélgetés elején arra emlékeztettek, hogy kétségbeesett javaslatok hangzottak el a koppenhágai csúcson arról, hogy miként lehetne támogatni Ukrajna háborúját. „Ezek az elképzelések olyanok, mint a délibáb, egy illúzió” – idézték Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában elhangzottakat. Mint arról lapunk is beszámolt, a kormányfő az interjú során hangsúlyozta, hogy

stratégiai megállapodást kell kötni az ukránokkal,

ugyanakkor nem vehetjük fel őket az EU-ba, mivel nem akarunk meghalni értük,

továbbá hazánk nem léphet be a háborúba,

nem engedhetjük meg, hogy fiataljaink koporsóban jöjjenek vissza a frontról.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott a miniszterelnökre hivatkozva, hogy ezen a koppenhágai csúcson fejtették ki először, hogy azért támogatják ennyire Európában keleti szomszédunkat, mert