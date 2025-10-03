Ft
háború Európa Ukrajna csúcs támogatás Oroszország Nézőpont Intézet Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel Néző László

Elemző: egy téves elképzelésben hisznek Európa vezetői (VIDEÓ)

2025. október 03. 20:41

Mráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzet Rapid Extra című műsorában rámutatott, hogy a koppenhágai csúcson fejtették ki először, hogy miért áll annyi uniós állam Ukrajna mellett.

null

A miniszterelnök gondolatait elemezte a Rapdi extra című podcast műsorban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.

A beszélgetés elején arra emlékeztettek, hogy kétségbeesett javaslatok hangzottak el a koppenhágai csúcson arról, hogy miként lehetne támogatni Ukrajna háborúját. „Ezek az elképzelések olyanok, mint a délibáb, egy illúzió” – idézték Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában elhangzottakat. Mint arról lapunk is beszámolt, a kormányfő az interjú során hangsúlyozta, hogy 

  • stratégiai megállapodást kell kötni az ukránokkal, 
  • ugyanakkor nem vehetjük fel őket az EU-ba, mivel nem akarunk meghalni értük, 
  • továbbá hazánk nem léphet be a háborúba, 
  • nem engedhetjük meg, hogy fiataljaink koporsóban jöjjenek vissza a frontról.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott a miniszterelnökre hivatkozva, hogy ezen a koppenhágai csúcson fejtették ki először, hogy azért támogatják ennyire Európában keleti szomszédunkat, mert 

úgy gondolják, Ukrajna győzni tud ebben a háborúban. 

Az elemző véleménye szerint ha elfogadnánk ezt az állítást, akkor küldenénk „pénzt, paripát, fegyvert és emberéletet”, de a magyar álláspont ezzel teljesen ellentétes. Oroszország erőforrásai és elszántsága nagyobb ebben a háborúban – húzta alá Mráz.

Ezt is ajánljuk a témában

Segítségnyújtás háború helyett

A Nézőpont Intézet vezetője ezután kiemelte, hogy az orosz erők hajlamosak mindent kockára tenni, míg Európa a távolból figyel, pénzküldésben, az ukrán életeket veszélyeztető elképzelésben gondolkodik. 

Ezt követően rámutatott, hogy Orbán Viktor egy alternatív tervet dolgozott ki ebben az ügyben is. A brüsszeli patriótákkal együtt megfogalmazták, hogy 

segíteni szabad, amennyire ezt Európa gazdasági helyzete lehetővé teszi, de nem szabad belesodródni a háborúba. 

„Európa váljon önálló szereplővé, tárgyaljon Oroszországgal, és ne hagyja ezt az Amerikai Egyesült Államokra” – hangsúlyozta Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint e téren szükség van arra, hogy a felek kompromisszumot kössenek. 

Ehhez nem kell nagy „barátság”, anélkül is meg lehet oldani – szögezte le a szakértő.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

 

